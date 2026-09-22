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Como a transferência de € 145 milhões de Bradley Barcola para o Liverpool ARRUINOU a forma de Khvicha Kvaratskhelia no PSG
Lidando com a saída bombástica de Barcola
Barcola deixou a capital francesa neste verão, concluindo uma transferência gigantesca de € 145 milhões para o Liverpool. O PSG se antecipou rapidamente a esse movimento, contratando o jovem Mika Godts, muito bem avaliado, para reforçar o lado esquerdo de seu ataque.
No entanto, a transição se mostrou muito mais complicada do que o esperado para o atual campeão europeu. As imensas repercussões no elenco causadas pela saída bombástica de Barcola para Anfield agora estão sendo sentidas em todo o campo, mas, de acordo com o Football365, elas tiveram um impacto particularmente pesado no rendimento de um jogador: Kvaratskhelia.
- AFP
A queda dramática de rendimento de Kvaratskhelia
As estatísticas mostram um contraste marcante em comparação com a temporada passada. Kvaratskhelia foi fenomenal na campanha anterior, marcando oito gols na Ligue 1 e acrescentando 10 gols em uma espetacular campanha europeia. No entanto, o início da temporada 2026-27 tem sido uma história bem diferente para o internacional georgiano.
Em suas primeiras cinco partidas na liga, totalizando cerca de 280 minutos, Kvaratskhelia não conseguiu marcar e registrou apenas uma assistência. Mais preocupante ainda, o técnico Luis Enrique não demonstrou nenhuma hesitação em encurtar suas participações. O ponta foi substituído aos 65 minutos contra o Brest e saiu de campo após apenas 58 minutos no Le Classique contra o Marseille.
Perdendo para o maior rival interno
Esse início lento destaca a tendência histórica de Kvaratskhelia de oscilar de acordo com a magnitude da partida. Mais importante ainda, essa queda coincide com uma mudança profunda no vestiário do PSG. Na temporada passada, sob o princípio implacável de competição interna de Enrique, Kvaratskhelia e Barcola travaram uma disputa intensa pela ponta esquerda.
Sempre que Barcola entrava, suas arrancadas incessantes às costas das defesas adversárias obrigavam Kvaratskhelia a manter intensidade máxima absoluta para seguir como titular. Agora, Godts, de 21 anos, chegou do Ajax, mas o belga não tem o status de elite nem a experiência para ameaçar diretamente a posição de Kvaratskhelia em jogos grandes. Sem ter sido titular em nenhum jogo da liga, Godts ainda não deu o impulso necessário para pressionar o georgiano.
- AFP
A busca de Enrique por novas soluções
A saída de Barcola não é o único fator, já que a concorrência não desapareceu totalmente no Parc des Princes. A ascensão meteórica de Desire Doue, Ferran Torres ocasionalmente atuando aberto pelos lados e a chegada de Maghnes Akliouche oferecem a Enrique muitas opções de rodízio no ataque.
No entanto, nenhum desses jogadores tem exatamente o perfil de um ponta esquerda muito veloz, capaz de criar a rivalidade intensa e específica por posição que Barcola proporcionava. Se a pausa internacional permitir que Godts dê um passo à frente, ou se Enrique encontrar uma nova solução tática, Kvaratskhelia pode finalmente recuperar seu poder de decisão.
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