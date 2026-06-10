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Summer of 1994 GFXGOAL
Ryan Tolmich

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"Como eu gostaria de ser lembrado" - Torcedores em delírio, Barry Sanders e nenhuma expectativa: por dentro da campanha da Seleção Americana na Copa do Mundo de 1994 que mudou o futebol nos Estados Unidos

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Estados Unidos da América x Paraguai
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A GOAL mergulha no verão que mudou o futebol com relatos daqueles que viveram esse momento

No dia em que a Seleção Masculina dos EUA perdeu para o Brasil na Copa do Mundo de 1994, Cobi Jones percebeu uma coisa: eles já tinham vencido. O sonho da equipe na Copa do Mundo havia acabado, mas o de Jones estava apenas começando. Foi naquela tarde de 4 de julho, sob o sol e diante de mais de 80 mil torcedores, que Jones olhou ao redor e viu o futuro.

“Do outro lado estavam Romário e Bebeto”, lembra Jones à GOAL. “Sair e ouvir a explosão da torcida, e ver a quantidade de torcedores americanos que estavam lá com os rostos pintados de vermelho, branco e azul, e jogando bandeiras para o alto. Eles superavam em número os torcedores brasileiros. Aquele foi um momento especial para mim. Nunca vou esquecer. Isso simplesmente me mostrou que o esporte havia sido aceito.”

Trinta e dois anos depois, Jones e 14 de seus companheiros de equipe entraram em campo em um estádio diferente. Antes do pontapé inicial da partida de despedida da Seleção Masculina dos EUA para a Copa do Mundo de 2026, o grupo de 1994 foi homenageado no Soldier Field. Todos trocaram os uniformes jeans por listras vermelhas e brancas. Trocaram caneleiras por óculos de sol e desarmes deslizantes por selfies no celular. Muita coisa mudou em 32 anos, mas, ao se reunirem para dar início a mais um verão marcante para o esporte, tudo parecia ter voltado ao ponto de partida.

Tudo começou há mais de três décadas, quando um grupo de desconhecidos na casa dos 20 anos foi chamado para inspirar um país. Começou com uma cultura de futebol limitada, sem liga profissional e sem esperança. Foi durante aquele verão de 1994 que tudo mudou, porém. Foi durante aquele verão que aquele grupo de desconhecidos se tornou ícones, jogou contra os melhores do mundo, conheceu os rostos mais famosos dos anos 90 e deu um monte de autógrafos.

Mais importante ainda, porém, foi naquele verão que o futebol realmente chegou aos Estados Unidos. A Major League Soccer nasceu da promessa do torneio de 1994. Três décadas depois, ela conta com Lionel Messi e clubes agora avaliados ao lado de alguns dos maiores times do futebol europeu. Com a Copa do Mundo voltando aos Estados Unidos em 2026, muito do que o esporte se tornou aqui pode ser atribuído àquele verão.

“Não houve mais volta depois disso”, diz Alexi Lalas àGOAL. “As Copas do Mundo nunca mais foram as mesmas depois disso.”

Esta é a história daquela Copa do Mundo de 1994 contada por aqueles que a viveram, aqueles que se beneficiaram dela e aqueles cujas vidas mudaram aparentemente da noite para o dia.

  • IST OCT 1993: COBI JONES IN TRAINING AT MISSION VIEJO. JONES IS A MEMBER OF THE USA SOCCER TEAM FOGetty Images Sport

    "Não teve futebol"

    É difícil para a geração mais jovem imaginar, mas houve um tempo em que o futebol não era uma parte importante da cultura americana. Nem sequer era uma parte secundária. Estava relegado a pequenos grupos de marginalizados. No caso de Jones, era assistido nos fundos de restaurantes, vendo algo que ninguém mais queria ver.

    “Nós pagávamos cinco dólares para entrar em um restaurante mexicano”, conta Jones àGOAL. “Você era empurrado para uma sala nos fundos, onde a recepção do satélite era ruim e a imagem ficava cheia de linhas onduladas. Todo mundo se amontoava em volta da TV tentando assistir ao jogo. Era isso. Era assim que funcionava. Não existia futebol.”

    Em 4 de julho de 1988, isso começou a mudar. Foi nesse dia que o Comitê Executivo da FIFA se reuniu em Zurique para determinar os anfitriões da Copa do Mundo de 1994. Bastou uma única rodada de votação para os EUA vencerem. Como parte dessa votação, a FIFA determinou que os EUA criassem sua própria liga profissional de futebol, após quebrar a tradição ao nomear seu primeiro anfitrião da Copa do Mundo sem uma liga própria.

    Ao conceder a Copa do Mundo aos EUA, a FIFA esperava aumentar o interesse pelo esporte. Isso estava garantido porque, naquela época, o interesse era praticamente nulo.

    A Seleção Masculina dos EUA, por sua vez, foi repentinamente colocada sob os holofotes. Em 1990, os EUA se classificaram para a Copa do Mundo pela primeira vez em 40 anos, mas foram rapidamente eliminados com três derrotas consecutivas. A fim de se preparar para o torneio de 1994, a Federação de Futebol dos EUA deu um salto que é incompreensível para os padrões atuais. Sem uma liga profissional para os jogadores americanos atuarem, a federação basicamente transformou a Seleção Masculina dos EUA em um time de clube. Os jogadores ficariam baseados na Califórnia e treinariam em tempo integral sob o comando do técnico Bora Milutinovic. Por vários anos, o único foco das maiores estrelas do futebol americano foi a Copa do Mundo.

    “As pessoas não percebem que, quando caras como eu e Cobi Jones entramos em campo em 94, nunca tínhamos sido contratados por um time de clube”, conta Lalas aoGOAL, “e, por isso, fizemos tudo ao contrário. Normalmente, você está nas categorias de base de um clube e depois é promovido para o time principal. Você se sai bem, a seleção nacional te vê, você vai e se sai bem ou algo assim. Esse é o caminho. Para nós, treinamos dois anos antes da Copa do Mundo como um time de verdade por necessidade, porque nenhum de nós tinha clube.”

    Muitas das principais estrelas da seleção masculina dos EUA passaram por esse sistema, entre elas Jones, Lalas e Marcelo Balboa. No total, 14 dos 23 jogadores da seleção final para a Copa do Mundo faziam parte desse programa. Nove não faziam. Esse grupo incluía Tab Ramos, Earnie Stewart, John Harkes e Eric Wynalda. Foi estranho, pelo menos no início.

    “Tínhamos um grupo muito unido que estava baseado aqui nos EUA”, diz Jones, “e, então, às vezes, esses caras vindos do exterior também se juntavam a nós. Era uma dinâmica interessante. Eram dois grupos separados que se tornaram um só logo antes da Copa do Mundo e, então, acabaram se unindo porque, mesmo com a união desses dois grupos, ainda havia a ideia de: ‘Ok, como vamos ter sucesso como grupo?’”

    O sucesso estava longe de ser garantido. Os EUA entraram naquele verão como a 23ª colocada no ranking da competição. Eles enfrentariam duas potências europeias, Suíça e Romênia, além da Colômbia, uma das melhores seleções da América do Sul.

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  • Alexi Lalas 1994 USMNTGetty Images

    Contrariando as expectativas

    Desde o momento em que o sorteio do grupo foi realizado, os membros da equipe tinham um único pensamento em mente: não passar vergonha. Eles seriam os azarões nas três partidas, o que significava que havia uma possibilidade muito real de que o momento decisivo da seleção americana pudesse acabar bem rápido.

    “Havia muita pressão sobre nós para não sermos a primeira nação anfitriã a não passar da fase de grupos”, acrescentou Jones. “Isso criou um forte vínculo entre nós, acho que você diria. É como um sacrifício compartilhado ou uma dor compartilhada, da maneira que você quiser ver, para encontrar uma maneira de fazer as coisas acontecerem.”

    Balboa acrescentou: “Olha, não havia expectativas.”

    Isso mudou rapidamente.

    A primeira partida foi contra a Suíça, diante de mais de 73 mil torcedores no Pontiac Silverdome. Esse apoio por si só já foi uma espécie de vitória. O resultado também foi uma vitória moral, já que os EUA conseguiram um empate em 1 a 1 graças a um gol de Wynalda pouco antes do intervalo.

    A seguir veio uma das partidas mais infames da história do esporte. Em 22 de junho de 1994, os EUA derrotaram a Colômbia por 2 a 1 no Rose Bowl. Stewart foi o herói da seleção americana com o gol que acabou decidindo a partida. O primeiro gol, como se sabe, foi um gol contra de Andrés Escobar. O zagueiro colombiano foi assassinado pouco depois do torneio.

    Com quatro pontos na bagagem, os EUA conseguiram avançar apesar da derrota por 1 a 0 para a Romênia na última partida da fase de grupos. Eles desafiaram todas as expectativas, impressionando o resto do mundo com sua garra, espírito e, acima de tudo, habilidade no futebol.

    “Eu admirava a seleção dos EUA”, conta Jurgen Klinsmann, que foi estrela da Alemanha naquele verão e acabou treinando a seleção americana na Copa do Mundo de 2014, aoGOAL. “Assistimos a todos os jogos na TV, e lembro que conversamos muito sobre a seleção dos EUA. Vi uma equipe que jogava com toda a garra, uma equipe que tinha jogadores fantásticos: Tab Ramos, Alexi Lalas, Tony Meola, Marcelo Balboa. Era uma equipe que poderia facilmente competir com o resto do mundo.

    "Sempre pensamos: 'Ok, qual é realmente a popularidade do futebol nos EUA? Até onde eles podem chegar?' Aquela era uma seleção que poderia facilmente ter chegado às semifinais, não porque fosse uma surpresa, mas porque eles eram muito bons."

    Eles não chegaram às semifinais. Como recompensa por terem passado da fase de grupos, a seleção dos EUA enfrentou o Brasil. Eles deram trabalho aos futuros campeões antes de sucumbirem a um gol de Bebeto aos 72 minutos. E assim o sonho da Copa do Mundo de 1994 havia acabado — só que não. Para os jogadores daquela equipe, 1994 não foi apenas um verão, mas sim um ponto de virada. Suas vidas nunca mais seriam as mesmas.

  • Alexi LalasGetty Images Sport

    Celebridades da noite para o dia

    O futebol americano nunca tinha tido uma verdadeira superestrela. Depois daquele verão, havia 22. Quase instantaneamente, os membros daquela seleção da Copa do Mundo de 1994 alcançaram o status de celebridades, apesar de terem sido relativamente desconhecidos antes do torneio. Em apenas algumas semanas, todo mundo queria ser a Seleção Masculina dos EUA. Todo mundo também queria se parecer com eles.

    “Eles adoram o uniforme, sejamos honestos”, diz Balboa sobre o icônico uniforme jeans que, até hoje, é um dos mais queridos do esporte. “Aquela camisa jeans? Todo mundo parece estar louco para ter uma.”

    Lalas, com seu cabelo ruivo e barbicha, tornou-se um ícone. O estrelato de Jones em campo levou ao estrelato fora dele. O capitão Meola iniciou um legado na posição de goleiro. Cada jogador do elenco aparentemente trouxe algo diferente para a equipe, e cada um desenvolveu sua própria legião de fãs.

    “Como o Alexi adora ressaltar, eu tinha muitas garotas adolescentes gritando por mim”, diz Jones com uma risada. “O Alexi tinha os rebeldes.”

    “Aquele grupo tinha personalidade”, acrescenta Balboa, “e acho que foi isso que tornou aquele grupo tão especial. É por isso que as pessoas se identificam com aquele time de 94.”

    Havia vantagens nisso, e algumas delas eram bem surreais. Depois daquela Copa do Mundo, Jones se lembra de ter sido promovido para a primeira classe em voos quando era reconhecido pela tripulação da companhia aérea. De repente, os jogadores tinham apoio em todo o país. Fãs, tanto do futebol quanto da seleção em geral, surgiram em todos os lugares enquanto os jogadores lidavam repentinamente com o conceito de fama.

    “Acho que foi um choque para nós”, diz Jones, “porque começamos a perceber o quão grande aquilo poderia ser. Quando você começa a dar entrevistas para a televisão, a aparecer em capas de revistas, na Sports Illustrated for Kids — tudo foi aumentando aos poucos. Em cada jogo que íamos, eu diria que tínhamos pelo menos 500 a 600 bolas para autografar nos diversos salões dos hotéis.

    "Não éramos apenas jogadores de futebol. Olha, você tem 23 ou 24 anos e, sim, adora toda a atenção, mas às vezes também era desafiador com todos os pedidos que você tinha que atender além do futebol, porque precisava ajudar a construir o esporte."

    Ao desenvolver o esporte, a seleção masculina dos EUA acabou cruzando o caminho de ícones dos anos 90. Após a derrota para o Brasil, Robin Williams entrou na sala de refeições para falar com a equipe.

    “Acho que todo mundo ficou tipo ‘Que diabos?’, diz Jones.

    Williams não foi o único ícone que Jones conheceu naquele verão. Sua interação favorita aconteceu após o empate da seleção americana na estreia.

    “Por ter nascido em Detroit, sempre penso nisso”, diz Jones. “Depois do jogo em Detroit, alguém me levou até a sala de estar e um representante da Adidas disse: ‘Ei, tem alguém que quer te conhecer’. Eles me levaram até lá, e era o Barry Sanders. ‘Ei, cara, prazer em te conhecer’, e ele disse: ‘Cara, você é rápido’.

    "Eu fiquei tipo: 'Espere, o quê?' Isso vindo do Barry Sanders! Foi um momento especial para mim. Foi um daqueles momentos estranhos em que eu pensei: 'É, isso é incrível'."

    Sanders estava longe de ser o único impressionado com Jones e seus companheiros de equipe. Acontece que havia toda uma nova geração de atletas assistindo, e aquele verão foi a faísca que despertou o interesse deles pelo esporte.

  • Belgium v USA: Round of 16 - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    A geração que assiste

    No verão de 1994, Tim Howard tinha 15 anos. Na época, ele estava com a seleção masculina sub-17 dos EUA treinando na Califórnia. A Federação Americana de Futebol (U.S. Soccer) teve a gentileza de conseguir ingressos para o grupo assistir ao jogo da seleção principal dos EUA contra a Colômbia. Howard se lembra de cada detalhe.

    “Lá estava eu, com 15 anos, com meus companheiros da seleção dos EUA”, disse Howard aos repórteres em 2024. “Estávamos sem camisa, suando no calor de Pasadena, com ‘USA’ pintado no rosto. Estávamos atrás do gol, e Marcelo Balboa errou um chute de bicicleta, mas, obviamente, vencemos com um gol contra.

    "Ver eles desfilando pelo campo com bandeiras americanas, é nesse momento, quando você tem 15 anos, que você pensa: 'Ah, tudo bem, eu jogo futebol, adoro isso, é divertido e eu realmente quero fazer grandes coisas', mas foi a constatação de que você poderia ser grande. Você poderia jogar pela seleção nacional. Você poderia jogar em uma Copa do Mundo como aquela. Esse foi o momento em que você soube: aquele jogo em Pasadena.”

    Howard, é claro, continuou a construir o legado de goleiros iniciado por Meola naquele verão. Ele estava longe de ser a única lenda da Seleção Americana assistindo, no entanto. DaMarcus Beasley, que disputou quatro Copas do Mundo entre 2002 e 2014, disse ao GOAL em 2021 que se lembra vividamente do gol de Stewart contra a Colômbia. O atual capitão da seleção americana, Tim Ream, era jovem, mas se lembra da primeira vez que viu as camisas dos EUA na TV, quando a equipe jogava no Rose Bowl. Oguchi Onyewu, por sua vez, lembra-se de ter visto algo maior: um futuro.

    “Antes daquela Copa do Mundo de 1994, eu não tinha nenhuma aspiração ou sonho de ser jogador de futebol profissional de forma alguma”, disse Onyewu, que disputou as Copas do Mundo de 2006 e 2010, ao GOAL em 2020. “Eu nem sabia que jogar futebol profissional seria possível ou que poderia ser uma carreira lucrativa.”

    A seleção dos EUA não foi a única a se beneficiar. O futuro jogador da seleção italiana Giuseppe Rossi era um fanático por futebol de sete anos que cresceu em Nova Jersey. Ele estava nas arquibancadas naquele verão.

    “Meu pai me levou para assistir à seleção italiana jogar contra a Irlanda, e essa é uma lembrança que vou guardar para sempre”, disse ele aoGOAL. “Assistir [Roberto] Baggio jogar, Gianfranco Zola — esses eram jogadores que eu gostava de ver, acordando todos os domingos às 9 horas da manhã para assistir ao Milan jogar.”

    Esse, no fim das contas, foi o legado do torneio daquele verão: inspiração. Mesmo agora, 32 anos depois, essa inspiração continua viva.

  • Cobi Jones 2026Getty

    Um legado duradouro

    Não é exagero dizer o quanto as coisas mudaram desde aquele verão. Os jogadores americanos agora atuam nos níveis mais altos do esporte, e não mais em uma residência de anos devido à falta de oportunidades. O futebol é uma presença constante na TV americana, com até mesmo as ligas menores do futebol europeu tendo contratos de transmissão nos Estados Unidos atualmente. O futebol nacional também floresceu, tanto que um jogador que é indiscutivelmente o melhor de todos os tempos, Lionel Messi, tem chamado a MLS de lar nos últimos três anos.

    Nos últimos 32 anos, o futebol cresceu exponencialmente. Tudo começou durante um verão escaldante, quando aquele grupo de desconhecidos na casa dos 20 anos conquistou o coração de uma nação.

    “Eu me lembro ou sou lembrado todos os dias do que 1994 representou”, diz Lalas. “Quero dizer, sejamos honestos: estou falando com vocês hoje por causa do verão de 1994. Reconheço plenamente que vivo com o poder de uma Copa do Mundo e o que ela pode fazer por um indivíduo. Isso mudou minha vida para sempre e me ofereceu oportunidades, tanto dentro quanto fora de campo, e eu aproveitei tudo ao máximo.”

    Lalas está certo: 1994 mudou vidas. Ele é hoje, sem dúvida, o rosto do futebol americano na TV. Jones tem uma estátua em Los Angeles. Balboa é um ícone no Colorado. Inúmeros jogadores daquela equipe passaram a causar impacto no esporte em outros lugares, como treinadores, diretores esportivos e comentaristas. Nenhum deles jamais conseguiu causar um impacto maior do que o que causaram naquela Copa do Mundo.

    Às vésperas da Copa do Mundo de 2026, 1994 nunca pareceu tão importante. É por isso que a FOX lançou o documentário “Summer of ’94” para dar início à sua cobertura da Copa do Mundo de 2026. É por isso que Lalas passará este verão estampado nas telas de TV de todo mundo. E é por isso que a U.S. Soccer reuniu a maior parte daquela equipe em Chicago para o jogo de despedida da Seleção Masculina dos EUA contra a Alemanha, em um encontro único entre o passado e o presente.

    Neste verão, o presente inspirará o futuro. Jones sabe como é essa sensação. Ele espera que o futebol americano esteja pronto para mais um salto e, se esse salto for dado, se o esporte realmente avançar da maneira que ele espera, ele saberá o papel que ele e seus companheiros de equipe desempenharam nisso tudo há tantos anos.

    “Gostaria que eles pensassem na seleção de 94 como a equipe que criou a base, que solidificou a base do futebol neste país”, diz ele. “94 foi quando superamos as expectativas pela primeira vez. Ninguém esperava que os EUA passassem da fase de grupos. Ninguém achava que a Copa do Mundo seria um sucesso nos Estados Unidos, mas aquela seleção de 94 se unir e fazer algo especial com um monte de garotos que tinham acabado de sair da faculdade? Ter uma Copa do Mundo de sucesso e, basicamente, impulsionar o futebol neste país? É assim que eu queria ser lembrado.

    "Demos um salto exponencial no esporte graças ao que aquela seleção de 94 fez. Tudo o que temos agora e tudo o que teremos no futuro se baseia nisso."


    Tom Hindle e Alex Labidou, da GOAL, contribuíram com reportagens para esta matéria.

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