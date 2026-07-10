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England line-up Norway GFXGOAL
Thomas Hindle

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Como a Inglaterra DEVERIA escalar para as quartas de final da Copa do Mundo contra a Noruega: a indecisão de Thomas Tuchel quanto ao lateral-direito continua, com Reece James, Djed Spence e Ezri Konsa como opções para substituir Jarell Quansah, que está suspenso

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Noruega x Inglaterra
Noruega
J. Bellingham

Esta é, sem dúvida, a decisão mais importante de Thomas Tuchel em relação à escalação da seleção inglesa até o momento. Os Três Leões são os favoritos para o confronto das quartas de final da Copa do Mundo deste sábado contra a Noruega, em Miami. A Inglaterra realmente deveria ter qualidade de sobra em todas as posições em campo para superar seus adversários escandinavos. Mas isso não significa que Tuchel tenha uma tarefa fácil. A Inglaterra tem várias decisões complicadas a tomar.

Em primeiro lugar, o jogo no Azteca contra o México na semana passada teria deixado a Inglaterra com alguns problemas de lesões. Marc Guehi está se recuperando de uma contusão. Havia alguns jogadores com as pernas cansadas no final da partida. Também é verdade que o tendão de Reece James é um problema recorrente. A lateral-direita será um desafio daqui para frente, especialmente agora que a suspensão de duas partidas de Jarell Quansah foi confirmada.

Ainda assim, a Inglaterra tem muito talento e inúmeras opções de formação para montar o time. Além dos titulares óbvios, jogadores como Dan Burn, Djed Spence e John Stones têm se destacado na defesa. Também ainda não vimos o melhor de Morgan Rogers — essa pode ser a chance dele.

Com tudo isso em mente, o GOAL está brincando um pouco de técnico de futebol amador. Aqui está quem deveria ser titular pela Inglaterra, que busca dar mais um passo rumo à glória na Copa do Mundo, neste sábado, na Flórida...

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GK: Jordan Pickford

    Finalmente, um pouco de vida por parte de Jordan Pickford. O jogador do Everton não tinha impressionado muito até as oitavas de final. Na verdade, ele não tinha tido muito trabalho. Mas cometeu alguns erros. Ele poderia ter defendido o gol surpreendente da República Democrática do Congo na primeira partida das oitavas. Mostrou-se instável contra Gana. Tuchel o repreendeu por não movimentar a bola mais rapidamente contra a Croácia. Surgiram questionamentos — talvez justos, aliás.

    E então veio o Azteca. Pickford foi heróico contra o México, fazendo três defesas espetaculares para impedir Raúl Jiménez, antes de dar cinco socos na bola e passar os últimos 30 minutos afastando-a com as mãos, marcando uma memorável resistência defensiva naquela catedral do futebol.

    • Publicidade
  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RB: Reece James

    Agora as opções estão começando a ficar bem escassas. Quansah tinha feito um ótimo trabalho contra o México até ser expulso, e a duração da suspensão parece um tanto severa. Mas a Inglaterra, apesar de supostamente estar se esforçando para insistir na revogação da decisão com base em um suposto procedimento incorreto do VAR, terá que jogar sem ele.

    Então, voltamos a Reece James, que vem treinando normalmente. Supostamente, sua lesão no tendão da coxa está curada, mas nos interrompa se você já ouviu essa antes...

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Ezri Konsa

    Não há muitos zagueiros centrais capazes de parar Erling Haaland. Curiosamente, Ezri Konsa parece ser um deles. Ele tem um histórico bastante impressionante contra o norueguês.

    Na verdade, em cinco partidas da Premier League contra ele pelo City, Haaland marcou apenas um gol em um total de 406 minutos. Isso pode ser mais uma questão de tática. Talvez Haaland simplesmente odeie jogar contra o Aston Villa. Mas também pode ser o confronto de que a Inglaterra precisa.

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  • Marc GUEHI-england-202406(C)Getty Images

    CB: Marc Guehi

    Apesar dos relatos de uma pequena lesão no tendão da coxa sofrida no Azteca, Marc Guehi deve ser o titular na zaga no sábado. Ele vem melhorando a cada partida e foi realmente excelente contra o México. John Stones, após uma atuação verdadeiramente brilhante na mesma partida, merece ser considerado aqui. Mas Guehi é a escolha mais convincente.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LB: Nico O'Reilly

    Por fim, um pouco de garra defensiva de Nico O’Reilly. A qualidade ofensiva do lateral-esquerdo do Manchester City é evidente, e sua sintonia com Anthony Gordon não para de evoluir. Mas suas habilidades defensivas só foram realmente postas à prova na semana passada. E lá, ele impressionou.

    O'Reilly segurou bem o lado esquerdo antes de receber um cartão amarelo inoportuno, que o levou a ser substituído aos 72 minutos. Ele deve voltar ao time titular — e, com sorte, conseguir jogar os 90 minutos — no sábado.

  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    CM: Elliot Anderson

    É óbvio. O meio-campo da Inglaterra praticamente se escolhe sozinho neste momento. Ainda há alguns detalhes a serem resolvidos. Anderson não é um meio-campista defensivo perfeito.

    Mas ele traz equilíbrio, e dá para perceber por que o Manchester City não hesitou em gastar uma fortuna nesse número 6. Talvez ele ainda precise de uma grande atuação, mas também não há nada de errado em ser um jogador consistente com nota 7/10.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Declan Rice

    Declan Rice parecia exausto após os 90 minutos no Azteca. E dá para entender bem o motivo. Ele se esgotou completamente em uma altitude bastante desgastante. Isso já explica tudo, mais ou menos.

    De qualquer forma, Rice vem jogando lesionado há alguns meses — com uma lesão no tendão da coxa que realmente não está sendo bem tratada. Parece que ele está quase sem energia. Mas isso não parece prejudicar seu desempenho. Ele está no time.

  • CM: Jude Bellingham

    Jude Bellingham é um meio-campista central? Um meio-campista esquerdo? Um meio-campista direito? Um camisa 10? Um atacante? Perguntamos isso porque ele atuou nas cinco posições em diferentes momentos na semana passada — às vezes, ao mesmo tempo. Um jogador de futebol excepcional, cujo desempenho definirá o verão da Inglaterra.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LW: Anthony Gordon

    O herói anônimo da vitória sobre o México, Anthony Gordon, foi fundamental na defesa e também conquistou um pênalti que deu à Inglaterra a vantagem de que tanto precisava. Ele e Marcus Rashford vêm disputando a vaga durante todo o verão. Por enquanto, Gordon levou a melhor.

    Há, no entanto, argumentos a favor da inclusão de Rashford. Ele tem sido decisivo quando entra em campo e, se Tuchel quiser jogadores mais descansados, Rashford certamente é uma opção. Mas a forma atual é fundamental neste caso, e Gordon está jogando um de seus melhores momentos no momento.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ST: Harry Kane

    A única coisa decepcionante na participação de Harry Kane no torneio até agora é que Kylian Mbappé está marcando tantos gols que torna um pouco improvável que o número 9 da Inglaterra conquiste a Chuteira de Ouro. É uma pena. Ele merece. Mas, mesmo assim, ele é uma lenda e está garantido aqui.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RW: Bukayo Saka

    É doloroso ver Bukayo Saka correr. Há uma certa rotina em seu jogo atualmente. Saka joga bem em momentos isolados por cerca de 45 minutos. Depois, começa a mancar. E, de alguma forma, continua em campo. Mas ele também contribui. Sua assistência para o primeiro gol de Bellingham no último domingo foi linda, e ele ainda é um dos melhores da Inglaterra quando está em boa forma.

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