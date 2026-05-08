Getty Images Sport
Traduzido por
Como Endrick dominou o francês em apenas quatro meses: revelados os segredos por trás da excelência linguística do jovem astro do Real Madrid no Lyon
Um poliglota em formação
A rápida adaptação de Endrick à vida na França após deixar o Bernabéu por um período temporário tem sido bastante impressionante, tendo marcado oito gols em 19 partidas desde sua transferência. Tendo já adquirido domínio do inglês e do espanhol durante sua passagem pelo Real Madrid, o jogador de 19 anos está agora adicionando o francês ao seu impressionante repertório linguístico.
O atacante brasileiro chegou ao Groupama Stadium em janeiro e não perdeu tempo para se integrar à cultura local. De acordo com Thiago Freitas, diretor de operações da Roc Nation — a agência que gerencia a carreira de Endrick —, em entrevista à UOL, esse progresso não se deve tanto a um método secreto de treinamento, mas sim à dedicação pessoal e à curiosidade inata do jogador.
Fundamentalmente, sua transferência para o Lyon foi motivada pelo sonho de garantir uma vaga na seleção para a Copa do Mundo, uma meta que será posta à prova quando Carlo Ancelotti anunciar oficialmente a lista em 18 de maio.
- AFP
Respeito por meio da comunicação
Para Endrick, aprender a língua local é uma questão de caráter, e não apenas uma exigência profissional. Ele considera a capacidade de conversar com companheiros de equipe, comissão técnica e torcedores em sua língua nativa como o maior sinal de respeito. Essa filosofia guiou sua transição para o Real Madrid e agora está sendo replicada em Lyon.
“O que Endrick demonstra de valioso com isso é que, apesar de ter uma rotina disciplinada de treinos, descanso e isolamento, ele entende que não deve perder a oportunidade de se comunicar com pessoas diferentes, de mostrar quem ele é não apenas por meio de fotos e não apenas em campo”, explicou Freitas. “Além disso, aprender o idioma falado no lugar onde você vai morar é a primeira e talvez a mais importante demonstração de respeito pelas pessoas que vivem e trabalham lá.”
O papel da tecnologia moderna
Embora a mentalidade do jogador seja a força motriz, Freitas destaca que os atletas modernos não têm desculpa para permanecerem monolíngues, considerando os recursos disponíveis atualmente. Endrick utilizou uma variedade de ferramentas digitais e apoio personalizado para acelerar sua curva de aprendizado durante sua passagem pela Ligue 1.
“Os atletas desta geração têm várias ferramentas à disposição que os atletas do passado não tinham. Primeiro, eles são muito melhor remunerados. Podem contar com profissionais que os atendem individualmente. Podem estudar com pessoas que estão em outros continentes por meio de videochamadas”, acrescentou Freitas. “Podem assistir a filmes e séries com dublagens diferentes e legendas em vários idiomas. Têm acesso a livros digitais. Tudo na palma da mão. Não há desculpa para não aprender nada, a não ser adaptação ou falta de interesse.”
- AFP
Seguindo o exemplo de Cristiano Ronaldo
Além de suas 19 partidas, oito gols e sete assistências pelo Lyon, Endrick pretende deixar um legado como exemplo para a próxima geração. Assim como seu ídolo Cristiano Ronaldo estabeleceu o padrão em termos de preparação física, o brasileiro quer definir o padrão de excelência para a conduta de um jogador de futebol moderno fora de campo.
“Assim como Cristiano Ronaldo inspirou jovens em todo o mundo nas últimas décadas, especialmente pela forma como se preparou fisicamente ao longo delas para se tornar o que é hoje, espero que esse bom exemplo de Endrick, com sua facilidade de comunicação e adaptação, inspire outros jovens atletas nos próximos anos”, concluiu Freitas. “A comunicação com outras pessoas é o primeiro passo para se tornarem, ao longo de suas carreiras e no final delas, pessoas ainda mais interessantes em campo.”