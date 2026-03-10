Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Donnarumma PSG gamble GFXGetty/GOAL
James Westwood

Traduzido por

Como a intrigante aposta do PSG na transferência de Gianluigi Donnarumma preparou o atual campeão da Liga dos Campeões para uma temporada de baixo desempenho

O Paris Saint-Germain foi, de longe, o melhor time da Europa na última temporada. A equipe de Luis Enrique conquistou a dobradinha da Ligue 1 e da Coupe de France na França e derrotou times como Manchester City, Liverpool e Arsenal antes de golear o Inter na final da Liga dos Campeões, conquistando finalmente o primeiro título continental do clube.

Naturalmente, houve muitos elogios para todos. Ousmane Dembele recebeu a maior parte deles após marcar 35 gols e dar 16 assistências em todas as competições, o que acabou lhe rendendo a primeira Bola de Ouro, enquanto Desire Doue emergiu como um dos melhores jovens jogadores do planeta e Khvicha Kvaratskhelia conquistou o título não oficial de melhor contratação da metade da temporada, completando o ataque estelar do PSG após se juntar ao time vindo do Napoli.

Em outro lugar, a ascensão de Vitinha, de fracasso no Wolves a mestre incomparável dos passes, foi uma história verdadeiramente única, e o lateral Nuno Mendes recebeu admiração generalizada por neutralizar todos os alas de elite que enfrentou. No entanto, embora todos esses jogadores merecessem estar sob os holofotes, um homem não recebeu o devido crédito.

Sem Gianluigi Donnarumma como última linha de defesa, o PSG provavelmente não teria conquistado seu primeiro triplo. Somente na Liga dos Campeões, ele defendeu duas penalidades do Liverpool em uma dramática disputa de pênaltis nas oitavas de final e fez um total de 15 defesas para frustrar o Aston Villa e o Arsenal nas respectivas partidas das quartas e semifinais do PSG.

O goleiro italiano certamente teria recebido um status intocável em qualquer outro clube de ponta após uma campanha tão impressionante. Mas, incrivelmente, o PSG fez da sua venda uma das suas principais prioridades durante o verão, acabando por chegar a um acordo de 26 milhões de libras (35 milhões de dólares) com o Manchester City.

Hoje, não é exagero dizer que essa decisão foi um erro terrível, já que o PSG não causa mais medo aos adversários nas competições europeias e nem mesmo nas nacionais.

  • Gianluigi Donnarumma PSG 2025Getty Images

    “Procurando um perfil diferente”

    Em 9 de agosto, o PSG anunciou a contratação do goleiro Lucas Chevalier, do Lille, por € 55 milhões (£ 48 milhões/$ 64 milhões), vinculando o francês a um contrato de cinco anos. A enorme quantia e o compromisso de longo prazo diziam muito, então não foi grande surpresa quando Donnarumma foi retirado da equipe da Supercopa da UEFA para enfrentar o Tottenham cinco dias depois.

    “Tenho o apoio do meu clube e estamos tentando encontrar a melhor solução”, disse Luis Enrique em sua coletiva de imprensa pré-jogo. “É uma decisão difícil. Só tenho elogios para Donnarumma. Ele é um dos melhores goleiros que existem e um homem ainda melhor. Mas estávamos procurando um perfil diferente. É muito difícil tomar esse tipo de decisão.”

    O técnico espanhol queria um goleiro mais moderno e habilidoso com a bola para a próxima fase de seu projeto no Parc des Princes, e Chevalier se encaixava no perfil, tendo registrado 722 passes bem-sucedidos, em comparação com os 463 de Donnarumma na Ligue 1 na última temporada. Surpreendentemente, o fato de Donnarumma ser superior a Chevalier em termos de defesa de chutes e comando da área não foi levado em consideração.

    Foi extremamente injusto dispensar Donnarumma de forma tão casual após quatro anos de serviço exemplar, e ele admitiu estar “decepcionado e desanimado” em uma postagem de despedida nas redes sociais. Ele tinha todo o direito de se sentir assim e falou mais sobre sua saída em uma entrevista à Sky Sports em novembro, quando já havia se estabelecido como uma figura-chave para Pep Guardiola no City.

    “Me senti decepcionado (pelo PSG) porque me adaptei, dei atenção especial”, disse ele. “Mas os últimos meses foram completamente diferentes. Nunca serei capaz de explicar, mas você tem que aceitar.”

    Também surgiram relatos afirmando que o PSG não estava disposto a ceder às exigências de Donnarumma sobre uma possível extensão, que equivalia a um aumento salarial de € 12 milhões por ano. Chevalier teria aceitado um pacote anual muito mais modesto, de € 6 milhões, mas desde então ficou muito claro que a diferença salarial também reflete a diferença de qualidade entre os dois jogadores.

    • Publicidade
  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-PSGAFP

    Começo terrível

    Chevalier também não estava à altura de Donnarumma em termos de experiência, o que ficou evidente desde o início. Embora o PSG tenha vencido o Tottenham e conquistado a Supercopa após uma disputa de pênaltis, com Chevalier defendendo de forma crucial um chute de Micky van de Ven, ele cometeu um erro terrível que deu ao Spurs seu segundo gol no empate por 2 a 2. Em vez de segurar com calma a cabeçada fraca de Cristian Romero no segundo poste, Chevalier esperou a bola quicar e acabou ajudando-a a entrar no gol. Foi uma cena à qual os torcedores do PSG logo se acostumariam.

    No mês seguinte, quando o PSG viajou para Marselha para o primeiro clássico da temporada da Ligue 1, a incompetência de Chevalier custou caro ao time. Aos quatro minutos de jogo, um cruzamento desviado de Mason Greenwood voou alto, na área perfeita para o novo goleiro titular do PSG sair e pegar a bola. Infelizmente, ele calculou mal sua corrida e seu salto, e sua falha pegou de surpresa o capitão do clube, Marquinhos, que acidentalmente cabeceou a bola para o próprio gol sob pressão de Nayef Aguerd.

    O Marselha acabou vencendo por 1 a 0, sua primeira vitória sobre o PSG no Velódromo em 14 anos, e Chevalier fez uma admissão preocupante sobre seu papel sob o comando de Luis Enrique após o apito final, dizendo aos repórteres: “É muito diferente do que eu vivi antes. A bola não chega com frequência às minhas mãos”.

  • Lucas Chevalier PSG 2025-26Getty Images

    “Tão pequeno” e sem “carisma”

    Chevalier aliviou momentaneamente a pressão sobre suas costas ao não sofrer gols na partida seguinte do PSG pelo campeonato, uma vitória por 2 a 0 em casa sobre o Auxerre, e surpreendentemente teve pouco trabalho na vitória por 2 a 1 sobre o Barcelona pela Liga dos Campeões, com os anfitriões conseguindo apenas três chutes a gol. No entanto, ele voltou à realidade quando o PSG enfrentou o Lille no Estádio Pierre-Mauroy, com Ethan Mbappé voltando para assombrar seu antigo clube.

    O PSG estava a caminho de conquistar os três pontos até Mbappé pegar a bola no lado oposto da área, faltando apenas cinco minutos para o fim, e chutar rasteiro com o pé esquerdo, o que deveria ter sido fácil para Chevalier. No entanto, o jogador da seleção francesa foi muito lento para se abaixar à sua direita, e a bola passou por baixo de sua mão estendida. O Lille escapou com um empate em 1 a 1, e o PSG perdeu mais dois pontos contra o Strasbourg no Parc des Princes, com Chevalier novamente sob os holofotes pelos motivos errados.

    Ele errou completamente o posicionamento no primeiro gol de cabeça de Joaquin Panichelli e deixou passar um chute rasteiro de Diego Moreira, deixando o PSG em desvantagem de 3 a 1 aos 50 minutos. O time conseguiu empatar em 3 a 3, mas Chevalier foi alvo de críticas severas de um ex-campeão francês da Copa do Mundo após a partida.

    “No primeiro gol, inicialmente pensei que fosse uma cabeçada difícil, mas depois de analisar, percebi que ele estava recuando”, disse o ex-goleiro da seleção francesa Lionel Charbonnier à RMC Sport. “Ele está com o pé traseiro, então mergulha para trás, e isso é uma falha fatal. No segundo gol, ele tenta esticar a perna e os tachões ficam presos na grama. Para mim, neste momento, a tarefa é grande demais para Chevalier. Ele é muito pequeno. Quando você o observa, tem a impressão de que o gol é enorme. Ele ainda não tem carisma.”

  • FBL-FIFA-QAT-PSG-FLAMENGOAFP

    Reivindicação de direitos

    Luis Enrique respondeu com veemência às crescentes críticas em torno de Chevalier, alegando que Donnarumma foi alvo de tratamento semelhante por parte da mídia francesa.

    “Estou muito feliz com Lucas Chevalier. Para mim, ele é uma das melhores opções, ou a melhor opção”, disse o técnico do PSG. “E quando contratamos um jogador, pensamos por um longo período. Ele tem personalidade, mostrou isso e continua mostrando nos treinos e nas partidas. Acho que vocês não se lembram por quantos anos criticaram Gigio Donnarumma. Eu me lembro perfeitamente!”

    No entanto, as dificuldades de Chevalier continuaram em novembro e dezembro, principalmente na caótica vitória do PSG por 5 a 3 sobre o Tottenham pela Liga dos Campeões, quando sua incapacidade de lidar com um cruzamento de canto profundo levou ao primeiro gol de Randal Kolo Muani na partida. Enquanto Donnarumma transmitia calma à defesa, Chevalier inspira apenas ansiedade, tornando o PSG um time muito mais fácil de ser derrotado.

    Finalmente, antes da final da Copa Intercontinental da FIFA contra o Flamengo, Luis Enrique tomou a decisão que a maioria dos torcedores vinha pedindo, ao escolher o goleiro reserva Matvei Safonov em vez de Chevalier. Ele também foi justificado, pois Safonov acabou se tornando o herói.

    Foram necessários pênaltis depois que as duas equipes empataram em 1 a 1 após 120 minutos, e o russo defendeu de forma notável quatro das cinco tentativas do Flamengo, garantindo o troféu para o PSG. Safonov foi jogado para o alto por seus companheiros de equipe e membros da comissão técnica em cenas de júbilo após a disputa de pênaltis, que marcou o início de uma nova dinâmica entre as traves.

  • FBL-FRA-CUP-PSG-PARIS FCAFP

    Subestimado

    Chevalier só foi titular em seis jogos em todas as competições pelo PSG desde aquela final, três a menos que Safonov, e o aumento da concorrência não trouxe o melhor do jogador de 24 anos. Na verdade, isso só serviu para desestabilizar ainda mais o ex-goleiro do Lille; ele deu ao Sporting CP uma vitória surpreendente na sétima rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, ao socar um chute de Francisco Trincão diretamente na trajetória de Luis Suárez, que cabeceou para o gol da vitória, e foi lento demais para reagir ao chute decisivo de Jonathan Ikone na derrota chocante do PSG para o vizinho Paris FC nas oitavas de final da Copa da França.

    A inconsistência de Donnarumma com a bola nos pés não foi nada comparada às muitas falhas de Chevalier em seu jogo, embora também deva ser dito que Safonov não está no mesmo nível do goleiro do Manchester City.

    Safonov mostrou melhores reflexos do que Chevalier nos últimos dois meses, mas não é uma melhoria quando se trata de lidar com bolas altas e muitas vezes hesita em sair da linha. O PSG realmente deveria ter demonstrado mais apreço pelo pacote trazido por Donnarumma, uma personalidade dominante e presença física intimidadora que mantinha a defesa em ordem. Agora, ela está em completa desordem e, se ele não conseguir encontrar uma solução, existe o risco real de Luis Enrique terminar sua terceira temporada completa no clube sem conquistar nenhum título importante.

  • Luis EnriqueGetty

    Autossabotagem

    Essa não é uma ideia absurda, já que o PSG está apenas um ponto à frente do surpreendente Lens na liderança da Ligue 1 e conseguiu se classificar para as oitavas de final da Liga dos Campeões com uma vitória pouco convincente por 5 a 4 sobre o Mônaco. O Chelsea certamente estará com fome de vitória antes da partida de ida das oitavas de final contra o atual campeão, que vem de uma derrota por 3 a 1 para o Mônaco no campeonato.

    É importante notar que a situação dos goleiros não é de forma alguma o único problema que Luis Enrique teve que enfrentar nesta temporada. Quase todos os seus jogadores mais experientes passaram pela sala de tratamento em algum momento, com Doue ficando dois meses afastado devido a uma lesão na coxa, enquanto Dembele perdeu um total de 15 jogos até agora devido a uma série de lesões. 

    Nesta fase da temporada passada, Dembele era uma força imparável, mas só vimos alguns lampejos de sua melhor forma desde o início do ano, e parece que os problemas físicos que atormentaram os primeiros anos de sua carreira voltaram. Enquanto isso, Fabian Ruiz jogou apenas 13 partidas da Ligue 1, e sua criatividade e tendência a invadir a área no final das jogadas fazem muita falta.

    O PSG não conseguiu estabelecer um ritmo adequado como consequência destes contratempos quase constantes na seleção. No entanto, continuariam em boa forma com a base sólida que sustentou o seu sucesso triplo.

    A importância da ausência de Donnarumma não pode ser subestimada; ela desequilibrou toda a equipe. Luis Enrique sem dúvida fez maravilhas na capital francesa, mas inadvertidamente sabotou suas chances de construir uma dinastia duradoura ao desistir de uma lenda do clube muito cedo.

Liga dos Campeões
PSG crest
PSG
PSG
Chelsea crest
Chelsea
CHE
0