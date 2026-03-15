Como, Fàbregas critica Gasperini: “Foi embora sem se despedir, um gesto antidesportivo e desrespeitoso”

Cesc Fàbregas não aceita isso e, ao comentar o jogo entre Como e Roma, critica Gian Piero Gasperini, acusado, segundo o técnico do Como, de ter saído de campo ao final da partida sem se despedir: “Achei isso antidesportivo — diz o espanhol à Sky —, quer eu esteja irritado, quer tenha sido expulso ou ache que o árbitro me tenha prejudicado, no final da partida vou sempre apertar a mão do outro técnico”.

“É uma questão de respeito e espírito esportivo, lamento o que aconteceu”, acrescenta Fàbregas, “fico triste quando um colega meu vai embora sem se despedir. Fui cumprimentá-lo como sempre faço e o vi indo embora. Durante a partida, a gente luta, mas depois aperta a mão. Eu também fiz coisas recentemente das quais não me orgulho, mas acho que devemos dar o exemplo. Vamos lembrar que os garotos nos seguem”.