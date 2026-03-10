Como a intrigante aposta do PSG na transferência de Gianluigi Donnarumma preparou o atual campeão da Liga dos Campeões para uma temporada de baixo desempenho

Naturalmente, houve muitos elogios para todos. Ousmane Dembele recebeu a maior parte deles após marcar 35 gols e dar 16 assistências em todas as competições, o que acabou lhe rendendo a primeira Bola de Ouro, enquanto Desire Doue emergiu como um dos melhores jovens jogadores do planeta e Khvicha Kvaratskhelia conquistou o título não oficial de melhor contratação da metade da temporada, completando o ataque estelar do PSG após se juntar ao time vindo do Napoli.

Em outro lugar, a ascensão de Vitinha, de fracasso no Wolves a mestre incomparável dos passes, foi uma história verdadeiramente única, e o lateral Nuno Mendes recebeu admiração generalizada por neutralizar todos os alas de elite que enfrentou. No entanto, embora todos esses jogadores merecessem estar sob os holofotes, um homem não recebeu o devido crédito.

Sem Gianluigi Donnarumma como última linha de defesa, o PSG provavelmente não teria conquistado seu primeiro triplo. Somente na Liga dos Campeões, ele defendeu duas penalidades do Liverpool em uma dramática disputa de pênaltis nas oitavas de final e fez um total de 15 defesas para frustrar o Aston Villa e o Arsenal nas respectivas partidas das quartas e semifinais do PSG.

O goleiro italiano certamente teria recebido um status intocável em qualquer outro clube de ponta após uma campanha tão impressionante. Mas, incrivelmente, o PSG fez da sua venda uma das suas principais prioridades durante o verão, acabando por chegar a um acordo de 26 milhões de libras (35 milhões de dólares) com o Manchester City.

Hoje, não é exagero dizer que essa decisão foi um erro terrível, já que o PSG não causa mais medo aos adversários nas competições europeias e nem mesmo nas nacionais.