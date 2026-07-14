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England line-up vs Argentina GFXGOAL
Thomas Hindle

Traduzido por

Como a Inglaterra DEVERIA escalar para a importante semifinal da Copa do Mundo contra a Argentina: Thomas Tuchel deveria considerar uma formação totalmente nova no lado direito para ajudar a garantir uma vaga na final

Opinion
Inglaterra
Copa do Mundo
T. Tuchel
B. Saka
R. James
Especiais e Opinião
Inglaterra x Argentina

E assim chegamos ao ponto crucial. A Inglaterra, na verdade, teve uma trajetória bastante favorável na Copa do Mundo até agora. O jogo contra o México no Azteca foi um verdadeiro teste, mas a seleção ainda não enfrentou nenhuma equipe que seja, objetivamente, melhor do que ela. Entra em cena a Argentina, atual campeã e liderada por um certo Lionel Messi.

A Albiceleste não tem jogado particularmente bem neste torneio e, assim como a Inglaterra, tem contado com seu único craque para dar conta do recado nos momentos decisivos. No entanto, ela tem a tendência de se destacar quando realmente importa. Afinal, este é basicamente o mesmo elenco que venceu duas finais extremamente disputadas na Copa do Mundo de 2022 e na Copa América de 2024. Além disso, subestimar o Messi em jogos importantes é por sua conta e risco.

Então, como a Inglaterra vai enfrentar isso? A boa notícia é que o elenco está praticamente completo. Declan Rice deve estar em forma. Bukayo Saka está mostrando um pouco mais de vitalidade. E, sim, aquele tal de Jude Bellingham também está se saindo bem. Assim, o GOAL mais uma vez entrou no clima de “Football Manager” ao decidir quem deve ser titular na seleção de Thomas Tuchel para o grande confronto da semifinal da Copa do Mundo contra a velha rival Argentina...

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GK: Jordan Pickford

    Jordan Pickford passou de um torneio fraco para uma atuação bastante convincente. Seu desempenho no Azteca entrará para a história da seleção inglesa. E, na verdade, ele sempre esteve à altura quando a Inglaterra precisou dele.

    Se formos um pouco severos, foi decepcionante vê-lo avaliar mal o cruzamento/chute que resultou no primeiro gol da Noruega. Mas se ele tivesse defendido aquela bola, o comentário teria sido: “Que defesa, Jordan!” Na equipe, não há dúvidas.

    • Publicidade
  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RB: Reece James

    Ele está de volta! Tuchel deu a Reece James uma boa oportunidade contra a Noruega. Ele jogou quase 50 minutos, em sua recuperação de uma lesão no tendão da coxa, e ajudou tanto no meio-campo central quanto na lateral-direita.

    A entrada de James acabou sendo fundamental, pois deu à Inglaterra o controle de que tanto precisava. Ainda não se sabe se ele conseguirá jogar os 90 minutos completos, mas a Inglaterra conta com um Djed Spence cheio de energia esperando na reserva de qualquer maneira.

  • FBL-WC-2026-MATCH67-PAN-ENGAFP

    CB: Ezri Konsa

    Ezri Konsa provavelmente foi mais eficaz na lateral-direita do que na zaga. Mas a realidade é que não dá para contar com John Stones para jogar 90 minutos duas vezes em menos de uma semana — especialmente depois de uma temporada cheia de altos e baixos pelo Man City. Stones entra do banco, então, e Konsa começa como titular.

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  • Marc GUEHI-england-202406(C)Getty Images

    CB: Marc Guehi

    Marc Guehi foi sensacional contra a Noruega. A Inglaterra precisava de alguém para dificultar a vida de Erling Haaland. Não dá para realmente parar o atacante do Manchester City, mas dá para retardá-lo. Foi exatamente isso que Guehi fez, com uma atuação muito corajosa e física.

  • FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENGAFP

    LB: Nico O'Reilly

    Ao longo de todo o torneio, surgiram dúvidas sobre as habilidades defensivas de Nico O'Reilly. Bem, que tal marcar Lionel Messi? O argentino tem se deslocado para a direita nos últimos jogos, e O'Reilly certamente terá que ajudar na marcação contra o oito vezes vencedor da Bola de Ouro — se não for até mesmo assumir o papel principal. Será seu maior desafio até agora — e a Inglaterra espera que ele esteja à altura da tarefa.

  • Elliot AndersonGetty

    CM: Elliot Anderson

    O herói anônimo da partida contra a Noruega, Elliot Anderson, manteve a estabilidade no meio-campo enquanto inúmeras jogadas se desenrolavam ao seu redor. Ele também fez um trabalho realmente excelente ao simular uma falta de Haaland na jogada que poderia ter resultado no gol da vitória da Noruega. Finalmente, estamos vendo por que o City pagou uma fortuna por ele.

  • Declan RiceGetty

    CM: Declan Rice

    Ficou claro, após a partida contra a Noruega, que Rice havia passado a maior parte dos três dias anteriores de cama, se recuperando de uma doença. Ele, portanto, merece grande reconhecimento por ter aguentado 45 minutos antes de Tuchel tomar a decisão corajosa de substituí-lo no intervalo.

    Rice deve estar pronto para jogar na quarta-feira, o que significa que a Inglaterra terá de volta o coração pulsante do seu meio-campo. Este é, sem dúvida, o jogo mais importante da carreira de Rice pela seleção inglesa.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CAM: Jude Bellingham

    Isso não precisa de nenhuma explicação.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RW: Bukayo Saka

    É hora de ver o quanto a Inglaterra conseguirá tirar proveito de Bukayo Saka. O jogador do Arsenal parece estar sempre lesionado e, mesmo tendo dado uma assistência importante contra o México, é quase angustiante vê-lo correr. Mas ele terá que correr nesta partida — nem que seja apenas porque suas contribuições defensivas serão extremamente importantes.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ST: Harry Kane

    Harry Kane não fez sua melhor partida contra a Noruega, mas não está fora de forma. Como disse Tuchel: “Passem a bola para o Harry e o Jude, e eles vão dar conta do resto.”

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LW: Anthony Gordon

    Depois de uma partida difícil contra Gana, na qual Anthony Gordon provavelmente foi criticado demais, ele merece ser titular neste jogo. Gordon foi excelente no Azteca, teve grande impacto contra a Noruega e mostrou que pode ser um jogador versátil mais decisivo do que Marcus Rashford — mesmo que o ex-ponta-esquerda do Barcelona seja um finalizador melhor do que o novo ponta-esquerda da equipe.

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