Como, Fàbregas: “Se eu ouvir meus jogadores falando da Liga dos Campeões, fico furioso. Se não chegarmos lá, o que somos? Uns fracassados?”

Uma reflexão também sobre o estado emocional da equipe, que entra em campo ocupando a quarta posição na tabela pela primeira vez no campeonato: “Sempre há uma primeira vez para tudo. Se penso nisso? Não, juro. Essa tem sido a minha vida. Estar nessa situação como jogador. Como técnico, é diferente? Não, o que importa é a mentalidade, a continuidade, a mensagem. Quando você acredita e é positivo, trabalha duro, as coisas podem acontecer. Mas vamos com calma. Estamos apenas no começo, nada muda. Se entrarmos, se não entrarmos, continuamos a construir. Sempre melhorando, e isso não significa necessariamente vencer. Às vezes aconteceu, mas eu não estava totalmente satisfeito. Vi um crescimento importante em Palermo, estava convencido de que iríamos para a Série A. Que a equipe iria subir. Eu sentia isso, pelo trabalho dedicado, os jogadores estavam convencidos. E agora vejo uma equipe que cresce, que vence partidas que antes não sabia vencer. Isso vem com a experiência, martelando continuamente. O que o treinador não tem é tempo. É preciso abrir a mente, um pouco mais de tempo para consolidar a ideia. Na próxima partida, você é julgado. O futebol para o treinador é muito cruel e é preciso sempre analisar da maneira certa”.