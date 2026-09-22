Como a transferência de € 145 milhões de Bradley Barcola para o Liverpool ARRUINOU a forma de Khvicha Kvaratskhelia no PSG

Barcola deixou a capital francesa neste verão, concluindo uma transferência gigantesca de € 145 milhões para o Liverpool. O PSG se antecipou rapidamente a esse movimento, contratando o jovem Mika Godts, muito bem avaliado, para reforçar o lado esquerdo de seu ataque.

No entanto, a transição se mostrou muito mais complicada do que o esperado para o atual campeão europeu. As imensas repercussões no elenco causadas pela saída bombástica de Barcola para Anfield agora estão sendo sentidas em todo o campo, mas, de acordo com o Football365, elas tiveram um impacto particularmente pesado no rendimento de um jogador: Kvaratskhelia.