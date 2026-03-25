Como está indo Retegui na Arábia Saudita com o Al Qadsiah: ele marcou tantos gols quanto João Félix, mas agora o campeonato está suspenso

Depois de conquistar o título de artilheiro da Série A, Mateo Retegui fez as malas no verão passado e se despediu da Itália; destino: Arábia Saudita. O atacante nascido em 1999 assinou com o Al Qadsiah, clube onde também jogam o ex-Cagliari Naithan Nandez e o espanhol Nacho, que rumou para a Saudi Pro League após uma longa carreira no Real Madrid. Retegui é o atacante titular da equipe de Brendan Rodgers, formando a dupla de ataque com o mexicano Julian Quinoes no esquema 3-5-2 do técnico da Irlanda do Norte, que tem um longo histórico na Premier League. Apesar de ter ficado à margem do grande futebol, Retegui continua sob o olhar atento do técnico da Itália, Rino Gattuso, que o convocou para os jogos decisivos pela classificação para a próxima Copa do Mundo.



