Tauan Ambrosio

Como Gabigol foi de protagonista incontestável por Flamengo e Cruzeiro a peça descartável até, enfim, voltar para o Santos

Assim como após a tentativa frustrada no futebol europeu, a Vila Belmiro volta a se apresentar como porto seguro para Gabriel Barbosa

Quando o Cruzeiro anunciou, em 2025, um pacote de reforços recheado de nomes famosos, Gabigol era inquestionavelmente o mais festejado pelos cerca de 40 mil torcedores que estavam presentes naquela tarde de janeiro, dentro do Mineirão. O camisa 9 estava junto de Fagner, Dudu e Eduardo — atletas que em anos anteriores tiveram grandes sucessos —, mas não havia dúvidas de que o protagonista daquele momento era Gabriel. A foto do atacante, vestido com a camisa celeste e fazendo a comemoração característica do “muque”, seguido por centenas de cruzeirenses fazendo o mesmo, retrata muito bem aquele momento.

Corte para o primeiro mês de 2026: Gabigol está de saída do Cruzeiro. Ao longo de sua temporada em Belo Horizonte, Gabriel não conseguiu se estabelecer entre os titulares e ficou mais conhecido por, mesmo à distância, alimentar sua relação de amor com o Flamengo e, mais ainda, pelo pênalti desperdiçado na disputa alternada contra o Corinthians, que decretou a eliminação da Raposa na semifinal da Copa do Brasil. Gabigol chegou à Toca da Raposa fazendo piadas indicando que não gostaria de ver Tite no comando do Cruzeiro, e deixa o clube justamente quando o treinador de seu pior momento no Flamengo chega para substituir o português Leonardo Jardim na capital mineira. O mundo da bola dá voltas muito rápidas.

Dá para ver que as coisas não parecem mais tão fáceis para Gabriel Barbosa. Entre 2019 e 2023, ele foi inquestionável pelo Flamengo. Transformou-se em um dos maiores ídolos da história rubro-negra, herói de finais e de grandes títulos. Tudo parecia dar certo, toda hora, para o atacante. A plaquinha “Hoje tem gol do Gabigol” não aparecia como previsão dos torcedores flamenguistas... era realmente uma certeza. Só que isso começou a mudar em 2024.

    Despedida estranha no Flamengo

    Gabigol foi perdendo seu espaço no Flamengo então comandado por Tite por um somatório de fatores. Pedro vinha jogando melhor e marcando gols, Gabriel, por outro lado, teve alguns problemas físicos, mas os problemas foram além: a postura do atacante e diversas polêmicas comportamentais minaram sua presença regular. O seu canto do cisne pelo Fla aconteceu entre a semifinal e final da Copa do Brasil conquistada, em 2024, sobre o Atlético-MG. Ali, parecia que Filipe Luís havia dado jeito no rebelde. Mas nem mesmo Filipe conseguiu domar a fera. Gabigol deixou o Flamengo, em fim de contrato, repleto de justas homenagens, mas com certeza não foi do jeito que se imaginava.

  • Cruzeiro Unveils Gabriel Barbosa As New PlayerGetty Images Sport

    Expectativa e decepção no Cruzeiro

    Mesmo após os problemas que todos sabiam que haviam acontecido no Flamengo, Gabigol chegou ao Cruzeiro ciente de que não precisava fazer muito para virar o ídolo do momento no lado azul de Belo Horizonte. Meses antes, ele havia impedido o Atlético-MG, arquirrival da Raposa, de conquistar uma Copa do Brasil. A mudança de ares parecia saudável para realimentar seu carisma e faro goleador. As cenas de sua apresentação dentro do Mineirão, já citadas parágrafos acima, mostram isso. Mas seu protagonismo no Cruzeiro terminou ainda mais cedo.

    A equipe mineira começou 2024 com Fernando Diniz no banco de reservas, mas logo trocou de comando e o português Leonardo Jardim chegou em fevereiro. Gabigol era titular do time nestes primeiros capítulos da campanha, mas foi perdendo o status à medida que Kaio Jorge começou a se estabelecer como principal opção para ser a referência do ataque. Em agosto de 2025, Jardim foi perguntado por que Gabigol era reserva. E sua resposta foi simples: ele tinha opções melhores, apesar da mea-culpa falando de suas próprias limitações como técnico.

  • Retorno ao Santos

    "A responsabilidade do Gabriel não jogar é do Kaio e do Matheus e da minha incompetência como treinador por não conseguir colocar todos esses jogadores ao mesmo tempo”, disse o português. Semanas depois, Jardim voltou a abordar o tema: “Você sabe que o Gabriel, o Kaio Jorge e o Matheus, juntos, já jogaram juntos às vezes. Sabem a produtividade que eles tiveram no campeonato. Em relação ao artilheiro do campeonato, temos um jogador que está na frente dos melhores marcadores, que é o Kaio Jorge. Gabriel tem também feito seu trabalho com gols e jogos”.

    Kaio Jorge, vale destacar, terminou 2025 como artilheiro do Brasileirão (21 gols) e brigou com Vegetti até o fim pela artilharia do futebol brasileiro (foram 26 tentos no geral, um a menos do que o vascaíno). Gabigol se apresentou como uma boa opção dentro da composição do elenco. Foram 13 gols e quatro assistências em 49 jogos. Mas faltou protagonismo. Quando ele mais apareceu, já num cenário de certo desgaste com a torcida, acabou desperdiçando o pênalti que decretou a eliminação na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Dias depois, torcedores cruzeirenses protestaram contra a sua permanência no clube.

    Após a decisão de Leonardo Jardim de deixar o comando do Cruzeiro, Tite acabou sendo o escolhido para comandar o time em 2026. Dono da SAF cruzeirense, o mesmo Pedrinho que revelou, entre risos, que “se fosse para vir um técnico aí [Tite], ele [Gabigol] não viria não”, acertou com o gaúcho. E as portas da Toca da Raposa ficaram escancaradas para a saída do camisa 9. Qual o próximo passo? O mesmo dado há oito anos, em 2018, quando Gabriel voltou à Vila Belmiro depois de sua tentativa frustrada no futebol europeu.

    Mais uma vez, o Santos surge como porto seguro para recuperar Gabigol. Agora ao lado de Neymar e com a promessa da chegada de outros nomes, a expectativa é de que ele consiga se recuperar. Ser protagonista incontestável do Peixe pode ser difícil enquanto Neymar estiver ao seu lado, mas terminar a temporada sem ser descartável para seu clube já poderá ser considerado um sucesso, levando em conta as últimas temporadas do atacante.

