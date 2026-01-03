Como Gabigol foi de protagonista incontestável por Flamengo e Cruzeiro a peça descartável até, enfim, voltar para o Santos

Quando o Cruzeiro anunciou, em 2025, um pacote de reforços recheado de nomes famosos, Gabigol era inquestionavelmente o mais festejado pelos cerca de 40 mil torcedores que estavam presentes naquela tarde de janeiro, dentro do Mineirão. O camisa 9 estava junto de Fagner, Dudu e Eduardo — atletas que em anos anteriores tiveram grandes sucessos —, mas não havia dúvidas de que o protagonista daquele momento era Gabriel. A foto do atacante, vestido com a camisa celeste e fazendo a comemoração característica do “muque”, seguido por centenas de cruzeirenses fazendo o mesmo, retrata muito bem aquele momento.

Corte para o primeiro mês de 2026: Gabigol está de saída do Cruzeiro. Ao longo de sua temporada em Belo Horizonte, Gabriel não conseguiu se estabelecer entre os titulares e ficou mais conhecido por, mesmo à distância, alimentar sua relação de amor com o Flamengo e, mais ainda, pelo pênalti desperdiçado na disputa alternada contra o Corinthians, que decretou a eliminação da Raposa na semifinal da Copa do Brasil. Gabigol chegou à Toca da Raposa fazendo piadas indicando que não gostaria de ver Tite no comando do Cruzeiro, e deixa o clube justamente quando o treinador de seu pior momento no Flamengo chega para substituir o português Leonardo Jardim na capital mineira. O mundo da bola dá voltas muito rápidas.

Dá para ver que as coisas não parecem mais tão fáceis para Gabriel Barbosa. Entre 2019 e 2023, ele foi inquestionável pelo Flamengo. Transformou-se em um dos maiores ídolos da história rubro-negra, herói de finais e de grandes títulos. Tudo parecia dar certo, toda hora, para o atacante. A plaquinha “Hoje tem gol do Gabigol” não aparecia como previsão dos torcedores flamenguistas... era realmente uma certeza. Só que isso começou a mudar em 2024.