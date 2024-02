Como o Corinthians vai jogar com António Oliveira: saída com três jogadores, triangulações e mais das táticas que o técnico português gosta

Dentre as expectativas, a de ver uma disputa ainda mais acirrada no ataque entre Pedro Raul e Yuri Alberto pode ser a tônica nesta nova versão do time

Depois de um péssimo início de temporada 2024 com Mano Menezes, dando sequência a um nada animador 2023, o Corinthians tem um novo técnico. António Oliveira chega com a responsabilidade difícil de fazer uma transição no elenco sem deixar que os resultados positivos escapem do controle alvinegro. Em meio às dúvidas naturais que cercam todo novo trabalho em um clube, é possível vislumbrar opções que o Corinthians poderá entregar ao treinador português. Levando em consideração os trabalhos anteriores de António no Brasil, é possível esperar, por exemplo, ver um Corinthians mais forte na defesa e fazendo bom uso de seu centroavante – justamente dois dos grandes problemas que a equipe vinha sofrendo.