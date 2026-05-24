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Como Cristiano Ronaldo se tornou um “gênio”: ex-jogador da seleção portuguesa explica por que nunca votou em Lionel Messi nas eleições da Bola de Ouro
Messi é um gênio, mas Ronaldo se tornou um gênio
Scolari, que comandou a seleção portuguesa entre 2003 e 2008, compartilhou uma perspectiva fascinante sobre os dois maiores jogadores da era moderna. Para “Felipão”, a diferença entre Messi e Ronaldo reside na origem do talento de cada um, algo que influenciou profundamente sua visão sobre ambos ao longo dos anos.
Em entrevista ao programa Abre Aspas, Scolari relembrou uma conversa direta que teve com o astro argentino: “Messi me disse: ‘Chefe, o senhor nunca votou em mim para a Bola de Ouro, o senhor sempre votou no Cristiano’. E eu respondi: ‘Tenho que votar no Cristiano, ele é como um filho para mim’. Messi é um gênio. Se ele fechar os olhos, sabe onde a bola está. Cristiano não nasceu gênio. Ele se tornou um gênio por meio de sua vontade e dedicação.”
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A obsessão pelo treino e as mil metas
O técnico brasileiro também destacou a ética de trabalho quase obsessiva de Ronaldo, que começou a se manifestar nos primeiros anos dele no Manchester United. Scolari revelou que recebia ligações frequentes de Sir Alex Ferguson, preocupado com o cansaço físico do jovem atacante português devido ao excesso de treinos individuais após as partidas oficiais.
“Ferguson me ligava e dizia: ‘Scolari, diga a ele para não cobrar faltas hoje, porque ele já cobrou 30 aqui’. E então ele chegava à seleção e queria cobrar mais 30. Eu dizia: ‘Pelo amor de Deus, você já fez isso’. Mas essa é a dedicação dele”, contou o técnico. Scolari também acredita que Ronaldo alcançará a marca histórica de 1.000 gols: “Eu estava com ele há um ano e perguntei: ‘Você está se preparando para os 1.000 gols? Você realmente está buscando isso?’ E ele respondeu: ‘Não, técnico, não.’ E eu disse: ‘Ah... você não está me enganando.’ Acho que ele vai conseguir.”
O momento mais difícil e a amizade eterna
Um dos episódios mais memoráveis da carreira de Scolari foi ter de informar Ronaldo sobre a morte de seu pai, Dinis Aveiro, pouco antes de uma partida decisiva em Moscou. A reação do jogador consolidou o respeito mútuo e a ligação emocional que mantêm até hoje, muito além do campo.
“Me ligaram e me contaram o que tinha acontecido. Achei que tinha que dar a notícia a ele. Chamei-o ao meu quarto, abracei-o, chorei com ele e disse que ele estava livre para ir. E ele respondeu: ‘Primeiro a seleção. Meu pai gostaria que eu jogasse.’ E ele foi o melhor jogador em campo naquela partida. Foi assim que desenvolvi uma amizade ainda mais forte com a família também”, revelou Felipão, emocionado.
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A batalha pela supremacia em 2026
O ano de 2026 marca o que muitos esperam que seja o capítulo final da maior rivalidade da história do futebol, com a Copa do Mundo retornando à América do Norte, enquanto Ronaldo e Messi se preparam para sua sexta participação no torneio, um recorde. Para Ronaldo, o torneio de 2026 representa mais do que apenas uma despedida; é sua última oportunidade de conquistar o único troféu importante que falta em sua coleção. Enquanto isso, o papel de Messi como o coração da atual campeã mundial permanece indiscutível, e ele está pronto para liderar uma seleção albiceleste que continua sendo uma das grandes favoritas para defender o título em solo americano.