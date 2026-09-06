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Como consegue o "milagre de construção" de 90 dias enquanto o Sinigaglia recebe aprovação da Uefa para estreia na Liga dos Campeões
Local histórico recebe sinal verde
O Stadio Giuseppe Sinigaglia recebeu a aprovação da Categoria 4 da Uefa após uma rápida reforma concluída em menos de 90 dias, de acordo com a La Gazzetta dello Sport. A certificação evita que o Como precise se mudar para o Mapei Stadium, em Reggio Emilia, que havia sido designado como estádio de contingência. O time de Fabregas agora receberá o Leipzig em casa na abertura da fase de liga da Champions League, na noite de quinta-feira.
Reforma ambiciosa transforma estádio
Financiado pelos proprietários indonésios do clube, o Como trabalhou ao lado do município local para desmontar a ultrapassada Curva Ovest tubular e construir uma arquibancada permanente de concreto armado que atende aos critérios da Uefa. O campo foi alargado em dois metros e recebeu um novo gramado híbrido de última geração para se adequar à filosofia de posse de bola de Fabregas. A ampla reforma também incluiu refletores modernizados, áreas de imprensa reconfiguradas, banheiros reformados e sistemas internos de segurança modernizados.
Caldeirão à beira do lago aguarda estreia
Embora estruturas tubulares temporárias no setor distinti limitem a capacidade para a Copa a cerca de 11 mil lugares, os ingressos para a partida se esgotaram em minutos. Fabregas pretende transformar o pitoresco estádio à beira do lago em um caldeirão intimidador, que lembre uma miniatura de La Bombonera. Tendo feito 104 partidas na Champions League durante a carreira como jogador, o técnico vai se apoiar fortemente em sua bagagem para conduzir o Como em sua estreia europeia.
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Mandantes em alta testam os alemães
Os anfitriões entram no confronto cheios de confiança depois de somarem sete pontos em três jogos da Serie A, coroado pela contundente vitória por 4 a 1 sobre o Genoa na sexta-feira. Em contrapartida, o Leipzig chega com um péssimo retrospecto de 18 partidas europeias sem sair sem sofrer gols e apenas uma vitória nos últimos dez jogos propriamente ditos da Champions League. A sólida linha defensiva do Como, que sofreu apenas 29 gols no campeonato na temporada passada e três até agora nesta temporada, será um duro teste para a equipe da Bundesliga.
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