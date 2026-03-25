Como está indo o Milan Futuro: pontos positivos e negativos da temporada, com um olhar voltado para o futuro

O Milan Futuro, animado com os últimos resultados e cheio de confiança, entra em campo com sua principal característica, a posse de bola, e busca valorizar todos os jovens mais promissores da base, com destaque para o meio-campista Sala, que acaba de renovar contrato e é também um dos pilares da seleção italiana Sub-19. Na filosofia futebolística de Oddo, os laterais devem trazer intensidade: Chaka Traorè no um contra um pela esquerda, enquanto Cappelleti, nascido em 2007, vem se destacando com 27 partidas disputadas, marcando 2 gols e dando 2 assistências. Este último está pronto para dar o salto para a Lega Pro.





Na última rodada, o lateral-esquerdo austríaco Dalpiaz, nascido em 2007, estreou como titular. Ele chegou em janeiro vindo do Bayern de Munique e é um jogador em quem o Milan pretende apostar para o futuro. As rotações dos meio-campistas, com Geroli e Sardo, são fundamentais tanto para o presente quanto para a próxima temporada, na qual o clube rossonero espera ser repescado para a Lega Pro. Com a esperança de poder levar adiante o projeto de um time com um futebol proativo.