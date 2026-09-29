Como, a França aos pés de Da Cunha: a contratação de 700 mil euros que Fàbregas transformou em um grande jogador

Quando Da Cunha, há dois anos, marcava em San Siro na primeira temporada do Como na Série A contra o Milan, no fim da partida Fabregas explicava assim sua intuição sobre a mudança de posição de Lucas: "Quando você tem tanto futebol para dar, a posição é relativa". Ontem, contra a Bélgica, o capitão do Como entrou em campo como titular contra a França: número 21 nas costas, cabeça erguida e geometria sempre limpa e precisa. Na estreia internacional, registrou 97 toques, 93% de passes certos, 6 recuperações de bola e só a trave negou a alegria de um gol que ele teria merecido. Os torcedores franceses enlouqueceram de alegria no X, postando vários comentários: "Onde estava Deschamps quando Da Cunha jogava tão bem no Como?". Do Como a Fabregas, da França a Zidane: a incrível história de Da Cunha.