De fora dos planos, ou quase, no Nice, a titular da França com Zidane no banco. A trajetória de Lucas Da Cunha no futebol é, ao mesmo tempo, incrível e extraordinária. Em três anos, o jogador nascido em 2001 passou de ser praticamente vendido pelo Nice ao Como por 700 mil euros a se firmar como um dos melhores meio-campistas em nível europeu. Em janeiro de 2023 veio a virada: o Como o contratou na Série B. Chegou como ponta ofensivo/meia-atacante, conquistou imediatamente a Série A, mas seus primeiros passos na elite não foram exatamente felizes: muitas críticas, alguns julgamentos apressados. Mas, com a confiança do técnico certo no momento certo, todo jogador pode se expressar ao máximo do próprio potencial: foi o que aconteceu entre o jogador nascido em 2001 e Cesc Fàbregas.
Como, a França aos pés de Da Cunha: a contratação de 700 mil euros que Fàbregas transformou em um grande jogador
A intuição de Fàbregas
A visão de Fabregas fez a carreira de Da Cunha dar um clique. O técnico catalão o reinventa como meio-campista: primeiro como meia no 4-3-3, com ótimos resultados, depois como armador à frente da defesa no 4-2-3-1. O jogador francês de origem portuguesa confia, aprende os movimentos certos também para a fase defensiva e se torna imprescindível, líder e capitão do clube. No verão passado, Napoli e Atalanta o acompanham, mas ele não sai do Como, muito pelo contrário: renova até 2031. Três meses depois, Zidane, em sua primeira lista de convocados como técnico da França, o chama para jogar com os Blues.
Estreia de alto nível
Quando Da Cunha, há dois anos, marcava em San Siro na primeira temporada do Como na Série A contra o Milan, no fim da partida Fabregas explicava assim sua intuição sobre a mudança de posição de Lucas: "Quando você tem tanto futebol para dar, a posição é relativa". Ontem, contra a Bélgica, o capitão do Como entrou em campo como titular contra a França: número 21 nas costas, cabeça erguida e geometria sempre limpa e precisa. Na estreia internacional, registrou 97 toques, 93% de passes certos, 6 recuperações de bola e só a trave negou a alegria de um gol que ele teria merecido. Os torcedores franceses enlouqueceram de alegria no X, postando vários comentários: "Onde estava Deschamps quando Da Cunha jogava tão bem no Como?". Do Como a Fabregas, da França a Zidane: a incrível história de Da Cunha.
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