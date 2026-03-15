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Como 1907 v FC Internazionale - Coppa ItaliaGetty Images Sport

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Como, Fàbregas critica Gasperini: “Foi embora sem se despedir, um gesto antidesportivo e desrespeitoso”

O técnico do Como fala após a vitória por 2 a 1 contra a Roma

Cesc Fàbregas não aceita isso e, ao comentar o jogo entre Como e Roma, critica Gian Piero Gasperini, acusado, segundo o técnico do Como, de ter saído de campo ao final da partida sem se despedir: “Achei isso antidesportivo — diz o espanhol à Sky —, quer eu esteja irritado, quer tenha sido expulso ou ache que o árbitro me tenha prejudicado, no final da partida vou sempre apertar a mão do outro técnico”.

“É uma questão de respeito e espírito esportivo, lamento o que aconteceu”, acrescenta Fàbregas, “fico triste quando um colega meu vai embora sem se despedir. Fui cumprimentá-lo como sempre faço e o vi indo embora. Durante a partida, a gente luta, mas depois aperta a mão. Eu também fiz coisas recentemente das quais não me orgulho, mas acho que devemos dar o exemplo. Vamos lembrar que os garotos nos seguem”.

  • SOBRE A PARTIDA

    Em seguida, sobre a vitória de sua equipe, agora isolada na quarta posição da tabela, à frente da Juventus e da Roma: “A qualidade e a variedade de que disponho são fundamentais. Um jogo pode mudar em cinco minutos, e foi o que aconteceu após o pênalti da Roma. Não foi um resultado merecido, não refletia o andamento da partida. No segundo tempo, elevamos o nível e viramos o jogo. Foi uma decisão pela Champions? Não, ainda não estamos classificados”.

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