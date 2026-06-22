O Como, que sonha grande após ter conquistado a histórica classificação para a próxima fase de grupos da Liga dos Campeões 2026/2027, está prestes a fechar duas contratações de grande importância, que, no entanto, poderiam se somar à tão almejada confirmação de Nico Paz no elenco comandado por Cesc Fàbregas. E, para a confirmação do meia argentino, já está marcada, segundo a Sky Sport, uma reunião com o Real Madrid.
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Como: duas contratações a caminho e, na quinta-feira, o encontro com o Real Madrid por Nico Paz
NA QUINTA-FEIRA, O ENCONTRO
O Como quer convencer o Real Madrid a deixar o talentoso argentino nas margens do lago por mais uma temporada, mas também gostaria de renegociar os valores da avaliação e da futura cláusula de recompra do contrato. Por outro lado, os Merengues estão cientes de que têm em mãos uma pepita de ouro e a avaliam como tal. Na quinta-feira, acontecerá o encontro entre os proprietários indonésios do clube e a diretoria do time madrilenho para tentar definir a estratégia em relação a Nico Paz.
DUPLO GOLPE
Por outro lado, duas contratações importantes para o futuro do clube estão prestes a ser concretizadas. Chegou-se a um acordo com o Cruzeiro para a contratação por empréstimo, com opção de compra obrigatória de 15 milhões de euros, de Kaiki Bruno, lateral-esquerdo brasileiro de 23 anos. Já do Getafe chegará o meio-campista Luis Milla, nascido em 1994, autor de 10 assistências e um gol na última temporada sob o comando de Bordalas, pelo qual o Como pagará a cláusula de rescisão de 6 milhões de euros. Por fim, continuam as negociações com o Borussia Dortmund por Yan Couto, mas nesse caso será necessário muito mais tempo.