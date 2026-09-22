Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Khvicha Kvaratskhelia PSG 2026-27Getty
Yosua Arya
Traduzido por

Como a transferência de € 145 milhões de Bradley Barcola para o Liverpool ARRUINOU a forma de Khvicha Kvaratskhelia no PSG

K. Kvaratskhelia
B. Barcola
PSG
Liverpool
Campeonato Francês
Premier League

O Paris Saint-Germain está começando a sentir os efeitos da bombástica transferência de verão de Bradley Barcola para o Liverpool, mas não da forma como muitos esperavam. Embora o campeão francês tenha embolsado uma quantia enorme de € 145 milhões, a saída do ponta coincidiu com uma queda drástica de rendimento de Khvicha Kvaratskhelia.

  • Lidando com a saída bombástica de Barcola

    Barcola deixou a capital francesa neste verão, concluindo uma transferência gigantesca de € 145 milhões para o Liverpool. O PSG se antecipou rapidamente a esse movimento, contratando o jovem Mika Godts, muito bem avaliado, para reforçar o lado esquerdo de seu ataque.

    No entanto, a transição se mostrou muito mais complicada do que o esperado para o atual campeão europeu. As imensas repercussões no elenco causadas pela saída bombástica de Barcola para Anfield agora estão sendo sentidas em todo o campo, mas, de acordo com o Football365, elas tiveram um impacto particularmente pesado no rendimento de um jogador: Kvaratskhelia.

    • Publicidade
  • FBL-FRA-L1-PARIS-TRAININGAFP

    A queda dramática de rendimento de Kvaratskhelia

    As estatísticas mostram um contraste marcante em comparação com a temporada passada. Kvaratskhelia foi fenomenal na campanha anterior, marcando oito gols na Ligue 1 e acrescentando 10 gols em uma espetacular campanha europeia. No entanto, o início da temporada 2026-27 tem sido uma história bem diferente para o internacional georgiano.

    Em suas primeiras cinco partidas na liga, totalizando cerca de 280 minutos, Kvaratskhelia não conseguiu marcar e registrou apenas uma assistência. Mais preocupante ainda, o técnico Luis Enrique não demonstrou nenhuma hesitação em encurtar suas participações. O ponta foi substituído aos 65 minutos contra o Brest e saiu de campo após apenas 58 minutos no Le Classique contra o Marseille.

  • Perdendo para o maior rival interno

    Esse início lento destaca a tendência histórica de Kvaratskhelia de oscilar de acordo com a magnitude da partida. Mais importante ainda, essa queda coincide com uma mudança profunda no vestiário do PSG. Na temporada passada, sob o princípio implacável de competição interna de Enrique, Kvaratskhelia e Barcola travaram uma disputa intensa pela ponta esquerda.

    Sempre que Barcola entrava, suas arrancadas incessantes às costas das defesas adversárias obrigavam Kvaratskhelia a manter intensidade máxima absoluta para seguir como titular. Agora, Godts, de 21 anos, chegou do Ajax, mas o belga não tem o status de elite nem a experiência para ameaçar diretamente a posição de Kvaratskhelia em jogos grandes. Sem ter sido titular em nenhum jogo da liga, Godts ainda não deu o impulso necessário para pressionar o georgiano.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-PSGAFP

    A busca de Enrique por novas soluções

    A saída de Barcola não é o único fator, já que a concorrência não desapareceu totalmente no Parc des Princes. A ascensão meteórica de Desire Doue, Ferran Torres ocasionalmente atuando aberto pelos lados e a chegada de Maghnes Akliouche oferecem a Enrique muitas opções de rodízio no ataque.

    No entanto, nenhum desses jogadores tem exatamente o perfil de um ponta esquerda muito veloz, capaz de criar a rivalidade intensa e específica por posição que Barcola proporcionava. Se a pausa internacional permitir que Godts dê um passo à frente, ou se Enrique encontrar uma nova solução tática, Kvaratskhelia pode finalmente recuperar seu poder de decisão.

Campeonato Francês
PSG crest
PSG
PSG
Le Mans crest
Le Mans
LEM
Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Manchester City crest
Manchester City
MCI