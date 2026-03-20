Como está indo Insigne no Pescara: gols e assistências na tentativa de salvar o time na Série B

O Pescara está na última posição da Série B, mas, graças também às jogadas de Lorenzo, está tentando se recuperar: em dez partidas com a camisa azul e branca (quatro como titular), Insigne marcou três gols e deu duas assistências; decisivo em uma partida em cada duas. O gol mais importante, provavelmente, foi aquele contra o Palermo, o primeiro após seu retorno; fundamental para a vitória final contra uma das equipes que disputam a promoção para a Série A. Se antes o Pescara precisava de uma façanha (quase) impossível para se salvar, agora, impulsionado por Insigne no fundo do túnel, vê uma pequena luz de esperança.







