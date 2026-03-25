Depois de conquistar o título de artilheiro da Série A, Mateo Retegui fez as malas no verão passado e se despediu da Itália; destino: Arábia Saudita. O atacante nascido em 1999 assinou com o Al Qadsiah, clube onde também jogam o ex-Cagliari Naithan Nandez e o espanhol Nacho, que rumou para a Saudi Pro League após uma longa carreira no Real Madrid. Retegui é o atacante titular da equipe de Brendan Rodgers, formando a dupla de ataque com o mexicano Julian Quinoes no esquema 3-5-2 do técnico da Irlanda do Norte, que tem um longo histórico na Premier League. Apesar de ter ficado à margem do grande futebol, Retegui continua sob o olhar atento do técnico da Itália, Rino Gattuso, que o convocou para os jogos decisivos pela classificação para a próxima Copa do Mundo.
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Como está indo Retegui na Arábia Saudita com o Al Qadsiah: ele marcou tantos gols quanto João Félix, mas agora o campeonato está suspenso
OS NÚMEROS DE RETEGUI NA ARÁBIA SAUDITA
Mateo Retegui é um dos melhores atacantes da Saudi Pro League; com 15 gols marcados em 25 partidas, ele está entre os cinco maiores artilheiros do campeonato árabe: marcou o mesmo número de gols que João Félix, Yannick Carrasco e Ramiro Enrique; à frente deles estão Roger Martinez (quarto, com 20 gols), Cristiano Ronaldo (21), Julian Quinones (24) e Ivan Toney, artilheiro com 25 gols. Após as primeiras 26 rodadas, o campeonato foi suspenso há algumas semanas devido à situação no Irã; deve ser retomado em 3 de abril, mas, enquanto isso, Retegui teve a oportunidade de se preservar e se concentrar nos próximos compromissos da Seleção Nacional.
OS NÚMEROS DE RETEGUI NA SELEÇÃO NACIONAL COM GATTUSO
Com um contrato de cinco anos com vencimento previsto para junho de 2030, o ex-jogador da Atalanta na Arábia Saudita recebe um salário astronômico de 20 milhões de euros por temporada; a transação permitiu que a Inter de Milão arrecadasse 68 milhões de euros no verão. Retegui marca gols na Arábia Saudita, mas também pela seleção italiana, pois nas últimas seis partidas das eliminatórias o atacante marcou cinco gols e deu quatro assistências para os companheiros: desde que Gattuso assumiu a seleção, ele é o jogador que mais marcou. Fique de olho no mercado, pois nas últimas semanas o jogador foi associado ao Milan, com o qual já havia havido algum contato informal antes mesmo da transferência para a Arábia.