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Cagliari Calcio v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Como, Fàbregas: “Se eu ouvir meus jogadores falando da Liga dos Campeões, fico furioso. Se não chegarmos lá, o que somos? Uns fracassados?”

As declarações do técnico espanhol na coletiva de imprensa.

A dois dias do confronto contra a Roma, marcado para as 18h deste domingo, válido pela 29ª rodada do Campeonato da Série A, o técnico do Como, Cesc Fàbregas, falou em coletiva de imprensa para apresentar o jogo, uma partida que será fundamental para as ambições de classificação para a Liga dos Campeões das duas equipes.

Uma palavra, Champions, que o técnico espanhol não quer ouvir de seus jogadores, mas a seguir reunimos todas as declarações do ex-jogador do Arsenal e do Barcelona, entre outras.

  • JOGAR DE DENTRO OU DE FORA?

    Um comentário sobre o que ele espera da importância desta partida: “Depende do que se entende por partida decisiva. Para mim, é apenas mais uma partida; precisamos fazer uma grande partida, como quando vencemos em Nápoles ou contra a Juventus. É preciso jogar sempre bem, pois enfrentamos grandes jogadores e um grande técnico, em um ritmo de jogo acelerado. Mas temos que jogar do nosso jeito; depois, o campo vai falar por si e faremos uma avaliação”.

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  • COMO ESTÃO PERRONE E DIAO

    Algumas declarações também sobre a condição física de dois jogadores fundamentais para Fàbregas: “Perrone? Por enquanto, 60% não, 40% sim. Mas os jogadores, com tratamento e vários recursos, podem melhorar. Talvez amanhã ele acorde e esteja ótimo; hoje treinou individualmente e correu tudo bem. Ele levou uma pancada, sentiu dor, inchou bastante. Mas basta apenas drenar o sangue. Ele está assustado, ficou fora três meses no ano passado depois de uma pancada sofrida contra o Verona. Ele teve um hematoma. Mas não é nada grave. Diao? Eu disse na TV, ele parou 30 minutos antes do treino, sentiu uma pontada na região onde se machucou. Depois, treinou sozinho no domingo, quando voltamos. Ele treinou a semana toda conosco, muito bem, e amanhã, se tudo correr bem, estará entre os convocados. Mas não é grave.”

  • NICO PAZ ENTRE OS DOIS MEIO-CAMPISTAS?

    "Não. Ele poderá fazer isso no futuro, quando estiver mais maduro e se sentir mais seguro no futebol. Mas ele é um jogador de meio-campo ofensivo, um segundo atacante. Também porque, com a nossa dinâmica com os dois meias, ele precisa ficar sempre mais recuado. É preciso ter segurança com a bola, uma maneira de pensar e analisar as situações que o Nico não tem. Ele joga por instinto; quando está recuado, pode perder a bola, não é um Perrone ou um Baturina. A função de meio-campista é muito específica.”

  • QUE JOGO VOCÊ ESPERA?

    "Quero ver um Como com vontade, proativo, com uma mentalidade e coragem extraordinárias. Como sempre, com um pressing alto e sufocante, com jogadores de grande capacidade física. Eles sabem jogar muito bem."

  • APELO AOS TORCEDORES? SINIGAGLIA COMO A BOMBONERA?

    "Tem que ser sempre assim. Mesmo na Série B, o clima era maravilhoso. Estamos muito felizes, sabemos que vocês estão ao nosso lado, mas precisamos alimentar essa vontade e essa energia, para que continuem sempre conosco e nos tornemos cada vez mais fortes. Com torcedores e time unidos, a energia se multiplica. Diante da nossa torcida. Somos mais fortes. Dizer que vamos ganhar todas as partidas ajudou? Sim. Fizemos 6 ou 7 contratações, gente nova que precisava se adaptar, precisamos entender onde podemos melhorar. Mas no ano passado, no início da temporada, sabendo que era o primeiro ano na Série A, queríamos vencer, mas nos perguntávamos: ‘seremos capazes de fazer isso?’. Nem sempre. Depois, trouxemos o Caqueret, o Vojvoda, elevamos muito o nível, com continuidade, treinos, e a ideia ficou mais clara. Antes, íamos dormir e era um time da Série B. Qualitativamente, não estávamos totalmente prontos. Acho que encontramos a força interior para ir vencer com naturalidade. É um passo muito importante”.

  • Já é hora de dar uma olhada no calendário?

    Fàbregas afirma que não leva em conta o calendário, mas que o jogo que importa é sempre o próximo: “Jogamos contra o Pisa na próxima rodada? Eu não sabia. O jogo contra a Roma é o mais importante, todo o resto vem depois. Desculpem, sou teimoso. Nós tentamos vencer todos os jogos, um por um”.

  • PELA PRIMEIRA VEZ EM QUARTO LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO

    Uma reflexão também sobre o estado emocional da equipe, que entra em campo ocupando a quarta posição na tabela pela primeira vez no campeonato: Sempre há uma primeira vez para tudo. Se penso nisso? Não, juro. Essa tem sido a minha vida. Estar nessa situação como jogador. Como técnico, é diferente? Não, o que importa é a mentalidade, a continuidade, a mensagem. Quando você acredita e é positivo, trabalha duro, as coisas podem acontecer. Mas vamos com calma. Estamos apenas no começo, nada muda. Se entrarmos, se não entrarmos, continuamos a construir. Sempre melhorando, e isso não significa necessariamente vencer. Às vezes aconteceu, mas eu não estava totalmente satisfeito. Vi um crescimento importante em Palermo, estava convencido de que iríamos para a Série A. Que a equipe iria subir. Eu sentia isso, pelo trabalho dedicado, os jogadores estavam convencidos. E agora vejo uma equipe que cresce, que vence partidas que antes não sabia vencer. Isso vem com a experiência, martelando continuamente. O que o treinador não tem é tempo. É preciso abrir a mente, um pouco mais de tempo para consolidar a ideia. Na próxima partida, você é julgado. O futebol para o treinador é muito cruel e é preciso sempre analisar da maneira certa”.

  • SE O SENHOR OUVE SEUS JOGADORES FALANDO DA LIGA DOS CAMPEÕES, O SENHOR FICA IRRITADO?

    Fàbregas encerra assim a coletiva de imprensa: “Sim. Não porque falem disso ou daquilo, mas porque não é o momento certo. Se isso não acontecer, o que somos nós? Somos uns fracassados?”.

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