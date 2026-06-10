"Como eu gostaria de ser lembrado" - Torcedores em delírio, Barry Sanders e nenhuma expectativa: por dentro da campanha da Seleção Americana na Copa do Mundo de 1994 que mudou o futebol nos Estados Unidos

É difícil para a geração mais jovem imaginar, mas houve um tempo em que o futebol não era uma parte importante da cultura americana. Nem sequer era uma parte secundária. Estava relegado a pequenos grupos de marginalizados. No caso de Jones, era assistido nos fundos de restaurantes, vendo algo que ninguém mais queria ver.

“Nós pagávamos cinco dólares para entrar em um restaurante mexicano”, conta Jones àGOAL. “Você era empurrado para uma sala nos fundos, onde a recepção do satélite era ruim e a imagem ficava cheia de linhas onduladas. Todo mundo se amontoava em volta da TV tentando assistir ao jogo. Era isso. Era assim que funcionava. Não existia futebol.”

Em 4 de julho de 1988, isso começou a mudar. Foi nesse dia que o Comitê Executivo da FIFA se reuniu em Zurique para determinar os anfitriões da Copa do Mundo de 1994. Bastou uma única rodada de votação para os EUA vencerem. Como parte dessa votação, a FIFA determinou que os EUA criassem sua própria liga profissional de futebol, após quebrar a tradição ao nomear seu primeiro anfitrião da Copa do Mundo sem uma liga própria.

Ao conceder a Copa do Mundo aos EUA, a FIFA esperava aumentar o interesse pelo esporte. Isso estava garantido porque, naquela época, o interesse era praticamente nulo.

A Seleção Masculina dos EUA, por sua vez, foi repentinamente colocada sob os holofotes. Em 1990, os EUA se classificaram para a Copa do Mundo pela primeira vez em 40 anos, mas foram rapidamente eliminados com três derrotas consecutivas. A fim de se preparar para o torneio de 1994, a Federação de Futebol dos EUA deu um salto que é incompreensível para os padrões atuais. Sem uma liga profissional para os jogadores americanos atuarem, a federação basicamente transformou a Seleção Masculina dos EUA em um time de clube. Os jogadores ficariam baseados na Califórnia e treinariam em tempo integral sob o comando do técnico Bora Milutinovic. Por vários anos, o único foco das maiores estrelas do futebol americano foi a Copa do Mundo.

“As pessoas não percebem que, quando caras como eu e Cobi Jones entramos em campo em 94, nunca tínhamos sido contratados por um time de clube”, conta Lalas aoGOAL, “e, por isso, fizemos tudo ao contrário. Normalmente, você está nas categorias de base de um clube e depois é promovido para o time principal. Você se sai bem, a seleção nacional te vê, você vai e se sai bem ou algo assim. Esse é o caminho. Para nós, treinamos dois anos antes da Copa do Mundo como um time de verdade por necessidade, porque nenhum de nós tinha clube.”

Muitas das principais estrelas da seleção masculina dos EUA passaram por esse sistema, entre elas Jones, Lalas e Marcelo Balboa. No total, 14 dos 23 jogadores da seleção final para a Copa do Mundo faziam parte desse programa. Nove não faziam. Esse grupo incluía Tab Ramos, Earnie Stewart, John Harkes e Eric Wynalda. Foi estranho, pelo menos no início.

“Tínhamos um grupo muito unido que estava baseado aqui nos EUA”, diz Jones, “e, então, às vezes, esses caras vindos do exterior também se juntavam a nós. Era uma dinâmica interessante. Eram dois grupos separados que se tornaram um só logo antes da Copa do Mundo e, então, acabaram se unindo porque, mesmo com a união desses dois grupos, ainda havia a ideia de: ‘Ok, como vamos ter sucesso como grupo?’”

O sucesso estava longe de ser garantido. Os EUA entraram naquele verão como a 23ª colocada no ranking da competição. Eles enfrentariam duas potências europeias, Suíça e Romênia, além da Colômbia, uma das melhores seleções da América do Sul.