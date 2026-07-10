Como a Inglaterra DEVERIA escalar para as quartas de final da Copa do Mundo contra a Noruega: a indecisão de Thomas Tuchel quanto ao lateral-direito continua, com Reece James, Djed Spence e Ezri Konsa como opções para substituir Jarell Quansah, que está suspenso

Em primeiro lugar, o jogo no Azteca contra o México na semana passada teria deixado a Inglaterra com alguns problemas de lesões. Marc Guehi está se recuperando de uma contusão. Havia alguns jogadores com as pernas cansadas no final da partida. Também é verdade que o tendão de Reece James é um problema recorrente. A lateral-direita será um desafio daqui para frente, especialmente agora que a suspensão de duas partidas de Jarell Quansah foi confirmada.

Ainda assim, a Inglaterra tem muito talento e inúmeras opções de formação para montar o time. Além dos titulares óbvios, jogadores como Dan Burn, Djed Spence e John Stones têm se destacado na defesa. Também ainda não vimos o melhor de Morgan Rogers — essa pode ser a chance dele.

Com tudo isso em mente, o GOAL está brincando um pouco de técnico de futebol amador. Aqui está quem deveria ser titular pela Inglaterra, que busca dar mais um passo rumo à glória na Copa do Mundo, neste sábado, na Flórida...