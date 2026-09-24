No fim, como sempre, o que conta é o resultado. E a nova era da Alemanha de Jurgen Klopp começou exatamente como terminou a anterior, ou seja, sem aquela vitória que teria servido para manter o sorriso exibido à imprensa na véspera.





Contra a Holanda, terminou 1 a 1, com um gol duramente criticado de Nmecha em uma partida que, de qualquer forma, viu os alemães em grande dificuldade por longos períodos e com nada menos que dois gols anulados da nova seleção holandesa comandada por Xavi antes do gol no fim de Gakpo.





A grande diferença em relação à seleção que saiu mal dos últimos Mundiais e então comandada por Julian Nagelsmann, na prática, ainda não apareceu, com várias escolhas de escalação que surpreenderam, mas com os velhos problemas, sobretudo defensivos, que continuam a aparecer.



