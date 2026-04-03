Como Abdukodir Khusanov se recuperou para se tornar o novo herói cult do Manchester City — e como ele se encaixa na defesa do clube no futuro

O entusiasmo contagiante dos torcedores pelo discreto jogador da seleção do Uzbequistão, capaz de entradas violentas, continuava enquanto o trem, que logo começou a lembrar os últimos dias de Roma, acelerava em direção ao norte. “Os uzbeques o adoram, ele é o Gareth Bale deles”, comentou mais alguém.

E então houve um momento de reconhecimento para as pessoas que descobriram essa joia no Lens e o trouxeram para o City por 31 milhões de libras em janeiro de 2025: “Que trabalho dos nossos olheiros!”

Esses olheiros certamente podem se orgulhar do fato de que Khusanov, que é sem dúvida a melhor contratação feita pelo City em janeiro de 2025 em meio a uma onda de gastos de 180 milhões de libras, pode ficar na história como um dos negócios mais astutos feitos por Txiki Begiristain em seus 13 anos no clube antes de se despedir em 2025.

Khusanov havia disputado apenas 31 partidas pelo Lens quando se transferiu e ainda menos quando o City começou a perceber seu potencial. Sua contratação se concretizou graças a uma colaboração entre toda a rede de olheiros do City, já que os que estavam na França ficaram imediatamente impressionados ao ver Khusanov em ação, acreditando que ele era um jovem jogador com muito potencial e qualidades que poderiam levá-lo longe

Descrito como muito agressivo, mas de forma positiva, ele causou grande impressão em toda a rede de olheiros do City, e um enorme esforço foi feito para contratá-lo em janeiro passado, justamente quando clubes como Newcastle, Real Madrid e Manchester United começavam a demonstrar interesse.

Khusanov tem todas as características que os torcedores ingleses adoram: velocidade, agressividade, força e paixão. E quando o City se viu em desvantagem nas partidas, poucas cenas foram mais emocionantes do que Khusanov perseguindo seu adversário e fazendo uma entrada forte para recuperar a bola.