Sunderland v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport
Gabriel Marin

Como foram as passagens de Vitor Pereira, novo técnico do Nottingham Forest, em Corinthians, Flamengo e Wolverhampton?

Português é anunciado como novo técnico do Forest e terá a missão de evitar o rebaixamento na Premier League

Com passagens recentes pelo futebol brasileiro, Vítor Pereira foi oficializado neste domingo (15) como novo técnico do Nottingham Forest. A informação já havia sido apurada ao longo da semana e foi confirmada pelo clube inglês após a demissão de Sean Dyche.

Segundo a imprensa britânica, o treinador português foi o único nome avaliado pela diretoria para substituir Dyche, desligado após o empate em 0 a 0, em casa, justamente contra o Wolverhampton, lanterna do Campeonato Inglês.

VP, como ficou conhecido no Brasil, chega para sua quarta experiência recente em clubes de grande pressão. No Forest, a missão não é fácil: o time ocupa a 17ª colocação, apenas três pontos acima da zona de rebaixamento. Curiosamente, o português será o quarto treinador da equipe na temporada, após as saídas de Nuno Espírito Santo, Ange Postecoglou e, agora, Dyche.

  • Corinthians v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2022Getty Images Sport

    Corinthians: intensidade, vice da Copa do Brasil e saída polêmica

    Vítor Pereira comandou o Corinthians entre fevereiro e dezembro de 2022. Em sua única temporada no clube paulista, dirigiu a equipe em 64 partidas, com 26 vitórias, 21 empates e 17 derrotas, aproveitamento próximo de 51,6%.

    Sob seu comando, o Timão foi vice-campeão da Copa do Brasil, perdendo a final nos pênaltis para o Flamengo, e caiu nas quartas de final da Libertadores. No Campeonato Brasileiro, terminou na quarta colocação, garantindo vaga direta na fase de grupos da competição continental.

    Apesar da avaliação esportiva considerada positiva por parte da diretoria, a saída foi marcada por polêmica. O treinador alegou questões familiares para não renovar o contrato, decisão que gerou desgaste quando, semanas depois, acertou com o Flamengo.

  • Aucas v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2023Getty Images Sport

    Flamengo: frustração e demissão em três meses

    A passagem pelo Flamengo foi curta e turbulenta. Entre janeiro e março de 2023, Vítor Pereira comandou o Rubro-Negro em 17 jogos, somando nove vitórias, um empates e sete derrotas, com aproveitamento de 54,9%.

    O trabalho foi impactado por derrotas marcantes: perda da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil, eliminação precoce no Mundial de Clubes e, sobretudo, o vice no Campeonato Carioca diante do Fluminense.

    A sequência de resultados negativos e o desempenho abaixo do esperado culminaram em sua demissão após apenas três meses de trabalho.

  • Fulham v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Wolverhampton: missão cumprida na luta contra o rebaixamento

    Após a experiência no Brasil, o português chegou à Inglaterra para assumir o Wolverhampton na temporada 2024/25 da Premier League. Em cenário delicado, foi peça-chave para evitar o rebaixamento da equipe, atingindo o objetivo principal traçado pela diretoria.

    No total, comandou os Wolves em 38 partidas, somando 14 vitórias, cinco empates e 19 derrotas, um aproveitamento de 41,2%. A campanha foi marcada por oscilações, mas suficiente para manter o clube na elite inglesa.

    A permanência para a temporada seguinte, no entanto, não resistiu a uma sequência de maus resultados no início de 2025/26. Em novembro, foi demitido após o time se afundar na parte inferior da tabela.

  • Novo desafio: repetir a fórmula da sobrevivência

    Agora no Nottingham Forest, Vítor Pereira reencontra o mesmo cenário: briga direta contra a queda. A diferença é que chega com a reputação recente de ter conseguido salvar o Wolverhampton da degola.

