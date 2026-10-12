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Como Bruno Guimaraes, “jogador maravilhoso”, ajudará Declan Rice no Arsenal: ex-atacante do clube prevê que ele “será titular toda semana”
Arsenal impressiona pela qualidade e profundidade do elenco
Guimaraes saiu do banco naquela partida quando havia pouco mais de uma hora de jogo. O Arsenal acabara de empatar, com Riccardo Calafiori anulando o gol que abriu o placar para James Justin, quando Mikel Arteta decidiu mexer na equipe. Em menos de sete minutos em campo, o ex-jogador do Newcastle Bruno acertou um chute indefensável da entrada da área, no canto inferior.
O capitão Odegaard e Rice, da seleção inglesa, participaram da jogada. O primeiro passou a bola para os pés do segundo, que deu um toque por entre as próprias pernas, levando-a para um espaço a cerca de 17 metros do gol. Guimaraes completou a jogada, e o Arsenal mostrou por que é o atual campeão.
O gigante do norte de Londres conta com um elenco forte também no banco de reservas: Guimaraes, Viktor Gyokeres, Mikel Merino, Eberechi Eze, Jurrien Timber e a jovem promessa Max Dowman estavam entre os suplentes.
Ezri Konsa começou como titular para ajudar a suprir a ausência de William Saliba por lesão, mas foi outro jogador a chegar ao Arsenal no verão apesar de não receber garantias de que teria oportunidades regulares a longo prazo.
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Por que as contratações de verão são tão benéficas para o Arsenal
Questionado se essas negociações mostram a situação atual do Arsenal, cujo apelo global é impossível de ignorar, o ex-atacante do clube Dickov, que falou em parceria com a 247Bet, disse à GOAL: “Mostram. E acho que você precisa disso para competir no mais alto nível quando é o campeão da Premier League.
“E, para dar o próximo passo e chegar à final da Champions League, é preciso trazer jogadores que melhorem não só o time titular, mas também o elenco, e criem uma concorrência saudável.
“Acho que Konsa é uma contratação maravilhosa, porque Saliba está fora, e o time sente e tem sentido a falta dele. E Bruno, para mim, é um dos melhores meio-campistas da Premier League.”
Dickov acrescentou, sobre a transferência de Guimaraes do Newcastle para o Arsenal por £ 75 milhões ($ 99 milhões): “Acho que a chegada dele traz um pouco mais de energia e experiência. E talvez também tire um pouco do peso dos ombros de Declan, porque ele tem sido excepcional nos últimos dois ou três anos. Ele não pode continuar fazendo tudo sozinho no meio-campo.
“[Myles] Lewis-Skelly entrou e fez um ótimo trabalho, mas ainda é um garoto. Odegaard, claro, ficou muito tempo fora por lesão na temporada passada, embora tenha começado esta temporada muito, muito bem.
“Mas acho que um jogador como Bruno pode chegar e aliviar um pouco a pressão sobre Declan e Martin. E consigo vê-lo, com o tempo, sendo titular toda semana e se tornando uma peça importante daquele time do Arsenal, embora tenha começado as partidas no banco, porque acho que ele é um jogador maravilhoso.”
Arteta acredita que Guimaraes ainda tem mais a mostrar
Guimaraes, que marcou outro golaço de longe na vitória em Sunderland, em setembro, estreava em casa pelo Arsenal contra o Leeds, depois de ter disputado cinco partidas fora.
Arteta acredita que Guimaraes ainda pode render mais, depois de ter sua pré-temporada atrapalhada por uma longa negociação de transferência envolvendo muito dinheiro. Após a vitória suada sobre o Leeds, o técnico do Arsenal disse: “Esse é o nível exigido no Arsenal. Toda semana, todo jogo, todo minuto, toda jogada, você precisa estar nesse nível. Contra o Brighton, ele não esteve. Hoje foi muito melhor. Ele ainda pode jogar muito melhor do que jogou até agora.
“É isso que temos de exigir. É o que exijo de mim mesmo. Vou exigir o mesmo dos jogadores, porque, se fizermos isso, vamos elevar o nível e seremos um time melhor.”
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Calendário do Arsenal em 2026-27: Champions League vem a seguir
O Arsenal, que segue em segundo lugar na Premier League após seis rodadas, três pontos atrás do Manchester City, que mantém aproveitamento perfeito, voltará a jogar pela Champions League na terça-feira, quando receber o Lille.
Guimaraes buscará uma vaga entre os titulares nessa partida. Arteta poderá rodar o elenco e dar o descanso tão necessário a jogadores como Odegaard e Rice, agora que conta com mais recursos para o meio-campo.
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