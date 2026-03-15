Como, Fàbregas: “Não sei se é o jogo mais importante da história do clube. O futebol do Gasperini? Não me interessa o que os outros pensam. Vou explicar o conceito de falso 9. A defesa com três zagueiros...”

"Obviamente, não imaginava estar aqui tão cedo, mas não é por isso. A vida de um treinador é dia após dia: não podemos pensar no que vai acontecer daqui a um ou dois meses. Temos uma visão, um processo que acreditamos que nos levará longe daqui a três, quatro ou cinco anos. A partir daí, precisamos trabalhar, acreditar e continuar crescendo aos poucos, com todos os jogadores e com toda a diretoria. Repito: somos todos muito jovens, a diretoria, o diretor, a comissão técnica, os jogadores. Por isso, precisamos continuar com paciência, coragem, humildade e trabalhar muito”.

Jogos sem um centroavante de ofício. É uma escolha para ter mais controle do jogo e mais troca de passes? «Sim, obviamente essa é uma das razões: ocupar bem o meio-campo. Temos jogadores de qualidade, gente que, em jogos como esses, onde há muito confronto homem a homem e onde será uma partida muito física, precisa ter personalidade e coragem. Gente de qualidade que quer a bola e sabe administrá-la. Além disso, temos também jogadores como Smolcic e Bayer que sabem atacar bem em profundidade. Já vivi muitos jogos contra blocos baixos, blocos médios que esperam, ou contra times que marcam homem a homem. Acho que a equipe sabe responder bem a todas as situações e vamos ver se hoje acontecerá a mesma coisa e se tudo o que preparamos vai funcionar”.

Com o Gasperini e com a Roma, nunca foram desafios fáceis. Esse clima também faz parte da partida? “Cada um vê o futebol de uma maneira diferente. Essa é a coisa mais bonita do futebol: dá para vencer de muitas maneiras. Todos temos nossa opinião, essa é a do técnico e eu a respeito cem por cento. Acontece que, às vezes, você acredita mais em uma coisa do que em outra, mas temos que trabalhar pelo nosso caminho, pelo nosso crescimento, pelo nosso futebol e pela nossa identidade. Sinceramente, não me interessa muito o que os outros pensam, porque eles não estão aqui com a nossa visão e com a nossa ideia. É outra, mas pode ser vencedora da mesma forma. Vamos tentar trazer a vitória para casa hoje, o que para mim é o mais importante»