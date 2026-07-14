Como a Inglaterra DEVERIA escalar para a importante semifinal da Copa do Mundo contra a Argentina: Thomas Tuchel deveria considerar uma formação totalmente nova no lado direito para ajudar a garantir uma vaga na final

A Albiceleste não tem jogado particularmente bem neste torneio e, assim como a Inglaterra, tem contado com seu único craque para dar conta do recado nos momentos decisivos. No entanto, ela tem a tendência de se destacar quando realmente importa. Afinal, este é basicamente o mesmo elenco que venceu duas finais extremamente disputadas na Copa do Mundo de 2022 e na Copa América de 2024. Além disso, subestimar o Messi em jogos importantes é por sua conta e risco.

Então, como a Inglaterra vai enfrentar isso? A boa notícia é que o elenco está praticamente completo. Declan Rice deve estar em forma. Bukayo Saka está mostrando um pouco mais de vitalidade. E, sim, aquele tal de Jude Bellingham também está se saindo bem. Assim, o GOAL mais uma vez entrou no clima de “Football Manager” ao decidir quem deve ser titular na seleção de Thomas Tuchel para o grande confronto da semifinal da Copa do Mundo contra a velha rival Argentina...