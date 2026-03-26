Depois de uma primeira parte da temporada longe dos holofotes, agora Mattia Liberali está em todas as capas. O meia-atacante nascido em 2007, formado no Milan, deixou os rossoneri no verão passado em transferência definitiva para se juntar ao Catanzaro na Série B: uma transação sem custos, em troca de 50% sobre uma futura venda. Os primeiros meses foram complicados: o jogador nascido em 2007 jogava pouco e não conseguia se expressar da melhor forma, mas assim que encontrou um pouco de continuidade, decolou imediatamente com gols, assistências e jogadas decisivas para ajudar a equipe de Aquilani a conquistar os playoffs.
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Como está indo Liberali no Catanzaro: gols e assistências na Série B, os detalhes do acordo com o Milan
OS NÚMEROS DOS LIBERAIS COM O CATANZARO
A propósito: foi justamente o técnico quem insistiu bastante para contratar Liberali, um pedido apoiado também pelo diretor esportivo Ciro Polito, que aprecia muito as qualidades do jogador. Em 18 partidas no campeonato, o ex-jogador do Milan marcou três gols e deu três assistências, além de ter recebido dois cartões amarelos, aos quais se soma também uma participação na Copa da Itália, na primeira fase contra o Sassuolo. Liberali vem jogando regularmente mais ou menos desde meados de dezembro passado, com alguns minutos aqui e ali, e na sua primeira partida como titular contra o Sudtirol já deu uma assistência; nas três primeiras partidas disputadas desde o início, marcou dois gols e deu uma assistência decisiva.
QUEM QUERIA OS LIBERAIS
Em outra fase da janela de transferências, Lecce, Atalanta e Parma também haviam demonstrado interesse em Liberali, mas as negociações nunca foram aprofundadas e os clubes acabaram optando por outras opções. Quem, por outro lado, se apresentou de forma concreta foi o Empoli, pronto para apostar no jovem e dar-lhe espaço e continuidade na Série B. O jogador e sua equipe, no entanto, foram convencidos pelo projeto do Catanzaro: Mattia, como já foi dito, agrada muito ao diretor esportivo Polito e, sobretudo, a Alberto Aquilani, que lhe garantiu um papel de protagonista e agora está cumprindo a promessa feita há alguns meses.