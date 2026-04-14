Como a saída de Matt Crocker da Federação Americana de Futebol afetará a Seleção Masculina, a Seleção Feminina e o futebol americano

Matt Crocker está deixando a Federação Americana de Futebol. Essa notícia é uma verdadeira bomba. A poucas semanas do maior evento da história da federação, o diretor esportivo está de saída.

Ele deve sair após três anos no cargo, e certamente foram três anos agitados. Na verdade, será difícil avaliar esses três anos no futuro próximo. Muito do que Crocker fez como diretor esportivo da U.S. Soccer foi estabelecer as bases para o futuro, tanto para esta Copa do Mundo quanto para além dela. Agora, ele terá a tarefa de estabelecer bases semelhantes para a Arábia Saudita, que começa os preparativos para sediar a Copa do Mundo em 2034.

O impacto de Crocker na Federação de Futebol dos EUA não se limitou apenas à preparação para a Copa do Mundo, no entanto. Ele foi um tomador de decisões fundamental na federação, alguém que causou um impacto enorme na trajetória tanto da Seleção Masculina quanto da Seleção Feminina dos EUA. Desde a contratação de treinadores até as instalações de treinamento, as marcas de Crocker estão presentes em todos os níveis mais altos do futebol americano.

Então, com a saída de Crocker, por que seu mandato será lembrado? Quais foram os momentos mais marcantes e quais deixaram a desejar? A GOAL analisa a saída de Crocker e o que isso significa para o futuro...