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Como Elliot Anderson se torna uma “verdadeira pechincha” por mais de 125 milhões de libras - com o Manchester City considerando uma transferência que bateria o recorde britânico pelo meio-campista do Nottingham Forest e da seleção inglesa
As transferências superiores a £100m têm se tornado cada vez mais comuns
Os valores das transferências vêm subindo há algum tempo, com a transferência histórica de Neymar, no valor de €222 milhões (£192 milhões/$258 milhões), do Barcelona para o Paris Saint-Germain, revelando um mercado inflacionado durante o verão de 2017.
Negócios na casa dos nove dígitos tornaram-se cada vez mais comuns desde então, com várias estrelas da Premier League — incluindo Jack Grealish, Declan Rice, Enzo Fernández e Florian Wirtz — se enquadrando nessa categoria. O atacante sueco Alexander Isak, que deixou o Newcastle para jogar no Liverpool em 2025, continua sendo a contratação mais cara de todas no futebol inglês.
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O Manchester City quer que Anderson faça parte da era pós-Guardiola
Esse padrão pode subir ainda mais nas próximas semanas, já que Anderson continua gerando muita especulação. Após duas temporadas impressionantes no City Ground, que lhe permitiram se tornar um jogador da seleção principal e participar da Copa do Mundo, o valor do jogador natural de Tyneside nunca esteve tão alto.
O City, ao entrar na era pós-Pep Guardiola, estaria disposto a investir pesado em outro jogador capaz tanto de recuperar a bola quanto de controlá-la quando está com a posse. Provavelmente, o clube terá que superar as condições da transferência de Isak para Anfield para conseguir a assinatura do contrato.
Como o Manchester City poderia obter retorno em uma negociação recorde envolvendo Anderson
Questionado sobre se tais valores podem, de alguma forma, ser considerados como representando “valor”, já que o dinheiro é jogado por aí como se fosse dinheiro de Monopoly, o ex-atacante do Forest e da seleção inglesa Collymore — falando em parceria com a BetWright, empresa de apostas em futebol — disse ao GOAL: “Acho que a Arábia Saudita está agora recuando um pouco. Sei que [Cristiano] Ronaldo assinou outro contrato, e o caso dele é um pouco diferente, pois ele é uma marca global. Mas acho que os sauditas perceberam que, com a LIV Golf, por exemplo, simplesmente jogar dinheiro em qualquer coisa não significa que será um sucesso automático.
“Portanto, será muito interessante ver como se desenvolve a relação deles com o Newcastle United, especialmente porque o Newcastle United, assim como o Forest e o Villa, teve problemas com o PSR e questões de conformidade. Eles não podem simplesmente bater à porta e gastar o que bem entenderem.
“Acho que os investidores de capital de risco de Abu Dhabi, da Arábia Saudita e dos Estados Unidos, além de Todd Boehly — estou nos Estados Unidos há uma semana, e venho para cá anualmente, e não consigo acreditar, nesta viagem, como tudo é caro.
“Já discutimos sobre os preços dos ingressos. As pessoas pagam 10.000, 30.000, 50.000 para assistir aos playoffs do New York Knicks na NBA, sem pensar duas vezes. Então, não acho que haja valor em nada.
“Então, de repente, se você é o Manchester City e quer revolucionar completamente o clube, para ser totalmente honesto, isso é trocado para Abu Dhabi. Então, eu acho que o Elliot Anderson vale esse dinheiro para ser contratado na idade dele? Por 10 anos, com certeza.
“E acho que, se fossem 120 milhões de libras, veja o caso de Declan Rice — ‘pechincha’ é relativo, mas, no contexto do futebol, se você conquistar a Premier League depois de 20 anos sem o título, e for um clube do porte do Arsenal, 100 milhões de libras não são nada. E acho que Elliot Anderson vai se mostrar um investimento do mesmo valor.
“Então, acho que é um pouco engraçado, sim. Isso torna muito difícil para outros clubes competirem. Veja o caso de Unai Emery, no Aston Villa, utilizando seis, sete ou oito jogadores que atuaram na segunda divisão sob o comando de Dean Smith, ou um jogador que contratamos de graça, Ross Barkley.
“O que quero dizer é que Elliot Anderson representa uma boa relação custo-benefício no mercado atual, porque se o Manchester City o tiver por 10 anos e ele ganhar cinco títulos da Premier League, então será uma pechincha absoluta.”
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O Nottingham Forest e Marinakis não vão vender sem dar trabalho
O Forest tem se mantido firme nas negociações prolongadas, já que o enigmático proprietário grego Evangelos Marinakis não é do tipo que cede à pressão. Ou suas exigências são atendidas ou não haverá acordo para um jogador com contrato no Trentside até 2029.
O City continua trabalhando para atender a essas exigências, com bônus sendo considerados em qualquer equação de transferência, e estará ansioso para chegar a um acordo antes que o valor de Anderson suba novamente enquanto ele estiver a serviço da seleção na Copa do Mundo — com a Inglaterra prestes a iniciar sua busca pela glória mundial contra a Croácia na quarta-feira.