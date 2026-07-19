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Baturina ComoGetty Images

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Como: começa a disputa na Premier League por Martin Baturina: Aston Villa, Manchester e até mesmo o Tottenham de De Zerbi estão de olho nele. Quanto ele vale no mercado?

Como
M. Baturina

A joia croata está na mira dos clubes ingleses, mas Fábregas não cede

Se houver uma oferta, vamos ouvir. Se nos agradar, aceitamos, mas não temos medo de recusar. No verão passado, recusamos uma oferta de 60 milhões por Assane Diao; não posso dizer de quem. E, no inverno, também outra de 40 por Jayden Addai”. Mirwan Suwarso, presidente do Como, tem as ideias bastante claras sobre como o projeto do clube lombardo, recém-saído de sua primeira classificação histórica para a Liga dos Campeões, deve se desenvolver.


Investimentos para continuar crescendo, sim, em paralelo com o aumento das receitas decorrentes da participação nas principais competições europeias e com a reforma do estádio “Sinigaglia”, para que se torne mais funcional e gere novas fontes de receita. Mas, ao mesmo tempo, não se pode ignorar um aspecto sempre fundamental como a negociação de jogadores, quase necessária para sermos competitivos e sustentáveis em um ecossistema específico como o italiano.

  • JOIA BATURINA

    Nesse sentido, é natural e inevitável que os jovens talentos nos quais o Como apostou nas últimas temporadas e que o técnico Cesc Fàbregas teve o mérito de valorizar dentro de seu sistema de jogo, sempre voltado para o ataque e para um futebol moderno e agradável. Entre eles está também Martin Baturina, recém-saído de uma experiência formativa como a da Copa do Mundo (4 partidas e um gol em seu currículo), depois de já ter demonstrado lampejos de seu grande potencial, primeiro na Liga dos Campeões com a camisa do Dinamo de Zagreb e, depois, em um campeonato exigente como a Série A, onde se tornou, ao lado de Nico Paz, um pilar da campanha rumo ao quarto lugar, graças também aos 6 gols e 3 assistências marcados em 29 partidas.

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  • TRÊS CLUBES NA PRIMEIRA LINHA

    O croata nascido em 2003, contratado no verão passado por pouco menos de 20 milhões de euros, tornou-se rapidamente uma das peças mais valiosas do elenco de Fábregas. Tanto que já atraiu as primeiras manifestações de interesse do exterior e, em particular, de um campeonato muito rico e cobiçado por todos, como a Premier League. Aston Villa, Manchester United e também o Tottenham de Roberto De Zerbi são os clubes que voltaram os holofotes para Baturina nas últimas semanas, e todos eles têm se destacado por uma atividade bastante intensa neste período de transferências. A equipe comandada por Unai Emery, que já se despediu de Digne e Tielemans, está pronta para lucrar com a venda de Rogers e reinvestirá os quase 140 milhões de euros oferecidos pelo Chelsea. O United não pretende se limitar às contratações de Tielemans e Andrey Santos e também está negociando a contratação de Manu Koné com a Roma. Por fim, o Tottenham, que não se contentou com os cerca de 280 milhões gastos em van Hecke, Mateus Fernandes e Tonali, quer reforçar ainda mais seu elenco.

  • O COMO ARREMESSOU MUITO ALTO

    O Como, por enquanto, registra, toma nota e reconhece o quanto Baturina é valorizado no campeonato mais importante e competitivo do mundo, mas, retomando as palavras do presidente Mirwan Suwarso, não se sente atraído pela ideia de ceder apenas por ceder. Caso surjam ofertas concretas, elas certamente seriam consideradas, mas o que se ouve da diretoria do clube lombardo é que será necessária a clássica proposta irrecusável para fazer os irmãos Hartono, proprietários do Como, vacilarem. A imprensa inglesa está convencida de que 80 milhões de euros poderiam ser a oferta certa.

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