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Como a transferência de 105 milhões de libras do Arsenal ajudou Declan Rice a dar um salto de “três níveis”, enquanto o ex-capitão da Inglaterra aposta que o astro dos Gunners herdará a braçadeira de capitão de Harry Kane
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Do West Ham ao Arsenal: Rice transformou seu estilo de jogo
O jogador de 27 anos, sempre em ação, percorreu um longo caminho desde suas origens humildes. Depois de ter sido dispensado pelo Chelsea ainda jovem, sua chance no time principal surgiu no West Ham, em meio a dúvidas sobre se ele era um volante defensivo ou um zagueiro central combativo.
Rice é hoje um jogador versátil, que atua de ponta a ponta, e que adicionou mais gols ao seu repertório, além de ser uma ameaça considerável nas jogadas de bola parada. Ele não está mais restrito a uma única posição e está sendo aclamado como um dos melhores do futebol.
Como a transferência para o Arsenal beneficiou o futuro capitão da Inglaterra
Como Rice chegou a esse ponto e qual foi o papel de sua transferência para o Emirates Stadium para que ele pudesse atingir todo o seu potencial? Quando essas perguntas foram feitas a Butcher, o ex-capitão da Inglaterra — falando em parceria com a campanha “Shirtiette” da Domino’s — contou ao GOAL sobre um jogador que deve assumir a braçadeira de capitão dos Três Leões em algum momento: “Percebi, quando me transferi do Ipswich para o Rangers em 1986, que o clube para o qual fui tinha conquistado mais títulos do que aquele de onde vim.
“Obviamente, o Rangers tinha a torcida e a história, e ao me transferir do West Ham para o Arsenal, dá para ver que o Arsenal também conquistou muitos títulos. Você sente que subiu mais dois ou três níveis, porque é um ambiente muito maior, muito diferente.
“Sei que o West Ham está passando por um momento ruim agora, por um período difícil, mas o Arsenal sempre esteve lá, principalmente com Arsène Wenger conquistando títulos e se saindo muito bem na Europa.
“Para mim, ir para o Rangers foi tipo: ‘bem, agora tenho que elevar muito o meu nível de jogo’. Isso realmente faz você jogar melhor. Faz você elevar o nível, porque todo mundo quer te derrotar ainda mais do que antes.
“Você joga pelo West Ham e pensam: ‘bem, podemos vencer o West Ham’. E aí você joga pelo Arsenal e fica pensando: ‘bem, eles podem nos golear por cinco ou seis’. Mentalmente, você também precisa subir mais um nível.
“E isso anda de mãos dadas: o lado mental e o lado físico, mas o lado mental, especialmente quando você tem muito mais responsabilidade. Como ser capitão da Inglaterra: essa responsabilidade simplesmente triplica, ou pelo menos quintuplica, em relação ao que era antes, no nível dos clubes.
“Acho que o Declan é um jogador que agora chegou ao cenário mundial. Ele joga em uma ótima posição.
Ele avança para o ataque e consegue recuar. É capaz de desempenhar diferentes funções. É um ótimo exemplo de líder que comanda o meio-campo.
“E, principalmente quando você tem o Harry Kane no ataque também, temos dois líderes realmente bons ali que, se eles falassem algo e motivassem os jogadores, todos os ouviriam.”
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Será que a Inglaterra conseguirá pôr fim a 60 anos de sofrimento em 2026?
Rice ajudou o Arsenal a pôr fim à espera de 22 anos pelo título da Premier League em 2026 — fazendo parte da primeira equipe dos Gunners a levantar aquele troféu desde os lendários “Invincibles” de 2003-04.
Agora, ele busca seguir os passos de mais lendas no cenário internacional, com a Inglaterra na América do Norte tentando pôr fim a 60 anos de sofrimento. Será que eles conseguirão? Butcher, que ajudou os “Three Lions” a chegar às semifinais do principal evento da FIFA em 1990, disse: “Todo mundo aponta o dedo para a Inglaterra dizendo: ‘quando se trata das fases eliminatórias, não vencemos seleções que estão entre as 10 melhores e não fazemos o que é necessário’”.
“Se você quer ganhar a Copa do Mundo, precisa vencer as melhores seleções. Acho que agora estamos mais bem preparados para isso. Acho que a partida contra Gana deu a Thomas Tuchel uma boa ideia do que é sua equipe e qual é a sua melhor formação.
“Há muitos jogadores que, às vezes, ficam apenas esperando, como [Bukayo] Saka, esperando para entrar em campo e ser titular. Saka entrou e deu um ótimo chute, mas o goleiro ganês fez uma grande defesa. Então, ele é um jogador capaz de abrir o placar, mas eu gostaria de vê-lo como titular. Acho que ele não está longe de ser titular.”
Inglaterra é informada de que pode derrotar as melhores seleções do mundo
Butcher continuou, enquanto incentiva ativamente os torcedores a fazerem uma bagunça durante as comemorações frenéticas em casa: “Nós assistimos ao jogo contra a Croácia e todos concordamos que foi uma das melhores partidas que já vimos da Inglaterra. Tenho certeza de que tudo voava por aí naquele jogo. Acho que é simplesmente essa alegria, essa alegria desenfreada de ver a Inglaterra marcar gols na Copa do Mundo e derrotar seleções que são realmente muito boas.
“E as seleções vão entrar em campo — o Brasil, a França, a Espanha e a Alemanha, todas as outras —, vão entrar e atacar a Inglaterra porque sentem que precisam, porque querem, porque têm jogadores capazes de fazer isso, o que obviamente tornaria o jogo muito mais aberto.
“Acho que, quando chegarmos às oitavas de final, é aí que a Inglaterra realmente deve ganhar vida. Acho que eles têm o arsenal e o técnico também, que vão afastar todos os adversários. Se falharmos, não será por falta de tentativas.
“Esse elenco me empolga, mas o técnico… eu vou gostando cada vez mais dele por causa do que diz, do que faz e de como reage. Ele fica irritado na beira do campo quando as coisas não dão certo. Mas, por outro lado, ele lida bem com a imprensa, conversa muito bem com os jogadores e exige muito deles — que é exatamente o que se espera de todo técnico da Inglaterra. Então, a fase eliminatória… estou realmente ansioso por ela. Acho que podemos vencer qualquer adversário que nos colocarem pela frente. Acho que realmente podemos.”
A Inglaterra encerrará sua campanha no Grupo L enfrentando o Panamá em Nova Jersey no sábado. A equipe já garantiu uma vaga nas oitavas de final, mas precisa definir em que posição avançará. O plano é continuar dando à fiel torcida muitos motivos para se animar.
Copa do Mundo de 2026: comemorações animadas são incentivadas
Assistir a jogos de futebol pode ser uma atividade que deixa a gente todo sujo, por isso a Domino’s criou a “Shirtiette” – uma camisa de futebol feita com o mesmo material de guardanapos, projetada para que os torcedores usem com orgulho as manchas de comida e bebida neste verão. A marca de pizza está distribuindo as camisas gratuitamente para os torcedores da Inglaterra e da Escócia, para que possam se sujar nos dias de jogo, aceitando de bom grado os respingos durante as comemorações de gols, erros de pênalti ou a raiva causada pelo VAR.
As camisetas foram especialmente confeccionadas com material absorvente de guardanapo, para que os torcedores possam limpar respingos de molho de pizza, acidentes com mussarela e coberturas que caem enquanto assistem aos jogos em casa. A “Shirtiette” está disponível no site www.dominosshirtiette.com, onde os torcedores da Inglaterra e da Escócia podem se inscrever para ganhar uma “Shirtiette” de edição limitada da Inglaterra ou da Escócia.