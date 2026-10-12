Questionado se essas negociações mostram a situação atual do Arsenal, cujo apelo global é impossível de ignorar, o ex-atacante do clube Dickov, que falou em parceria com a 247Bet, disse à GOAL: “Mostram. E acho que você precisa disso para competir no mais alto nível quando é o campeão da Premier League.

“E, para dar o próximo passo e chegar à final da Champions League, é preciso trazer jogadores que melhorem não só o time titular, mas também o elenco, e criem uma concorrência saudável.

“Acho que Konsa é uma contratação maravilhosa, porque Saliba está fora, e o time sente e tem sentido a falta dele. E Bruno, para mim, é um dos melhores meio-campistas da Premier League.”

Dickov acrescentou, sobre a transferência de Guimaraes do Newcastle para o Arsenal por £ 75 milhões ($ 99 milhões): “Acho que a chegada dele traz um pouco mais de energia e experiência. E talvez também tire um pouco do peso dos ombros de Declan, porque ele tem sido excepcional nos últimos dois ou três anos. Ele não pode continuar fazendo tudo sozinho no meio-campo.

“[Myles] Lewis-Skelly entrou e fez um ótimo trabalho, mas ainda é um garoto. Odegaard, claro, ficou muito tempo fora por lesão na temporada passada, embora tenha começado esta temporada muito, muito bem.

“Mas acho que um jogador como Bruno pode chegar e aliviar um pouco a pressão sobre Declan e Martin. E consigo vê-lo, com o tempo, sendo titular toda semana e se tornando uma peça importante daquele time do Arsenal, embora tenha começado as partidas no banco, porque acho que ele é um jogador maravilhoso.”