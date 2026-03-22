Como está indo Immobile no Paris FC: primeiro gol na Ligue 1 no confronto decisivo contra o Le Havre

Depois de conquistar o acesso à Ligue 1 na última temporada, como já foi dito, o Paris FC não quer ser apenas um coadjuvante no futebol francês. É um clube com grande poder financeiro e um projeto de longo prazo que tentará colocar em prática para se manter de forma definitiva na primeira divisão. Analisando o elenco à disposição do técnico Antoine Kombouaré — de 60 anos, ele chegou em fevereiro para substituir o herói da promoção, Stéphane Gilli —, há outros dois italianos: o primeiro é Diego Coppola, zagueiro central nascido em 2003, que chegou em janeiro por empréstimo do Brighton, após ter sido cobiçado também pela Fiorentina e pelo Torino; o outro é Luca Koleosho (2004), jogador da seleção sub-21 e formado no Espanyol, que também chegou na janela de transferências de janeiro por empréstimo do Burnley.



