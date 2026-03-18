Como está indo o Ostiamare de De Rossi: segundo colocado na Série D, o time busca o acesso à Série C após ter salvado o clube da falência

O foco e a atenção estão no Genoa, mas, de vez em quando, os pensamentos também se voltam para o Ostiamare. De um lado, está o técnico Daniele De Rossi, que está lutando pela permanência com os rossoblù — ele assumiu o cargo em novembro, substituindo Patrick Vieira — e, a nove rodadas do fim do campeonato, está com 9 pontos de vantagem sobre o penúltimo colocado. Por outro lado, há o De Rossi presidente, que em janeiro de 2025 comprou o Ostiamare, tornando-se seu proprietário. Para ele, esse clube representa um pedaço do coração: foi lá que começou a jogar futebol nas categorias de base, primeiro como lateral e depois como atacante; aos 16 anos, chegou à Roma, onde seu pai, Alberto, treinava a Primavera. Em Trigoria, por intuição de Mauro Bencivenga, ele passou definitivamente a atuar no meio-campo.