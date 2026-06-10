"Como eu gostaria de ser lembrado" - Torcedores em delírio, Barry Sanders e nenhuma expectativa: por dentro da campanha da Seleção Americana na Copa do Mundo de 1994 que mudou o futebol nos Estados Unidos

No dia em que a Seleção Masculina dos EUA perdeu para o Brasil na Copa do Mundo de 1994, Cobi Jones percebeu uma coisa: eles já tinham vencido. O sonho da equipe na Copa do Mundo havia acabado, mas o de Jones estava apenas começando. Foi naquela tarde de 4 de julho, sob o sol e diante de mais de 80 mil torcedores, que Jones olhou ao redor e viu o futuro.
“Do outro lado estavam Romário e Bebeto”, lembra Jones à GOAL. “Sair e ouvir a explosão da torcida, e ver a quantidade de torcedores americanos que estavam lá com os rostos pintados de vermelho, branco e azul, e jogando bandeiras para o alto. Eles superavam em número os torcedores brasileiros. Aquele foi um momento especial para mim. Nunca vou esquecer. Isso simplesmente me mostrou que o esporte havia sido aceito.”
Trinta e dois anos depois, Jones e 14 de seus companheiros de equipe entraram em campo em um estádio diferente. Antes do pontapé inicial da partida de despedida da Seleção Masculina dos EUA para a Copa do Mundo de 2026, o grupo de 1994 foi homenageado no Soldier Field. Todos trocaram os uniformes jeans por listras vermelhas e brancas. Trocaram caneleiras por óculos de sol e desarmes deslizantes por selfies no celular. Muita coisa mudou em 32 anos, mas, ao se reunirem para dar início a mais um verão marcante para o esporte, tudo parecia ter voltado ao ponto de partida.
Tudo começou há mais de três décadas, quando um grupo de desconhecidos na casa dos 20 anos foi chamado para inspirar um país. Começou com uma cultura de futebol limitada, sem liga profissional e sem esperança. Foi durante aquele verão de 1994 que tudo mudou, porém. Foi durante aquele verão que aquele grupo de desconhecidos se tornou ícones, jogou contra os melhores do mundo, conheceu os rostos mais famosos dos anos 90 e deu um monte de autógrafos.
Mais importante ainda, porém, foi naquele verão que o futebol realmente chegou aos Estados Unidos. A Major League Soccer nasceu da promessa do torneio de 1994. Três décadas depois, ela conta com Lionel Messi e clubes agora avaliados ao lado de alguns dos maiores times do futebol europeu. Com a Copa do Mundo voltando aos Estados Unidos em 2026, muito do que o esporte se tornou aqui pode ser atribuído àquele verão.
“Não houve mais volta depois disso”, diz Alexi Lalas àGOAL. “As Copas do Mundo nunca mais foram as mesmas depois disso.”
Esta é a história daquela Copa do Mundo de 1994 contada por aqueles que a viveram, aqueles que se beneficiaram dela e aqueles cujas vidas mudaram aparentemente da noite para o dia.