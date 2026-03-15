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Cagliari Calcio v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Como, Fàbregas: “Não sei se é o jogo mais importante da história do clube. O futebol do Gasperini? Não me interessa o que os outros pensam. Vou explicar o conceito de falso 9. A defesa com três zagueiros...”

Cesc Fàbregas falou tanto à Sky quanto à DAZN para apresentar o importantíssimo confronto da Liga dos Campeões que colocará seu Como frente a frente com a Roma, partida válida pela 29ª rodada da Série A. 

Desde as escolhas de escalação, com a defesa de três jogadores voltando a ser utilizada pela primeira vez desde a partida contra o Milan e o falso 9 com Nico Paz escalado como atacante, até a campanha na Liga dos Campeões, eis suas palavras

  • PERRONE FORA

    "Perrone? Convocado. É verdade que ele, como todos os jogadores, diz que está bem, e é assim que deve ser. No entanto, ontem ele treinou apenas um pouco com a equipe e, para esse tipo de partida, é melhor contar com quem esteve 100% durante toda a semana. Ele está, de qualquer forma, pronto para entrar se precisarmos, mas hoje era importante ir com os jogadores que treinaram bem durante toda a semana e com as ideias bem claras".

    • Publicidade

  • DEFESA DE TRÊS

    "É o que você diz que são três... vamos ver depois." 

  • FALSO 9

    "Falso 9? É mais uma alternativa, mas, para mim, continua sendo um atacante, só que com características diferentes. Se jogares com o Osimhen, tens um jogador que ataca muito em profundidade; se jogares com o Messi, é um jogador que vem mais para o meio; se jogares com o Haaland, é um jogador que protege mais a bola, como o Lukaku. São características diferentes. Tudo depende do que planejamos para a partida: escolhemos com base nas qualidades dos jogadores e no que queremos fazer em campo"

  • LUTA PELA CHAMPIONS

    "Obviamente, não imaginava estar aqui tão cedo, mas não é por isso. A vida de um treinador é dia após dia: não podemos pensar no que vai acontecer daqui a um ou dois meses. Temos uma visão, um processo que acreditamos que nos levará longe daqui a três, quatro ou cinco anos. A partir daí, precisamos trabalhar, acreditar e continuar crescendo aos poucos, com todos os jogadores e com toda a diretoria. Repito: somos todos muito jovens, a diretoria, o diretor, a comissão técnica, os jogadores. Por isso, precisamos continuar com paciência, coragem, humildade e trabalhar muito”.

    Jogos sem um centroavante de ofício. É uma escolha para ter mais controle do jogo e mais troca de passes? «Sim, obviamente essa é uma das razões: ocupar bem o meio-campo. Temos jogadores de qualidade, gente que, em jogos como esses, onde há muito confronto homem a homem e onde será uma partida muito física, precisa ter personalidade e coragem. Gente de qualidade que quer a bola e sabe administrá-la. Além disso, temos também jogadores como Smolcic e Bayer que sabem atacar bem em profundidade. Já vivi muitos jogos contra blocos baixos, blocos médios que esperam, ou contra times que marcam homem a homem. Acho que a equipe sabe responder bem a todas as situações e vamos ver se hoje acontecerá a mesma coisa e se tudo o que preparamos vai funcionar”.

    Com o Gasperini e com a Roma, nunca foram desafios fáceis. Esse clima também faz parte da partida? “Cada um vê o futebol de uma maneira diferente. Essa é a coisa mais bonita do futebol: dá para vencer de muitas maneiras. Todos temos nossa opinião, essa é a do técnico e eu a respeito cem por cento. Acontece que, às vezes, você acredita mais em uma coisa do que em outra, mas temos que trabalhar pelo nosso caminho, pelo nosso crescimento, pelo nosso futebol e pela nossa identidade. Sinceramente, não me interessa muito o que os outros pensam, porque eles não estão aqui com a nossa visão e com a nossa ideia. É outra, mas pode ser vencedora da mesma forma. Vamos tentar trazer a vitória para casa hoje, o que para mim é o mais importante»

  • O JOGO MAIS IMPORTANTE DA HISTÓRIA DO COMO?

    "Não sei se é o jogo mais importante da história. Acho que há pessoas aqui que podem dizer isso muito melhor do que eu. A única coisa que posso dizer é que, para nós, é mais um jogo, um jogo importante. São três pontos, faltam dez partidas, nove depois desta. Temos que continuar trabalhando, porque no futebol você pode ganhar hoje e depois perder as duas próximas, ou o contrário. Por isso, sempre repito que no futebol é preciso trabalhar e preparar o jogo para ir lá e vencer. No nosso caso, vamos ver se hoje o que preparamos funciona.”

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