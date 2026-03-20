O show de Lorenzo Insigne. Hoje, como ontem. O atacante nascido em 1991 voltou em janeiro passado para o Pescara como jogador sem contrato, após a façanha da temporada 2011-12 ao lado de Immobile e Verratti na promoção para a Série A comandada por Zdenek Zeman. Na época, ele era um jovem em ascensão; hoje, voltou aos 34 anos, mas a qualidade continua a mesma. O toque, é esse mesmo. Após rescindir o contrato com o Toronto, no Canadá, Insigne voltou para a Itália e, após alguns contatos com o Parma e a Lazio, decidiu assinar com o Pescara na Série B.
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Como está indo Insigne no Pescara: gols e assistências na tentativa de salvar o time na Série B
OS NÚMEROS DE INSIGNE NO PESCARA
O Pescara está na última posição da Série B, mas, graças também às jogadas de Lorenzo, está tentando se recuperar: em dez partidas com a camisa azul e branca (quatro como titular), Insigne marcou três gols e deu duas assistências; decisivo em uma partida em cada duas. O gol mais importante, provavelmente, foi aquele contra o Palermo, o primeiro após seu retorno; fundamental para a vitória final contra uma das equipes que disputam a promoção para a Série A. Se antes o Pescara precisava de uma façanha (quase) impossível para se salvar, agora, impulsionado por Insigne no fundo do túnel, vê uma pequena luz de esperança.
QUANTO INSIGNE GANHA NO PESCARA
Contrato de seis meses com vencimento previsto para junho próximo, mas os acordos também prevêem uma opção de renovação a favor do jogador caso a equipe consiga se manter na Série B. Camisa número 11 nas costas, assim como há quatorze anos, salário de 300 mil euros e a vontade de voltar a fazer os torcedores do Pescara sonharem. A chegada de Insigne trouxe grande entusiasmo ao ambiente, apesar de uma situação complicada na tabela, com os biancazzurri ainda na última posição, mas com mais um Insigne.