Fernandez também elogiou a humildade de Messi e sua liderança nos bastidores. "Mas, acima de tudo, sempre vou ser grato a você pela forma como me tratou desde o momento em que cheguei", continuou. "Eu cheguei carregando o sonho de dividir o campo com o meu ídolo, mas encontrei uma pessoa que, desde o primeiro momento, me fez sentir como mais um entre todos. Você sempre tinha uma palavra gentil, um conselho, um abraço ou simplesmente a maneira como me faz ficar calmo quando preciso disso.. Nunca vou esquecer isso."

Olhando para um novo capítulo da seleção, Fernandez admitiu que a ausência será difícil de processar. "Hoje é difícil para mim imaginar a próxima convocação sem você", acrescentou. "Entrar em campo e não ver você à minha frente, vestindo a camisa 10. Estamos acostumados a ver você ali há tantos anos que parece impossível imaginar de outra forma."

Fernandez concluiu: "Como eu fui sortudo, Leo, e como foi sortudo aquele menino, o que costumava contar os anos sem saber se um dia chegaria a tempo. Obrigado por me tratar da forma como me tratou, por tudo o que me ensinou e por me permitir fazer parte da sua história.. sentiremos muito a sua falta, capitão."



