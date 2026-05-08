A rápida adaptação de Endrick à vida na França após deixar o Bernabéu por um período temporário tem sido bastante impressionante, tendo marcado oito gols em 19 partidas desde sua transferência. Tendo já adquirido domínio do inglês e do espanhol durante sua passagem pelo Real Madrid, o jogador de 19 anos está agora adicionando o francês ao seu impressionante repertório linguístico.

O atacante brasileiro chegou ao Groupama Stadium em janeiro e não perdeu tempo para se integrar à cultura local. De acordo com Thiago Freitas, diretor de operações da Roc Nation — a agência que gerencia a carreira de Endrick —, em entrevista à UOL, esse progresso não se deve tanto a um método secreto de treinamento, mas sim à dedicação pessoal e à curiosidade inata do jogador.

Fundamentalmente, sua transferência para o Lyon foi motivada pelo sonho de garantir uma vaga na seleção para a Copa do Mundo, uma meta que será posta à prova quando Carlo Ancelotti anunciar oficialmente a lista em 18 de maio.