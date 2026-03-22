Como, Fàbregas: “A nossa Liga dos Campeões é marcada pelo valor e pela humildade. Há apenas 6 ou 7 anos, estávamos na Série D”

"A nossa Champions é aquela que se baseia no valor e na humildade de trabalhar em um clube sério, com uma visão de futuro. Existem vitórias e vitórias; hoje, para nós, foi a vitória mais importante: perdemos uma pessoa importante para o clube e queríamos demonstrar respeito. Hoje é importante lembrar Michael Hartono e enviar um abraço à família".





"Contra o Pisa foi um jogo diferente dos últimos; atacamos os espaços nos dois primeiros gols e, depois, há duas opções: a equipe que te ataca ou a equipe que não se abre. Fomos inteligentes, foi mais uma experiência para continuarmos a crescer".





“O clima é muito bom, a torcida está satisfeita, mas todos queremos mais. A gente está curtindo a trajetória; há 6 ou 7 anos éramos um time um pouco mais provinciano na Série D, agora estamos dando passos à frente com jogadores jovens e é difícil não se apaixonar por eles por tudo o que dão. Quando as coisas vão bem, continuamos humildes; quando não vão bem, mantemos a calma porque sabemos onde queremos chegar.”





“Jesus Rodriguez? Ele levou duas pancadas, uma no início e outra pouco antes dos trinta minutos: não podia continuar. É um jogador que aposta nos duelos, já dava para ver depois da primeira pancada que ele não estava bem. É uma pena, ele sentia que era um jogo para ele e suas características, mas isso é futebol e temos que seguir em frente.”



