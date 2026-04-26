Como a esposa de Endrick, Gabriely Miranda, influenciou a decisão de transferência depois que o Real Madrid “tirou o espaço de jogo” do jovem prodígio brasileiro de 19 anos

O Real Madrid está enfrentando novas críticas sobre a forma como lida com jovens talentos, após comentários contundentes da família de Endrick. O jovem prodígio brasileiro, que chegou à capital espanhola com grandes expectativas, teve dificuldades para garantir minutos de jogo regulares sob o comando de Xabi Alonso. Essa falta de oportunidades acabou levando a uma transferência por empréstimo para o Lyon na janela de inverno, uma decisão que agora parece ter transformado tanto seu desempenho quanto sua mentalidade em campo.

Ao refletir sobre a passagem de Endrick pela Espanha, Douglas Sousa usou uma analogia marcante para descrever a situação, sugerindo que seu filho havia sido privado da única coisa que mais valoriza: jogar futebol. “Eles tiraram o playground dele”, disse Douglas à ESPN Brasil.