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England line up GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Traduzido por

Como a Inglaterra DEVERIA escalar contra a Croácia na estreia na Copa do Mundo de 2026: Thomas Tuchel está certo em escalar Jude Bellingham e Anthony Gordon, e dar descanso a Bukayo Saka faz sentido - mas o técnico dos Três Leões está tomando uma decisão errada na defesa

Opinion
Inglaterra
Copa do Mundo
T. Tuchel
J. Bellingham
B. Saka
N. Madueke
A. Gordon
M. Rashford
J. Stones
E. Konsa
M. Guehi
Especiais e Opinião
Inglaterra x Croácia

Thomas Tuchel passou mais de um ano tentando definir o melhor time titular da Inglaterra, mas, com os Três Leões prestes a dar o pontapé inicial em sua campanha na Copa do Mundo de 2026, a situação permaneceu incerta até os últimos dias antes do confronto da Inglaterra com a Croácia, em Dallas.

Tuchel já havia admitido que tinha “14 ou 15” titulares em consideração, com quatro posições — ala esquerda, ala direita, meio-campista ofensivo e zagueiro central — que ainda estavam em aberto para discussão antes do torneio.

As últimas notícias sugerem que Tuchel já escolheu sua dupla na defesa e optará pela surpreendente escolha de John Stones ao lado de Ezri Konsa, do Aston Villa.

Na lateral direita, por sua vez, Bukayo Saka seria uma escolha certa, mas o ponta do Arsenal vem enfrentando um problema no tendão de Aquiles. No meio da zaga, Jude Bellingham é um talento imenso, mas a preferência de Tuchel por Morgan Rogers é bem conhecida. Já na lateral esquerda, Anthony Gordon e Marcus Rashford vêm disputando abertamente a vaga de titular.

Mas quem Tuchel deve escalar na quarta-feira? O GOAL apresenta nosso time titular preferido da Inglaterra para a estreia na Copa do Mundo contra a Croácia...

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    GK: Jordan Pickford

    Há alguns nomes que se destacam naturalmente nesta seleção da Inglaterra, e Jordan Pickford é um deles. Ele pode ter seus críticos no âmbito dos clubes, mas o goleiro do Everton parece sempre estar à altura quando joga pela Inglaterra.

    Na verdade, ele vem acumulando méritos há quase uma década. Afinal, ser o goleiro vencedor em uma disputa de pênaltis é um feito raro para os Três Leões. De fato, as quatro defesas de Pickford em disputas de pênaltis desde 2018 são o dobro do que seus antecessores conseguiram nos 22 anos anteriores.

    Mas ele é muito mais do que um especialista em pênaltis. Pickford é um goleiro habilidoso, um excelente distribuidor de jogadas e um verdadeiro líder para esta equipe. James Trafford ainda pode ser o homem que o sucederá a longo prazo, mas até que ele consiga minutos regulares em seu clube, essa vaga é de Pickford para perder.

    • Publicidade
  • Reece James England 2026Getty Images

    RB: Reece James

    Em um mundo ideal, essa seria uma disputa direta entre Reece James e Trent Alexander-Arnold. Mas, após uma primeira temporada fraca no Real Madrid, Alexander-Arnold acabou ficando de fora da disputa. E com Tino Livramento sofrendo uma lesão inoportuna na panturrilha, essa vaga agora é, sem dúvida, de James — a menos que ele a perca.

    Isso não é nada ruim — ele é um lateral realmente fantástico. Haverá algumas preocupações com lesões, mas o nível do capitão do Chelsea é inquestionável.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    CB: Ezri Konsa

    Se ele tivesse sido convocado para a seleção, haveria um argumento bastante convincente de que Harry Maguire deveria ser titular da Inglaterra. Mas o jogador do Manchester United ficou de fora, com Tuchel, aparentemente, preferindo outras opções.

    Konsa não é, de forma alguma, uma má escolha. Ele realmente se destacou no Aston Villa e se tornou um dos zagueiros centrais mais completos da Inglaterra. Haverá dúvidas sobre sua capacidade de disputar bolas aéreas, mas ele é excelente nas entradas, lê bem o espaço e possui uma velocidade de recuperação valiosa.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    CB: Marc Guehi

    Todas as notícias parecem indicar que Marc Guehi não será titular da Inglaterra na Copa do Mundo, o que é bastante intrigante. Durante longos períodos da temporada — e talvez nos últimos 18 meses, mais ou menos —, ele tem sido o melhor zagueiro central da Inglaterra.

    No Crystal Palace, ele foi um excelente zagueiro de última linha, versátil tanto na defesa com dois quanto com três zagueiros. Sua transferência para o Manchester City fez com que ele enfrentasse dificuldades no início, mas logo se adaptou após dar um salto de qualidade.

    Tuchel, por outro lado, parece ter optado por Stones, companheiro de equipe de Guehi, mas o histórico de lesões e a falta de preparo físico deste último deveriam tê-lo deixado fora da disputa.

  • Nico O'Reilly England 2026Getty

    LB: Nico O'Reilly

    A lateral-esquerda tem sido um problema para a Inglaterra já há algum tempo. Os Três Leões não têm uma definição clara para a posição desde a impressionante atuação de Luke Shaw na Eurocopa de 2021, e tem sido difícil encontrar um lateral-esquerdo em boa forma e totalmente apto que consiga se firmar na posição.

    E assim chegamos a Nico O’Reilly, que na verdade não é exatamente um lateral-esquerdo. Ele é, na verdade, um experimento bastante clássico de Pep Guardiola: um meio-campista ofensivo transformado em algo completamente diferente graças à sua habilidade com a bola. Isso funcionou muito bem, com os instintos ofensivos de O’Reilly se mostrando cruciais em vários jogos importantes pelo Manchester City na última temporada.

    Suas capacidades defensivas podem ser questionadas — mesmo que apenas porque ele não precise se dedicar muito a isso no City. Mas esta é a escolha de lateral-esquerdo com a qual a Inglaterra se sente mais confortável há algum tempo.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    CM: Elliot Anderson

    Elliot Anderson não é um jogador de futebol particularmente carismático, mas traz um equilíbrio fundamental para esta seleção da Inglaterra. O meio-campista do Nottingham Forest é bom em praticamente tudo — sem ser um verdadeiro especialista.

    E, para a Inglaterra, isso é algo positivo. Anderson é o elo que une seus companheiros do meio-campo. Ele, mais do que ninguém, determinará se a Inglaterra será lembrada como um grupo de indivíduos talentosos ou como uma equipe confiável.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    CM: Declan Rice

    Será que é preciso explicar isso? Declan Rice é o melhor meio-campista da Premier League e está entre os melhores do mundo. Ele vem sendo titular da seleção inglesa há dois torneios, e isso não deve mudar agora.

    A boa notícia? Ele provavelmente poderá avançar um pouco mais, já que Anderson atuará em uma posição mais recuada. Rice estará nesta equipe, aconteça o que acontecer.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    CAM: Jude Bellingham

    Com todo o respeito, o debate entre Rogers e Bellingham nem deveria existir. Rogers é um jogador de futebol fantástico que fez maravilhas pelo Aston Villa e provavelmente será transferido por uma quantia alta para um grande clube neste verão.

    Bellingham, no entanto, é transformador. O jogador do Real Madrid tem seus críticos, mas seu talento bruto, sua capacidade de ler o jogo e seu faro de gol fazem dele um dos jogadores mais importantes da Inglaterra. Se Bellingham tiver um bom desempenho no torneio, há uma boa chance de a Inglaterra chegar longe.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    RW: Noni Madueke

    Em um dia normal, sem preocupações com a forma física, Saka é claramente titular e um verdadeiro fator decisivo para a Inglaterra. Ele também tem um bom histórico em torneios.

    Mas Saka não consegue se manter em forma. Ele lutou contra lesões durante toda a reta final da última temporada, e isso ficou evidente, já que seu desempenho caiu consistentemente. Uma atuação bastante desanimadora na final da Liga dos Campeões resumiu bem a situação.

    Madueke, que é basicamente seu reserva no Arsenal, não é tão bom, mas está com as pernas mais descansadas. E, como o Tuchel gosta de jogadores que correm muito, Madueke é a escolha certa — mesmo que isso pareça um pequeno retrocesso.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    ST: Harry Kane

    Será que isso precisa mesmo de explicação? O nirvana tático seria escalar Harry Kane e Ollie Watkins no mesmo time, com o primeiro como camisa 10 e Watkins avançando pelas pontas. Certamente seria divertido de assistir, mas exige uma preparação tática excessiva.

    Então, vamos manter as coisas simples. Kane na ponta.

  • Anthony Gordon HIC 2-1Getty/ GOAL

    LW: Anthony Gordon

    Ironicamente, os dois melhores alas esquerdos da Inglaterra jogam pelo mesmo clube — ou, no mínimo, se cruzam na porta do vestiário.

    Marcus Rashford teve momentos excelentes pelo Barcelona na última temporada, deixando sua marca com uma série de atuações decisivas. No entanto, parece que isso não será suficiente para que os blaugranas tornem definitiva sua transferência do Manchester United.

    Isso porque o Barça contratou, desde então, Anthony Gordon. Com um perfil semelhante, Gordon é um ponta-esquerda que abre o campo e sabe marcar alguns gols.

    Não há resposta errada para a Inglaterra neste caso, mas Gordon deve ser o escolhido, mesmo que seja apenas porque ele é melhor na pressão defensiva do que Rashford.

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