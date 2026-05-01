“Como ele conseguiu defender isso?!” – Morgan Gibbs-White impressionado com a “grande” defesa de Emi Martinez na vitória apertada do Nottingham Forest sobre o Aston Villa pela Liga Europa

Gibbs-White ficou impressionado com uma defesa espetacular de Martinez durante a vitória apertada do Nottingham Forest por 1 a 0 sobre o Aston Villa na primeira partida da semifinal da Liga Europa.

O goleiro argentino protagonizou um dos momentos mais marcantes da partida no City Ground ao defender um chute de Igor Jesus com uma defesa reflexa notável no primeiro tempo. Apesar da atuação heroica de Martinez, o Forest acabou conquistando a vitória graças ao pênalti convertido por Chris Wood no segundo tempo, após uma revisão do VAR por mão de Lucas Digne. O resultado dá ao Forest uma vantagem mínima antes da partida de volta, com os rivais da região de Midlands prestes a se enfrentarem novamente no Villa Park por uma vaga na final.