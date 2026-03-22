A transferência de Ciro Immobile para o Paris FC marca a quarta experiência do atacante no exterior: antes de ir para a França, o jogador nascido em 1990 já havia atuado no Borussia Dortmund, na Alemanha, no Sevilla, na Espanha, e, na última temporada, foi para a Turquia, para jogar no Besiktas. Depois, voltou à Itália para vestir a camisa do Bologna, mas, no meio da temporada, fez as malas novamente para reforçar o ataque de um time recém-promovido, mas com grandes ambições na Ligue 1.
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Como está indo Immobile no Paris FC: primeiro gol na Ligue 1 no confronto decisivo contra o Le Havre
O PRIMEIRO GOL DE IMMOBILE NA FRANÇA
E na partida de hoje, domingo, 22 de março, Ciro Immobile marcou também seu primeiro gol pelo Paris FC: o gol saiu na vitória contra o Le Havre, em uma partida fundamental para a permanência na divisão; um confronto direto para evitar o rebaixamento para a Ligue 2, desbloqueado pelo atacante italiano aos 29 minutos da partida, em sua oitava participação total com a nova camisa (quinta como titular), considerando tanto os jogos do campeonato quanto da Copa da França.
OS OUTROS ITALIANOS DO PARIS FC
Depois de conquistar o acesso à Ligue 1 na última temporada, como já foi dito, o Paris FC não quer ser apenas um coadjuvante no futebol francês. É um clube com grande poder financeiro e um projeto de longo prazo que tentará colocar em prática para se manter de forma definitiva na primeira divisão. Analisando o elenco à disposição do técnico Antoine Kombouaré — de 60 anos, ele chegou em fevereiro para substituir o herói da promoção, Stéphane Gilli —, há outros dois italianos: o primeiro é Diego Coppola, zagueiro central nascido em 2003, que chegou em janeiro por empréstimo do Brighton, após ter sido cobiçado também pela Fiorentina e pelo Torino; o outro é Luca Koleosho (2004), jogador da seleção sub-21 e formado no Espanyol, que também chegou na janela de transferências de janeiro por empréstimo do Burnley.