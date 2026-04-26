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Como a esposa de Endrick, Gabriely Miranda, influenciou a decisão de transferência depois que o Real Madrid “tirou o espaço de jogo” do jovem prodígio brasileiro de 19 anos
A analogia do “parque infantil” por trás da frustração de Endrick em Madri
O Real Madrid está enfrentando novas críticas sobre a forma como lida com jovens talentos, após comentários contundentes da família de Endrick. O jovem prodígio brasileiro, que chegou à capital espanhola com grandes expectativas, teve dificuldades para garantir minutos de jogo regulares sob o comando de Xabi Alonso. Essa falta de oportunidades acabou levando a uma transferência por empréstimo para o Lyon na janela de inverno, uma decisão que agora parece ter transformado tanto seu desempenho quanto sua mentalidade em campo.
Ao refletir sobre a passagem de Endrick pela Espanha, Douglas Sousa usou uma analogia marcante para descrever a situação, sugerindo que seu filho havia sido privado da única coisa que mais valoriza: jogar futebol. “Eles tiraram o playground dele”, disse Douglas à ESPN Brasil.
- AFP
Gabriely Miranda influenciou a transferência para o Lyon
Além das frustrações táticas no Bernabéu, Sousa revelou que a decisão de se transferir para a Ligue 1 não foi tomada de ânimo leve, tendo o círculo íntimo do jogador desempenhado um papel fundamental na definição do desfecho. Especificamente, ele atribuiu à esposa de Endrick, Gabriely Miranda, o mérito de ter sido a voz decisiva nas negociações que levaram o jovem a se mudar para a França em busca de regularidade na equipe principal. “Minha nora (esposa de Endrick) foi fundamental para a transferência de Endrick para o Lyon. É isso que importa para nós: vê-lo feliz”, concluiu Sousa.
Redescobrindo a felicidade e a boa forma na França
Desde que se transferiu para o Lyon, Endrick parece um jogador completamente diferente. Com sete gols e sete assistências em 18 partidas, ele se consolidou como uma peça fundamental do ataque na França. Seu recente desempenho contra o PSG, onde marcou um gol e deu uma assistência, só reforçou a ideia de que jogar regularmente está tirando o melhor do ex-fenômeno do Palmeiras.
Seu pai acredita que esse retorno à boa forma está diretamente ligado à alegria de jogar novamente. “Endrick tem um ditado: seu playground é o campo de futebol. O que ele queria era jogar futebol. De certa forma, tiraram esse playground dele. E ele encontrou essa felicidade no Lyon. Ele está feliz, toda a família está feliz”, acrescentou.
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Sonhos da Copa do Mundo no horizonte
Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, o ressurgimento de Endrick o colocou de volta no centro das atenções da seleção. Seu pai acredita que suas atuações atuais são uma mensagem para a comissão técnica da seleção de que ele está pronto para liderar o ataque no maior palco do mundo, após um inverno difícil.
“As expectativas são altas. Depois do que ele mostrou contra o PSG, há motivos claros para [Carlo] Ancelotti ficar de olho nele”, observou Sousa. Ele concluiu enfatizando a importância das próximas semanas finais da temporada: “Ele continua humilde e focado. Se continuar assim nas próximas quatro partidas, merecerá uma vaga na Copa do Mundo.”