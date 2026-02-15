Como foram as passagens de Vitor Pereira, novo técnico do Nottingham Forest, em Corinthians, Flamengo e Wolverhampton?

Com passagens recentes pelo futebol brasileiro, Vítor Pereira foi oficializado neste domingo (15) como novo técnico do Nottingham Forest. A informação já havia sido apurada ao longo da semana e foi confirmada pelo clube inglês após a demissão de Sean Dyche.

Segundo a imprensa britânica, o treinador português foi o único nome avaliado pela diretoria para substituir Dyche, desligado após o empate em 0 a 0, em casa, justamente contra o Wolverhampton, lanterna do Campeonato Inglês.

VP, como ficou conhecido no Brasil, chega para sua quarta experiência recente em clubes de grande pressão. No Forest, a missão não é fácil: o time ocupa a 17ª colocação, apenas três pontos acima da zona de rebaixamento. Curiosamente, o português será o quarto treinador da equipe na temporada, após as saídas de Nuno Espírito Santo, Ange Postecoglou e, agora, Dyche.