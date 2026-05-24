Como Cristiano Ronaldo se tornou um “gênio”: ex-jogador da seleção portuguesa explica por que nunca votou em Lionel Messi nas eleições da Bola de Ouro

Scolari, que comandou a seleção portuguesa entre 2003 e 2008, compartilhou uma perspectiva fascinante sobre os dois maiores jogadores da era moderna. Para “Felipão”, a diferença entre Messi e Ronaldo reside na origem do talento de cada um, algo que influenciou profundamente sua visão sobre ambos ao longo dos anos.

Em entrevista ao programa Abre Aspas, Scolari relembrou uma conversa direta que teve com o astro argentino: “Messi me disse: ‘Chefe, o senhor nunca votou em mim para a Bola de Ouro, o senhor sempre votou no Cristiano’. E eu respondi: ‘Tenho que votar no Cristiano, ele é como um filho para mim’. Messi é um gênio. Se ele fechar os olhos, sabe onde a bola está. Cristiano não nasceu gênio. Ele se tornou um gênio por meio de sua vontade e dedicação.”