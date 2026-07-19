Como: começa a disputa na Premier League por Martin Baturina: Aston Villa, Manchester e até mesmo o Tottenham de De Zerbi estão de olho nele. Quanto ele vale no mercado?

“Se houver uma oferta, vamos ouvir. Se nos agradar, aceitamos, mas não temos medo de recusar. No verão passado, recusamos uma oferta de 60 milhões por Assane Diao; não posso dizer de quem. E, no inverno, também outra de 40 por Jayden Addai”. Mirwan Suwarso, presidente do Como, tem as ideias bastante claras sobre como o projeto do clube lombardo, recém-saído de sua primeira classificação histórica para a Liga dos Campeões, deve se desenvolver.





Investimentos para continuar crescendo, sim, em paralelo com o aumento das receitas decorrentes da participação nas principais competições europeias e com a reforma do estádio “Sinigaglia”, para que se torne mais funcional e gere novas fontes de receita. Mas, ao mesmo tempo, não se pode ignorar um aspecto sempre fundamental como a negociação de jogadores, quase necessária para sermos competitivos e sustentáveis em um ecossistema específico como o italiano.