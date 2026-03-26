Como está indo Liberali no Catanzaro: gols e assistências na Série B, os detalhes do acordo com o Milan

A propósito: foi justamente o técnico quem insistiu bastante para contratar Liberali, um pedido apoiado também pelo diretor esportivo Ciro Polito, que aprecia muito as qualidades do jogador. Em 18 partidas no campeonato, o ex-jogador do Milan marcou três gols e deu três assistências, além de ter recebido dois cartões amarelos, aos quais se soma também uma participação na Copa da Itália, na primeira fase contra o Sassuolo. Liberali vem jogando regularmente mais ou menos desde meados de dezembro passado, com alguns minutos aqui e ali, e na sua primeira partida como titular contra o Sudtirol já deu uma assistência; nas três primeiras partidas disputadas desde o início, marcou dois gols e deu uma assistência decisiva.



