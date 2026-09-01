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"Como eu fui sortudo, Leo..." - Enzo Fernandez escreve despedida emocionante para Lionel Messi enquanto estrela do Chelsea presta homenagem ao GOAT argentino que se aposentou
Fim de uma era para a Argentina
Messi confirmou recentemente sua saída definitiva do futebol internacional aos 39 anos. O lendário atacante encerrou sua trajetória pela Argentina após a campanha até a final da Copa do Mundo de 2026 contra a Espanha.
O vencedor de oito Bolas de Ouro deixa o cenário mundial como o jogador com mais partidas e mais gols pela história de sua seleção. Sua decisão foi selada de vez após a trágica morte de seu pai, Jorge, no início de agosto.
Em resposta, o meio-campista do Chelsea Fernandez usou o Instagram para homenagear seu capitão de despedida. O jogador de 25 anos relembrou uma jornada profundamente pessoal que o viu se transformar de um jovem torcedor ansioso em companheiro de Messi no time campeão da Copa do Mundo.
- AFP
Sonhos de infância realizados
Fernandez compartilhou seus temores iniciais de perder a chance de jogar ao lado de seu herói, fazendo referência à breve aposentadoria de Messi em 2016. Ele escreveu: "Leo... quando você disse antes que se aposentaria da seleção, eu fiquei profundamente triste."
O meio-campista explicou como acompanhava obsessivamente a diferença de idade entre eles quando era jogador das categorias de base. "Eu era apenas um garoto, e costumava calcular a diferença entre a sua idade e a minha para ver se algum dia conseguiria jogar ao seu lado", acrescentou Fernandez. "Pode parecer bobo, mas eu realmente fazia isso. Eu pensava em quantos anos você ainda poderia ter pela frente, e quantos anos me separavam de chegar ao time principal, e sonhava que vestiríamos a camisa da Argentina juntos, nem que fosse uma vez... e, por sorte, você voltou."
Esse sonho acabou se tornando realidade de forma espetacular no Catar. Ele continuou: "A vida acabou sendo muito mais bonita do que aquele garoto era capaz de imaginar... Eu não só consegui jogar com você, como também dividimos períodos de treino, o vestiário, as conversas, os abraços, os momentos difíceis, os momentos maravilhosos, e acabamos sendo campeões do mundo juntos."
O legado duradouro de uma capitã
Fernandez também elogiou a humildade de Messi e sua liderança nos bastidores. "Mas, acima de tudo, sempre vou ser grato a você pela forma como me tratou desde o momento em que cheguei", continuou. "Eu cheguei carregando o sonho de dividir o campo com o meu ídolo, mas encontrei uma pessoa que, desde o primeiro momento, me fez sentir como mais um entre todos. Você sempre tinha uma palavra gentil, um conselho, um abraço ou simplesmente a maneira como me faz ficar calmo quando preciso disso.. Nunca vou esquecer isso."
Olhando para um novo capítulo da seleção, Fernandez admitiu que a ausência será difícil de processar. "Hoje é difícil para mim imaginar a próxima convocação sem você", acrescentou. "Entrar em campo e não ver você à minha frente, vestindo a camisa 10. Estamos acostumados a ver você ali há tantos anos que parece impossível imaginar de outra forma."
Fernandez concluiu: "Como eu fui sortudo, Leo, e como foi sortudo aquele menino, o que costumava contar os anos sem saber se um dia chegaria a tempo. Obrigado por me tratar da forma como me tratou, por tudo o que me ensinou e por me permitir fazer parte da sua história.. sentiremos muito a sua falta, capitão."
- Getty Images Sport
A vida depois de Messi
A Argentina agora precisa atravessar uma transição assustadora sem seu líder talismânico. O técnico Lionel Scaloni precisará se apoiar fortemente em jogadores mais jovens da base do elenco, como Fernandez, para conduzir a equipe na Copa do Mundo de 2030 e em futuras campanhas de Copa América.
Para Messi, o foco agora se volta inteiramente para seus compromissos com o Inter Miami. Aos 39 anos, ele tentará encerrar seus dias históricos como jogador garantindo mais sucesso doméstico na Major League Soccer, totalmente livre das exigências físicas e mentais do futebol internacional.
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