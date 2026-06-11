Como está Leoni, os planos do Liverpool e quando ele volta aos gramados. Os bastidores da recuperação: “Ele está se tornando uma fera”

Depois de superar os problemas físicos, sua única participação neste ano foi naquela partida contra o Southampton, mas sua primeira temporada “de verdade” no Liverpool será a próxima. Em comparação com quando chegou ao Liverpool há um ano — vindo do Parma por 35 milhões mais 10% sobre uma futura venda —, algo mudou: acima de tudo, o técnico, com a chegada de Iraola no lugar de Slot: o ex-Bournemouth trabalha bem com os jovens e, no cargo de Leoni, já valorizou alguns garotos, entre os quais Huijsen, quando estava na Inglaterra. Hoje, o zagueiro central titular é Virgil van Dijk e, ao lado dele, há uma lacuna deixada pela saída de Konaté: provavelmente o substituto virá do mercado e Leoni começará mais atrás na hierarquia, mas o rapaz está determinado e quer chamar a atenção do técnico desde já para subir na hierarquia.