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Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Como foi a estreia de Klopp com a Alemanha: empate por 1 a 1 com a Holanda, duas lesões, um gol em meio a polêmicas e muitas incertezas

Alemanha
Países Baixos
J. Klopp
Liga das Nações A

A estreia oficial da Alemanha de Jurgen Klopp termina com uma vitória sobre a Holanda.

No fim, como sempre, o que conta é o resultado. E a nova era da Alemanha de Jurgen Klopp começou exatamente como terminou a anterior, ou seja, sem aquela vitória que teria servido para manter o sorriso exibido à imprensa na véspera.


Contra a Holanda, terminou 1 a 1, com um gol duramente criticado de Nmecha em uma partida que, de qualquer forma, viu os alemães em grande dificuldade por longos períodos e com nada menos que dois gols anulados da nova seleção holandesa comandada por Xavi antes do gol no fim de Gakpo.


A grande diferença em relação à seleção que saiu mal dos últimos Mundiais e então comandada por Julian Nagelsmann, na prática, ainda não apareceu, com várias escolhas de escalação que surpreenderam, mas com os velhos problemas, sobretudo defensivos, que continuam a aparecer.


  • AS LESÕES

    É preciso dizer que Klopp não teve sorte nas escolhas iniciais nem nos primeiros 30 minutos de jogo. Já durante o aquecimento, chegou a baixa por lesão de Jamal Musiala, obrigado a dar lugar a Amiri. Aos 30 minutos, foi a vez do artilheiro Kai Havertz jogar a toalha por causa de um problema muscular, o que obrigou o técnico a colocar Ebnoutalib em campo imediatamente.

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  • As escolhas de escalação

    No gol, voltou a aparecer Marc-André ter Stegen, que está se relançando no Ajax, mas ainda não pareceu estar em plena forma, sobretudo nas saídas pelo alto. As novidades mais interessantes na escalação seguem sendo o lateral-direito Treu, do Freiburg, o ponta Schade, do Brentford, e justamente a entrada no segundo tempo de jogadores como Ebnoutalib, do Eintracht, além de Stach, do Leeds. No meio-campo, as certezas são Nmecha e Kimmich; o zagueiro da Inter Yann Bisseck ficou apenas no banco.

  • O gol criticado

    A Alemanha havia se acomodado, com o passar dos minutos, com o gol marcado por Nmecha aos 32', um tento que saiu em meio às reclamações holandesas, já que, no início da jogada, Xavi perdeu por lesão muscular Bryan Brobbey (que caiu no gramado no meio-campo com um estiramento nos flexores).

    A Alemanha, com o atacante caído, em um primeiro momento desacelerou a jogada, convencendo a Holanda a parar, mas, assim que percebeu que o árbitro não apitaria, os alemães aceleraram, levando Adeyemi ao cruzamento pela direita e, depois de um bate-rebate na área, ao chute decisivo de Nmecha para fazer 1 a 0.

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  • Domínio holandês

    Além de uma chance de gol clamorosa desperdiçada por Adeyemi com o gol vazio após um esplêndido contra-ataque vertical, na realidade foi a Holanda quem dominou o jogo e a partida, com o total final de finalizações encerrado em 22 a 10 a favor dos holandeses, com 12 escanteios cobrados contra 1 e até 3,11 xGoals previstos para a Holanda em relação aos 1,50 dos alemães.

    Foram dois os gols anulados de Van Dijk e companhia (um logo no início em escanteio cobrado pelo próprio defensor do Liverpool e outro no segundo tempo, em um bate-rebate de Meerdink) e várias defesas, uma delas com a ajuda da trave, de um ter Stegen bem posicionado e preciso nas conclusões dos atacantes holandeses.

  • Gol logo no início e dificuldades defensivas

    O resultado parecia se sustentar, mas a entrada em campo de um Van Bommel muito ligado colocou em dificuldade sobretudo o lado direito alemão. E, se no primeiro chute colocado no fim ter Stegen se esticou e evitou o gol, por outro lado o goleiro ex-Barcelona não pôde fazer nada no chute de direita de primeira, sozinho, de Gakpo, em assistência vinda da esquerda do filho de Marc.


    Em essência, o problema defensivo de uma linha de quatro sempre muito estática e com dois zagueiros travados como Tah e Schlotterbeck continua. E é justamente aí que Klopp terá de trabalhar mais nas próximas partidas antes de tentar ampliar a periculosidade ofensiva de sua equipe.

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