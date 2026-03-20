Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Insigne Pescara PalermoDazn
Francesco Guerrieri

Traduzido por

Como está indo Insigne no Pescara: gols e assistências na tentativa de salvar o time na Série B

De volta em janeiro, após deixar Toronto, ele logo se tornou uma figura de destaque no campeonato

O show de Lorenzo Insigne. Hoje, como ontem. O atacante nascido em 1991 voltou em janeiro passado para o Pescara como jogador sem contrato, após a façanha da temporada 2011-12 ao lado de Immobile e Verratti na promoção para a Série A comandada por Zdenek Zeman. Na época, ele era um jovem em ascensão; hoje, voltou aos 34 anos, mas a qualidade continua a mesma. O toque, é esse mesmo. Após rescindir o contrato com o Toronto, no Canadá, Insigne voltou para a Itália e, após alguns contatos com o Parma e a Lazio, decidiu assinar com o Pescara na Série B.

  • OS NÚMEROS DE INSIGNE NO PESCARA

    O Pescara está na última posição da Série B, mas, graças também às jogadas de Lorenzo, está tentando se recuperar: em dez partidas com a camisa azul e branca (quatro como titular), Insigne marcou três gols e deu duas assistências; decisivo em uma partida em cada duas. O gol mais importante, provavelmente, foi aquele contra o Palermo, o primeiro após seu retorno; fundamental para a vitória final contra uma das equipes que disputam a promoção para a Série A. Se antes o Pescara precisava de uma façanha (quase) impossível para se salvar, agora, impulsionado por Insigne no fundo do túnel, vê uma pequena luz de esperança.



    • Publicidade

  • QUANTO INSIGNE GANHA NO PESCARA

    Contrato de seis meses com vencimento previsto para junho próximo, mas os acordos também prevêem uma opção de renovação a favor do jogador caso a equipe consiga se manter na Série B. Camisa número 11 nas costas, assim como há quatorze anos, salário de 300 mil euros e a vontade de voltar a fazer os torcedores do Pescara sonharem. A chegada de Insigne trouxe grande entusiasmo ao ambiente, apesar de uma situação complicada na tabela, com os biancazzurri ainda na última posição, mas com mais um Insigne.


Serie B
Empoli crest
Empoli
EMP
Pescara crest
Pescara
PES