Como a transferência de 105 milhões de libras do Arsenal ajudou Declan Rice a dar um salto de “três níveis”, enquanto o ex-capitão da Inglaterra aposta que o astro dos Gunners herdará a braçadeira de capitão de Harry Kane

Como Rice chegou a esse ponto e qual foi o papel de sua transferência para o Emirates Stadium para que ele pudesse atingir todo o seu potencial? Quando essas perguntas foram feitas a Butcher, o ex-capitão da Inglaterra — falando em parceria com a campanha “Shirtiette” da Domino’s — contou ao GOAL sobre um jogador que deve assumir a braçadeira de capitão dos Três Leões em algum momento: “Percebi, quando me transferi do Ipswich para o Rangers em 1986, que o clube para o qual fui tinha conquistado mais títulos do que aquele de onde vim.

“Obviamente, o Rangers tinha a torcida e a história, e ao me transferir do West Ham para o Arsenal, dá para ver que o Arsenal também conquistou muitos títulos. Você sente que subiu mais dois ou três níveis, porque é um ambiente muito maior, muito diferente.

“Sei que o West Ham está passando por um momento ruim agora, por um período difícil, mas o Arsenal sempre esteve lá, principalmente com Arsène Wenger conquistando títulos e se saindo muito bem na Europa.

“Para mim, ir para o Rangers foi tipo: ‘bem, agora tenho que elevar muito o meu nível de jogo’. Isso realmente faz você jogar melhor. Faz você elevar o nível, porque todo mundo quer te derrotar ainda mais do que antes.

“Você joga pelo West Ham e pensam: ‘bem, podemos vencer o West Ham’. E aí você joga pelo Arsenal e fica pensando: ‘bem, eles podem nos golear por cinco ou seis’. Mentalmente, você também precisa subir mais um nível.

“E isso anda de mãos dadas: o lado mental e o lado físico, mas o lado mental, especialmente quando você tem muito mais responsabilidade. Como ser capitão da Inglaterra: essa responsabilidade simplesmente triplica, ou pelo menos quintuplica, em relação ao que era antes, no nível dos clubes.

“Acho que o Declan é um jogador que agora chegou ao cenário mundial. Ele joga em uma ótima posição.

Ele avança para o ataque e consegue recuar. É capaz de desempenhar diferentes funções. É um ótimo exemplo de líder que comanda o meio-campo.

“E, principalmente quando você tem o Harry Kane no ataque também, temos dois líderes realmente bons ali que, se eles falassem algo e motivassem os jogadores, todos os ouviriam.”