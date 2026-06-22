Como: duas contratações a caminho e, na quinta-feira, o encontro com o Real Madrid por Nico Paz

Por outro lado, duas contratações importantes para o futuro do clube estão prestes a ser concretizadas. Chegou-se a um acordo com o Cruzeiro para a contratação por empréstimo, com opção de compra obrigatória de 15 milhões de euros, de Kaiki Bruno, lateral-esquerdo brasileiro de 23 anos. Já do Getafe chegará o meio-campista Luis Milla, nascido em 1994, autor de 10 assistências e um gol na última temporada sob o comando de Bordalas, pelo qual o Como pagará a cláusula de rescisão de 6 milhões de euros. Por fim, continuam as negociações com o Borussia Dortmund por Yan Couto, mas nesse caso será necessário muito mais tempo.