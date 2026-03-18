O foco e a atenção estão no Genoa, mas, de vez em quando, os pensamentos também se voltam para o Ostiamare. De um lado, está o técnico Daniele De Rossi, que está lutando pela permanência com os rossoblù — ele assumiu o cargo em novembro, substituindo Patrick Vieira — e, a nove rodadas do fim do campeonato, está com 9 pontos de vantagem sobre o penúltimo colocado. Por outro lado, há o De Rossi presidente, que em janeiro de 2025 comprou o Ostiamare, tornando-se seu proprietário. Para ele, esse clube representa um pedaço do coração: foi lá que começou a jogar futebol nas categorias de base, primeiro como lateral e depois como atacante; aos 16 anos, chegou à Roma, onde seu pai, Alberto, treinava a Primavera. Em Trigoria, por intuição de Mauro Bencivenga, ele passou definitivamente a atuar no meio-campo.
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Como está indo o Ostiamare de De Rossi: segundo colocado na Série D, o time busca o acesso à Série C após ter salvado o clube da falência
A CLASSIFICAÇÃO DO OSTIAMARE
Hoje, o Ostiamare, na Série D, no grupo F, a sete rodadas do fim do campeonato, ocupa o segundo lugar, a quatro pontos do líder Ancona. O que diz o regulamento? O primeiro colocado é promovido automaticamente para a Série C; as equipes classificadas do segundo ao quinto lugar disputarão os playoffs: as eliminatórias não determinam outras promoções, mas servem para estabelecer uma classificação a partir da qual, eventualmente, serão selecionadas equipes para completar o quadro da Série C 2026/27, em caso de exclusão de clubes devido a falta de inscrição ou falências. O técnico do Ostiamare desde o verão passado é David D'Antoni (contrato de dois anos), ex-meio-campista que atuou principalmente entre a Série B e a Série C, e foi o técnico da histórica promoção do Monterosi para a Série C entre 2019 e 2021.
O PROJETO DE DE ROSSI
O projeto de De Rossi para o "seu" Ostiamare era (e é) sanar todas as dívidas — ele conseguiu salvar o clube da falência —, fortalecer o setor juvenil (em pouco mais de um ano foram criadas equipes das categorias Sub-15 à Sub-19) e investir no estádio Anco Marzio, que já foi adequado às normas após o fechamento anterior por inaptidão, e nesta temporada foi reiniciada a campanha de ingressos. De Rossi acompanha de perto a equipe, muitas vezes consegue estar presente na arquibancada durante os jogos, e a (sua) nova filosofia prevê regras rígidas para o uso de celulares e Play Station pelos jovens.