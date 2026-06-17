Tuchel já havia admitido que tinha “14 ou 15” titulares em consideração, com quatro posições — ala esquerda, ala direita, meio-campista ofensivo e zagueiro central — que ainda estavam em aberto para discussão antes do torneio.

As últimas notícias sugerem que Tuchel já escolheu sua dupla na defesa e optará pela surpreendente escolha de John Stones ao lado de Ezri Konsa, do Aston Villa.

Na lateral direita, por sua vez, Bukayo Saka seria uma escolha certa, mas o ponta do Arsenal vem enfrentando um problema no tendão de Aquiles. No meio da zaga, Jude Bellingham é um talento imenso, mas a preferência de Tuchel por Morgan Rogers é bem conhecida. Já na lateral esquerda, Anthony Gordon e Marcus Rashford vêm disputando abertamente a vaga de titular.

Mas quem Tuchel deve escalar na quarta-feira? O GOAL apresenta nosso time titular preferido da Inglaterra para a estreia na Copa do Mundo contra a Croácia...