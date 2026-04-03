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Abdukodir Khusanov Man City GFXGetty/GOAL
Richard Martin

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Como Abdukodir Khusanov se recuperou para se tornar o novo herói cult do Manchester City — e como ele se encaixa na defesa do clube no futuro

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Poucas horas após a vitória de seu time na final da Carabao Cup contra o Arsenal, torcedores do Manchester City, com os olhos ainda sonolentos, lotaram o trem da Avanti West Coast na viagem de volta de Londres Euston para Manchester — e havia um nome na boca de todos. Mas não era o jovem Nico O’Reilly, o herói da partida. “O [Abdukodir] Khusanov é bom demais, né?!” exclamou um deles. “Ele é uma fera!” veio a resposta. Ficou claro que a torcida do City tinha um novo herói cult.

O entusiasmo contagiante dos torcedores pelo discreto jogador da seleção do Uzbequistão, capaz de entradas violentas, continuava enquanto o trem, que logo começou a lembrar os últimos dias de Roma, acelerava em direção ao norte. “Os uzbeques o adoram, ele é o Gareth Bale deles”, comentou mais alguém.

E então houve um momento de reconhecimento para as pessoas que descobriram essa joia no Lens e o trouxeram para o City por 31 milhões de libras em janeiro de 2025: “Que trabalho dos nossos olheiros!”

Esses olheiros certamente podem se orgulhar do fato de que Khusanov, que é sem dúvida a melhor contratação feita pelo City em janeiro de 2025 em meio a uma onda de gastos de 180 milhões de libras, pode ficar na história como um dos negócios mais astutos feitos por Txiki Begiristain em seus 13 anos no clube antes de se despedir em 2025.

Khusanov havia disputado apenas 31 partidas pelo Lens quando se transferiu e ainda menos quando o City começou a perceber seu potencial. Sua contratação se concretizou graças a uma colaboração entre toda a rede de olheiros do City, já que os que estavam na França ficaram imediatamente impressionados ao ver Khusanov em ação, acreditando que ele era um jovem jogador com muito potencial e qualidades que poderiam levá-lo longe

Descrito como muito agressivo, mas de forma positiva, ele causou grande impressão em toda a rede de olheiros do City, e um enorme esforço foi feito para contratá-lo em janeiro passado, justamente quando clubes como Newcastle, Real Madrid e Manchester United começavam a demonstrar interesse.

Khusanov tem todas as características que os torcedores ingleses adoram: velocidade, agressividade, força e paixão. E quando o City se viu em desvantagem nas partidas, poucas cenas foram mais emocionantes do que Khusanov perseguindo seu adversário e fazendo uma entrada forte para recuperar a bola.

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Bate com a força de um trem

    O uzbeque protagonizou um dos momentos decisivos logo no início da final, quando se lançou em direção a Kai Havertz e recuperou a bola, enquanto Khusanov, mais tarde, proporcionou um momento emocionante para a torcida do City com uma entrada violenta em Viktor Gyokeres.

    A entrada no atacante do Arsenal lembrou uma citação do jornalista Narzulla Saydullaev, que disse: “No Uzbequistão, dizem que ser atropelado por um trem ou por Abdukodir é a mesma coisa”.

    Na partida anterior do City contra o Real Madrid, Khusanov deu aos torcedores do City algo em que se agarrar em uma noite que, de outra forma, seria sombria, exibindo sua já renomada velocidade de recuperação ao perseguir tanto Vinícius Júnior quanto Brahim Díaz. Ele também desempenhou um papel importante na incrível vitória do City sobre o Liverpool em fevereiro, neutralizando as ameaças duplas de Mohamed Salah e Hugo Ekitike antes de ser forçado a sair de campo devido a uma concussão.

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  • Newcastle United v Manchester City - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    'Tão rápido'

    A velocidade de Khusanov é seu maior trunfo. O Observatório de Futebol doCIES descreveu-o recentemente como o zagueiro central mais rápido da Liga dos Campeões. Ele também possui a resistência necessária para realizar recuperação atrás de recuperação, com uma média de 17,85 sprints a cada 90 minutos, o maior número entre todos os zagueiros centrais da Premier League.

    Seu ritmo de recuperação o torna particularmente valioso para Guardiola, cuja equipe joga com uma linha defensiva cada vez mais alta desde a contratação de Pep Lijnders, ex-assistente de Jurgen Klopp, no verão passado.

    Guardiola tem repetidamente dito que Khusanov é “muito rápido”, mas também tem enfatizado a inteligência futebolística do jovem: “Normalmente, quando um jogador tem capacidade física, isso significa que ele não precisa usar a cabeça. Ele tem as duas coisas. É por isso que, com a bola, ele está melhorando, e isso sempre me anima, pois sei que ele vai melhorar ainda mais.”

  • Manchester City FC v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Resiliência mental

    Outra característica que vale a pena destacar é a resiliência mental de Khusanov. Ele passou por um início de carreira difícil no City, cometendo um erro grave que resultou em um gol na sua estreia contra o Chelsea: ao calcular mal o momento de uma disputa de cabeça com Nicolas Jackson, ele se abaixou ingenuamente para cabecear a bola de volta para o goleiro Ederson, permitindo que Jackson aproveitasse a oportunidade e desse assistência para Noni Madueke marcar.

    Um minuto depois, Khusanov recebeu um cartão amarelo antes de deixar Cole Palmer em posição legal, mas conseguiu se recompor e fez um bloqueio espetacular para impedir Jadon Sancho de marcar. Posteriormente, Khusanov arriscou ser expulso com outra entrada descuidada, e Guardiola tomou uma medida preventiva ao substituí-lo no início do segundo tempo.

    Ele recebeu uma ovação calorosa da torcida do City, mas parecia mais por pena do que por qualquer outra coisa. No comentário da Sky Sports, Gary Neville disse que “teve vontade de chorar pelo rapaz”.

  • Manchester City FC v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Fora dos holofotes

    A situação não ficou mais fácil para o jovem, que foi exposto por Kylian Mbappé e Vinícius em sua estreia na Liga dos Campeões contra o Real Madrid, com o ex-goleiro da Inglaterra Paul Robinson afirmando que Khusanov “ficou paralisado como um coelho diante dos faróis de um carro”. Um mês depois, ele marcou um gol contra no empate em casa contra o Brighton.

    Esse foi o último jogo de liga que Khusanov disputaria na temporada 2024-25, e ele nem sequer foi convocado para o elenco do City nas quatro partidas finais. Assim, quando Vitor Reis — que havia chegado ao mesmo tempo que ele e por um valor quase idêntico — foi emprestado ao Girona no verão, era tentador imaginar se Khusanov também se beneficiaria de uma passagem temporária por outro clube. Mas ele aproveitou bem seu tempo longe dos holofotes, dedicando quatro horas por semana ao aprendizado do inglês.

    “Ele não fala como William Shakespeare, mas está ficando cada vez melhor”, disse Guardiola recentemente. “Ele entende o que queremos e está melhorando a cada vez. É muito inteligente. Acho que pode melhorar — está sempre de mente aberta. Já disse que o Manchester City tem um jogador e um zagueiro central para muitos e muitos anos.”

  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Largura de elenco

    Após um ano de mudanças, o grupo de zagueiros centrais do City parece estar em excelente forma, composto por quatro jogadores excepcionais: Ruben Dias, Marc Guehi, Josko Gvardiol (o croata está afastado dos gramados desde janeiro devido a uma fratura na perna) e Khusanov.

    A questão é qual dupla Guardiola — ou quem quer que seja seu sucessor — acabará preferindo. Khusanov enfrenta o desafio de tirar o lugar de Dias, o zagueiro mais experiente do City, e do recém-contratado Guehi como a atual dupla titular. Gvardiol havia voltado para o meio antes da lesão, mas tem ampla experiência jogando como lateral-esquerdo e, portanto, ainda poderia atuar na lateral.

    Khusanov também pode atuar como lateral-direito, tendo-o feito com eficácia na vitória por 3 a 0 sobre o Manchester United em setembro, mas não tão bem na partida de ida contra o Real Madrid. Como o City está acostumado a disputar 60 ou mais jogos por temporada, o time precisa de uma defesa com profundidade, e Khusanov será muito útil para a busca contínua do clube por lutar em todas as frentes.


  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    "Bússola indicando o caminho"

    O jogador parece não ter pretensões e dificilmente fará barulho por não jogar todas as partidas. Guardiola revelou que Khusanov não leva bolsa de higiene para os jogos, já que seu único foco é jogar. O antigo clube, o Lens, também ficou impressionado com sua maturidade ao contratá-lo por apenas € 100.000 aos 19 anos.

    “Fiquei surpreso por ele parecer e jogar como se não tivesse 19, mas 25 anos”, disse o então técnico Franck Haise. “Ele age como um jogador adulto e pronto para a ação. Ele nos surpreendeu com sua habilidade técnica e força física.”

    O técnico do Uzbequistão, Fabio Cannavaro, o último zagueiro a ganhar a Bola de Ouro após capitaneia a Itália à glória na Copa do Mundo de 2026, chamou Khusanov de “certamente um dos jogadores mais representativos da seleção nacional, um líder a ser seguido apesar de ter apenas 22 anos. Uma espécie de bússola apontando o caminho”.

    Khusanov pode parecer tímido e de poucas palavras, mas suas ações, seja marcando os adversários com firmeza ou dando entradas a todo vapor, falam por si. E as pessoas estão prestando atenção. Os torcedores do City que conversavam no trem podem esperar muitos outros momentos para saborear com seu próprio “assassino de rosto de bebê”.

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