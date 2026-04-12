Para agravar ainda mais a situação, o torneio ocorreu menos de um ano após os Jogos Olímpicos de Verão de 2024, nos quais a Espanha partiu como grande favorita, mas saiu sem conquistar nenhuma medalha. Uma derrota surpreendente para o Brasil nas semifinais foi seguida por uma derrota por uma diferença mínima para a Alemanha na disputa pelo bronze, deixando as campeãs mundiais com pouco a mostrar por seus esforços ao deixarem a França.

Mas, com outro grande torneio se aproximando — a Copa do Mundo Feminina de 2027 está a apenas 14 meses de distância —, não há sentimento de esperança perdida quando se trata das vencedoras da edição de 2023; muito pelo contrário, na verdade. Isso porque a Espanha passou os últimos meses se recuperando brilhantemente da decepção do verão passado, chegando à revanche de terça-feira contra a Inglaterra, nas eliminatórias da Copa do Mundo, como uma das favoritas absolutas para vencer o torneio no Brasil — se não a favorita absoluta.