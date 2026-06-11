Costuma-se dizer que, principalmente quando se é mais jovem, as lesões ajudam a amadurecer. Quem sabe se foi assim também para Giovanni Leoni, que passou, em quase uma hora e meia, do entusiasmo pela estreia pelo Liverpool ao drama (esportivo) causado pela ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo: em setembro passado, o jogador nascido em 2006 foi titular na partida da Carabao Cup contra o Southampton e fez um bom jogo, até ouvir o estalo no joelho aos 80 minutos. “Uma dor forte, a maior que já senti na vida”, contaria Leoni mais tarde.
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Como está Leoni, os planos do Liverpool e quando ele volta aos gramados. Os bastidores da recuperação: “Ele está se tornando uma fera”
A RECUPERAÇÃO TOTAL
Uma temporada inteira trabalhando com determinação para se recuperar da lesão: sacrifícios e vontade de voltar aos gramados, momentos de desânimo e novos objetivos traçados para recomeçar. Um percurso de recuperação física e psicológica: Leoni se curvou, mas não se quebrou. E agora está mais motivado do que antes. Superado o período mais complicado da reabilitação, em março passado ele recomeçou a treinar individualmente no centro esportivo de Kirkby e, no mês seguinte, voltou a treinar parcialmente em grupo, com a ideia de retornar a pleno ritmo durante a pré-temporada de verão. Um processo gradual, sem forçar a recuperação para não arriscar possíveis recaídas; o clube acredita muito no jogador e, segundo a imprensa inglesa, a equipe médica ficou impressionada com a forma como o rapaz respondeu fisicamente após a lesão. O ex-técnico do Liverpool, Arne Slot, comentou assim sobre as condições de Leoni por volta de meados de abril: “Ele está se tornando uma fera”.
LEONI NO NOVO LIVERPOOL
Depois de superar os problemas físicos, sua única participação neste ano foi naquela partida contra o Southampton, mas sua primeira temporada “de verdade” no Liverpool será a próxima. Em comparação com quando chegou ao Liverpool há um ano — vindo do Parma por 35 milhões mais 10% sobre uma futura venda —, algo mudou: acima de tudo, o técnico, com a chegada de Iraola no lugar de Slot: o ex-Bournemouth trabalha bem com os jovens e, no cargo de Leoni, já valorizou alguns garotos, entre os quais Huijsen, quando estava na Inglaterra. Hoje, o zagueiro central titular é Virgil van Dijk e, ao lado dele, há uma lacuna deixada pela saída de Konaté: provavelmente o substituto virá do mercado e Leoni começará mais atrás na hierarquia, mas o rapaz está determinado e quer chamar a atenção do técnico desde já para subir na hierarquia.