A trajetória do Milan Futuro no campeonato da Série D continua, com altos e baixos. O último empate conquistado em casa, no Chinetti, contra o penúltimo colocado da tabela, o Nuova Sondrio, deixou aquele gosto amargo na boca, mas isso não diminui o mérito da trajetória percorrida até aqui pelos rapazes do técnico Oddo: 46 pontos conquistados e segundo lugar na tabela, atrás apenas do Folgore Caratese, que está em alta com 57 pontos, 11 a mais que o segundo time rossonero.
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Como está indo o Milan Futuro: pontos positivos e negativos da temporada, com um olhar voltado para o futuro
FUTEBOL POSITIVO
O Milan Futuro, animado com os últimos resultados e cheio de confiança, entra em campo com sua principal característica, a posse de bola, e busca valorizar todos os jovens mais promissores da base, com destaque para o meio-campista Sala, que acaba de renovar contrato e é também um dos pilares da seleção italiana Sub-19. Na filosofia futebolística de Oddo, os laterais devem trazer intensidade: Chaka Traorè no um contra um pela esquerda, enquanto Cappelleti, nascido em 2007, vem se destacando com 27 partidas disputadas, marcando 2 gols e dando 2 assistências. Este último está pronto para dar o salto para a Lega Pro.
Na última rodada, o lateral-esquerdo austríaco Dalpiaz, nascido em 2007, estreou como titular. Ele chegou em janeiro vindo do Bayern de Munique e é um jogador em quem o Milan pretende apostar para o futuro. As rotações dos meio-campistas, com Geroli e Sardo, são fundamentais tanto para o presente quanto para a próxima temporada, na qual o clube rossonero espera ser repescado para a Lega Pro. Com a esperança de poder levar adiante o projeto de um time com um futebol proativo.
EM CRESCIMENTO
Entre os pontos positivos que fazem Oddo e Tassotti sorrirem está o crescimento dos dois zagueiros centrais Vladimirov e Zukic, em comparação com um início de temporada marcado por muitos baixos e poucos altos. Também é decididamente positiva a trajetória de Ossola, ponta ofensiva que cresceu nas categorias de base do Rossonero, e o tempo de jogo de Torriani, que já está pronto para ser titular em um campeonato profissional. A curiosidade mais intrigante reside no filho de pai famoso, Denzel Seedorf: o pai Clarence espera que o jogador nascido em 2004 consiga traçar uma trajetória importante no Rossonero.
ASPECTOS A MELHORAR
É evidente que há vários pontos a serem melhorados: em primeiro lugar, a mentalidade de uma equipe que tende a perder o ânimo contra os times menos qualificados do grupo. Também é preciso melhorar o desempenho de Traorè, que parece estar jogando um esporte diferente do que o exigido pela categoria: o ex-jogador do Palermo ainda está longe de apresentar um desempenho à altura de seu potencial. No momento, o atacante alemão Asanji, nascido em 2006, está atrasado em relação ao cronograma inicial.