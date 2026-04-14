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Matt CrockerGetty Images
Ryan Tolmich

Traduzido por

Como a saída de Matt Crocker da Federação Americana de Futebol afetará a Seleção Masculina, a Seleção Feminina e o futebol americano

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Especiais e Opinião

O GOAL analisa o impacto do diretor esportivo e o que sua saída significa para o futuro

Matt Crocker está deixando a Federação Americana de Futebol. Essa notícia é uma verdadeira bomba. A poucas semanas do maior evento da história da federação, o diretor esportivo está de saída.

Ele deve sair após três anos no cargo, e certamente foram três anos agitados. Na verdade, será difícil avaliar esses três anos no futuro próximo. Muito do que Crocker fez como diretor esportivo da U.S. Soccer foi estabelecer as bases para o futuro, tanto para esta Copa do Mundo quanto para além dela. Agora, ele terá a tarefa de estabelecer bases semelhantes para a Arábia Saudita, que começa os preparativos para sediar a Copa do Mundo em 2034.

O impacto de Crocker na Federação de Futebol dos EUA não se limitou apenas à preparação para a Copa do Mundo, no entanto. Ele foi um tomador de decisões fundamental na federação, alguém que causou um impacto enorme na trajetória tanto da Seleção Masculina quanto da Seleção Feminina dos EUA. Desde a contratação de treinadores até as instalações de treinamento, as marcas de Crocker estão presentes em todos os níveis mais altos do futebol americano.

Então, com a saída de Crocker, por que seu mandato será lembrado? Quais foram os momentos mais marcantes e quais deixaram a desejar? A GOAL analisa a saída de Crocker e o que isso significa para o futuro...

  • U.S. Soccer Introduce Mauricio Pochettino As Men's National Team Head CoachGetty Images Sport

    O que isso significa para a Seleção Masculina dos EUA?

    No curto prazo, pouca coisa vai mudar. A preparação para a Copa do Mundo está praticamente concluída, com tudo já planejado antes do torneio. Os calendários estão definidos, as instalações de treinamento estão prontas para receber a equipe e tudo já está reservado na Costa Oeste antes do grande evento. Do ponto de vista de Crocker, o trabalho árduo já foi feito.

    Quanto ao longo prazo, pode haver um grande impacto. O contrato do técnico da Seleção Masculina dos EUA, Mauricio Pochettino, vai até o verão e, embora ele tenha dito que está aberto a permanecer, o interesse europeu relatado nele indica que ele poderia voltar para o outro lado do Atlântico após este verão. Se isso acontecer, o diretor esportivo ficaria encarregado de nomear um sucessor.

    Neste ciclo, vimos o impacto de adiar esse processo, já que os EUA tiveram cinco treinadores diferentes comandando partidas após a Copa do Mundo de 2022. Resolver a situação da comissão técnica será a primeira prioridade para quem assumir o cargo.

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  • United States v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    O que isso significa para a seleção feminina de futebol dos EUA?

    A Seleção Feminina dos EUA é uma máquina bem lubrificada, o que significa que o programa deve se sair muito bem no curto prazo.

    Talvez não haja ninguém mais competente do que Emma Hayes, que tem contrato até pelo menos a Copa do Mundo de 2027. Considerando os resultados da equipe, incluindo o sucesso olímpico em 2024, há poucas dúvidas sobre o futuro de Hayes, que continua a desenvolver o programa.

    Mesmo sem orientação imediata de um diretor esportivo, Hayes é mais do que capaz de manter as coisas em andamento enquanto a equipe se prepara para o torneio de 2027.

  • U.S. Soccer Introduce Mauricio Pochettino As Men's National Team Head CoachGetty Images Sport

    Como isso afeta a Seleção de Futebol dos EUA?

    É aqui que a ausência de Crocker será mais sentida. A Seleção Feminina e a Seleção Masculina dos EUA estão em boa situação, mas há 27 seleções nacionais sob a égide da U.S. Soccer, e Crocker teve participação em todas elas.

    Durante seu mandato, a federação desenvolveu o “U.S. Way”, que orienta a estratégia da federação para o desenvolvimento de jogadores. Essa estratégia se concentra em percursos, infraestrutura e desenvolvimento, todas áreas nas quais Crocker esteve fortemente envolvido.

    Além disso, Crocker foi fundamental para a nova sede da federação, o Arthur M. Blank National Training Center. Embora as instalações estejam concluídas, Crocker não estará presente quando elas forem inauguradas oficialmente em maio, antes da Copa do Mundo.

  • Brazil v United States: Gold Medal Match: Women's Football - Olympic Games Paris 2024: Day 15Getty Images Sport

    A maior vitória da gestão de Crocker

    O centro de treinamento terá impacto sobre gerações de jogadoras americanas, mas Crocker foi um dos muitos que lideraram essa iniciativa. O momento mais decisivo de Crocker foi, na verdade, sua segunda contratação como técnico, aquela que ele aproveitou para trazer Hayes para a equipe.

    É fácil esquecer agora, mas na época da chegada de Hayes, a Seleção Feminina dos EUA estava em uma espécie de encruzilhada. Outras potências estavam surgindo e o domínio americano no futebol feminino parecia ter chegado ao fim. Depois de ser eliminada da Copa do Mundo de 2023 nas oitavas de final, Crocker recorreu a Hayes. O futebol americano está feliz por ele ter feito isso.

    O ex-técnico do Chelsea levou a seleção feminina dos EUA de volta à glória nas Olimpíadas de 2024 e continuou a construir a partir daí. A contratação de Hayes, porém, não se tratava de resultados de curto prazo. Foi um lembrete de longo prazo de que a seleção feminina dos EUA ainda poderia ser o destino de destaque para qualquer pessoa envolvida no futebol feminino.

  • United States Introduce Gregg BerhalterGetty Images Sport

    A maior decepção

    No fim das contas, Crocker e a Federação Americana de Futebol parecem ter acertado, mas o processo que levou à contratação de Pochettino esteve longe de ser ideal.

    Mesmo em retrospecto, dá para entender a decisão de Crocker de recontratar Gregg Berhalter em 2023. O objetivo era continuar construindo, mas, devido a esse processo de contratação, o progresso foi atrasado. Quando Berhalter finalmente voltou ao cargo, o ímpeto já havia se esvaído e ele nunca conseguiu recuperá-lo antes de sua saída após a Copa América.

    No total, a Federação de Futebol dos EUA levou quase dois anos para contratar o técnico que, no fim das contas, comandará a seleção na Copa do Mundo de 2026. Durante esse tempo, outros quatro técnicos assumiram o comando por períodos variados, desperdiçando tempo que poderia ter sido crucial para a preparação para a Copa do Mundo. Isso terá impacto no final? Resta saber, mas não há como negar que o processo para chegar lá poderia ter sido muito mais tranquilo.

  • FBL-WOMEN-USA-COLAFP

    Como a Federação de Futebol dos EUA vai substituí-lo?

    O processo de avaliação de possíveis sucessores está apenas começando e, na verdade, há pouco a ser feito por um possível sucessor no futuro imediato. Os planos da Seleção Masculina dos EUA para a Copa do Mundo já estão definidos e a Seleção Feminina está em boas mãos com Hayes, o que significa que a próxima grande decisão na agenda será o futuro de Pochettino após a Copa do Mundo.

    Por isso, a federação certamente avaliará todas as opções. Até agora, houve dois diretores esportivos, ambos com diferentes níveis de conexão com o futebol americano. O ex-meio-campista da Seleção Masculina dos EUA, Earnie Stewart, foi o primeiro a ocupar o cargo antes de deixar a federação para ir ao PSV após a Copa do Mundo. Isso levou à chegada de Crocker, após passagens pelo Southampton e pela Inglaterra.

    Resta saber como será a busca, mas, no curto prazo, o diretor de operações Dan Helfrich trabalhará ao lado do diretor esportivo adjunto Oguchi Onyewu e da chefe de desenvolvimento da Seleção Feminina Juvenil, Tracey Kevins, para garantir a continuidade até que uma contratação permanente seja feita.

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