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Nottingham Forest FC v Aston Villa FC - UEFA Europa League 2025/26 Semi-Final First LegGetty Images Sport
Yosua Arya

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“Como ele conseguiu defender isso?!” – Morgan Gibbs-White impressionado com a “grande” defesa de Emi Martinez na vitória apertada do Nottingham Forest sobre o Aston Villa pela Liga Europa

M. Gibbs-White
E. Martinez
Nottingham Forest x Aston Villa
Nottingham Forest
Aston Villa
Liga Europa

Morgan Gibbs-White admitiu ter ficado impressionado com uma defesa incrível de Emi Martinez durante a vitória do Nottingham Forest sobre o Aston Villa na semifinal da Liga Europa. O meia do Forest só pôde assistir incrédulo enquanto o goleiro do Villa realizava uma defesa notável no City Ground.

  • Martinez faz uma defesa espetacular, apesar da derrota para o Villa

    Gibbs-White ficou impressionado com uma defesa espetacular de Martinez durante a vitória apertada do Nottingham Forest por 1 a 0 sobre o Aston Villa na primeira partida da semifinal da Liga Europa.

    O goleiro argentino protagonizou um dos momentos mais marcantes da partida no City Ground ao defender um chute de Igor Jesus com uma defesa reflexa notável no primeiro tempo. Apesar da atuação heroica de Martinez, o Forest acabou conquistando a vitória graças ao pênalti convertido por Chris Wood no segundo tempo, após uma revisão do VAR por mão de Lucas Digne. O resultado dá ao Forest uma vantagem mínima antes da partida de volta, com os rivais da região de Midlands prestes a se enfrentarem novamente no Villa Park por uma vaga na final.

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  • Nottingham Forest FC v Aston Villa FC - UEFA Europa League 2025/26 Semi-Final First LegGetty Images Sport

    Gibbs-White reage incrédulo ao feito heróico de Martinez

    Após a partida, Gibbs-White admitiu que mal conseguia acreditar que o goleiro do Villa tivesse defendido o chute. Refletindo sobre o momento, o jogador da seleção inglesa elogiou a reação e a habilidade de defesa de Martinez, depois que o goleiro argentino fez o que muitos consideraram a defesa da noite.

    “A propósito, como ele defendeu aquilo?”, disse ele à TNT Sports. “Como ele defendeu aquilo? Ele fez uma defesa parecida no ano passado. Eu estava gritando para o Igor: ‘como você não marcou esse gol?’ Mas todo o mérito é do goleiro, foi uma grande defesa.”

  • Elogios ao gerente

    No entanto, Gibbs-White também elogiou o seu treinador principal, Vítor Pereira. O jogador de 26 anos destacou que o sucesso do Forest em chegar às semifinais da Liga Europa se deveu às ideias e táticas do técnico.

    “Ele tem sido uma parte fundamental do sucesso que temos tido recentemente, graças às suas ideias e táticas”, acrescentou. “A maneira como ele acredita que o futebol deve ser: com paixão, agressividade e garra. Temos demonstrado isso em nossas atuações. A atmosfera hoje foi incrível. Acho que os rapazes fizeram uma atuação incrível.”

    “O controle que tivemos durante o jogo. Mesmo quando eles estavam com a bola, sentíamos que mantínhamos o controle. Não estávamos à vontade porque, obviamente, eles têm um talento e uma periculosidade incríveis, mas com a bola estávamos calmos, confiantes e tivemos algumas chances em que poderíamos ter aberto o placar antes.”


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    E agora?

    A partida marcou um momento significativo para ambos os clubes, com o Nottingham Forest em busca de sua primeira grande final europeia desde a década de 1980, enquanto o Aston Villa busca conquistar seu primeiro troféu continental em décadas.

    Na partida de volta, o Villa precisará reverter a desvantagem de um gol para chegar à final da Liga Europa, enquanto o Forest buscará defender sua vantagem e dar continuidade a uma impressionante campanha europeia que já o levou a eliminar vários adversários de peso no caminho para as semifinais.

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