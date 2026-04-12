Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Spain bounce back GFXGOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Como a Espanha se recuperou das decepções nas Olimpíadas e no Euro para mostrar por que deve ser considerada uma das favoritas na Copa do Mundo Feminina

Análises
Espanha
World Cup
Futebol feminino
Inglaterra F x Espanha
Eliminatórias Europeias
Especiais e Opinião

A decepção da Espanha após a derrota na final do Campeonato Europeu do verão passado era palpável. Talvez não haja maneira mais cruel de perder do que nos pênaltis, e essa teoria foi comprovada pela tristeza demonstrada pelos jogadores e pela comissão técnica da La Roja depois que a Inglaterra se recuperou para levar a partida em Basileia para a prorrogação e, em seguida, derrotar as campeãs mundiais por 3 a 1 nos pênaltis. “Muito cruel”, foi como Aitana Bonmati, três vezes vencedora da Bola de Ouro, descreveu a situação. “Isso vai doer por algum tempo.”

Para agravar ainda mais a situação, o torneio ocorreu menos de um ano após os Jogos Olímpicos de Verão de 2024, nos quais a Espanha partiu como grande favorita, mas saiu sem conquistar nenhuma medalha. Uma derrota surpreendente para o Brasil nas semifinais foi seguida por uma derrota por uma diferença mínima para a Alemanha na disputa pelo bronze, deixando as campeãs mundiais com pouco a mostrar por seus esforços ao deixarem a França.

Mas, com outro grande torneio se aproximando — a Copa do Mundo Feminina de 2027 está a apenas 14 meses de distância —, não há sentimento de esperança perdida quando se trata das vencedoras da edição de 2023; muito pelo contrário, na verdade. Isso porque a Espanha passou os últimos meses se recuperando brilhantemente da decepção do verão passado, chegando à revanche de terça-feira contra a Inglaterra, nas eliminatórias da Copa do Mundo, como uma das favoritas absolutas para vencer o torneio no Brasil — se não a favorita absoluta.

  • Sonia Bermudez Spain Women 2025Getty Images

    Nova liderança

    Muita coisa mudou na Espanha desde o Euro. O mais notável foi a saída de Montse Tome, cujas qualidades como treinadora foram questionadas durante todo o seu mandato, logo após o torneio, com Sonia Bermúdez, ex-atacante do Barcelona, assumindo o cargo. Também vale a pena mencionar uma estrela experiente que ela convocou: Mapi León, a zagueira de classe mundial que não jogava pela seleção desde o protesto de grande repercussão das jogadoras após o Euro 2022.

    O impacto da zagueira ao retornar foi tangível, já que Bermúdez levou a Espanha à glória na Liga das Nações em dezembro, com a La Roja mantendo o gol invicto nas duas partidas contra a Suécia e a Alemanha para conquistar o título de forma enfática. Ao derrotar a Alemanha por 3 a 0 na segunda partida da final, diante de um público recorde de 55.843 pessoas em Madri, Alexia Putellas declarou que foi “uma das melhores noites da minha carreira”.

    • Publicidade
  • Aitana Bonmati Spain Women 2025Getty Images

    Superando a ausência de Bonmati

    A Espanha teve que disputar aquele último jogo, que precisava vencer após o empate em 0 a 0 em Kaiserslautern, também sem Bonmati. A tricampeã da Bola de Ouro, que conquistou seu terceiro prêmio consecutivo apenas algumas semanas antes, sofreu uma fratura na fíbula entre as duas partidas da final da Liga das Nações. É uma lesão que exigiu cirurgia e a mantém afastada dos gramados desde então. É possível que ela não volte a jogar nesta temporada, embora um retorno pouco antes do fim seja possível.

    “Ausências como a de Aitana podem abalar, porque ninguém gosta de ver uma companheira de equipe machucada ou lesionada”, disse na época Irene Paredes, capitã da Espanha que também joga com Bonmati no Barcelona. No entanto, a La Roja tem se saído impressionantemente bem sem suas qualidades de nível mundial, tanto naquela final da Liga das Nações quanto nas duas vitórias nas eliminatórias para a Copa do Mundo que se seguiram.

  • Alexia Putellas Spain Women 2025Getty Images

    Talentos de nível mundial em excelente forma

    Isso se deve, evidentemente, ao fato de que a seleção espanhola como um todo é fenomenal. Seria melhor com uma jogadora como Bonmati, sem dúvida, mas continua sendo uma das equipes mais completas e de maior qualidade no futebol feminino internacional enquanto ela se recupera. Só no meio-campo, Patri Guijarro está em excelente forma desde que voltou de lesão em janeiro, enquanto Alexia Putellas está tendo uma temporada digna de seu terceiro Ballon d’Or. A estrela do Barça tem 20 gols e 11 assistências até agora nesta temporada e pode reforçar ainda mais suas chances de conquistar o prêmio em grandes palcos nas próximas semanas, principalmente nas semifinais da Liga dos Campeões.

    Mais à frente, Mariona Caldentey, vice-campeã da Bola de Ouro no ano passado, mais uma vez desempenhou um papel de destaque no ataque da Espanha, enquanto Claudia Pina apenas deu continuidade à sua forma excepcional da temporada passada com o que tem sido, sem dúvida, uma campanha ainda melhor até o momento para a jogadora de 24 anos.

    E tudo isso é apenas a ponta do iceberg quando se trata da qualidade à disposição de Bermúdez.

  • Vicky Lopez Spain Women 2025Getty Images

    Os jovens estão se destacando

    Um aspecto particularmente empolgante nos últimos meses tem sido a forma como várias jovens promessas se destacaram nesta seleção espanhola. Vicky López, por exemplo, assumiu o lugar de Bonmati na escalação titular na partida em casa da final da Liga das Nações e retribuiu a confiança de Bermúdez marcando o segundo gol na vitória por 3 a 0 que garantiu o título.

    Com o início das eliminatórias para a Copa do Mundo e jogos mais fáceis contra seleções como Ucrânia e Islândia no calendário, Bermúdez tem apostado ainda mais nas jovens promessas. Tendo treinado em todas as categorias de base, a treinadora de 41 anos está bem ciente da qualidade das equipes que alimentam a La Roja e agiu para promover jogadoras como Aiara Agirrezabala e Clara Serrajordi, ambas classificadas entre as 10 melhores na lista NXGN Feminino 2026 da GOAL, para o seu elenco. Serrajordi, em particular, impressionou ao receber sua primeira chance como titular contra a Ucrânia no mês passado, tendo também demonstrado maturidade além da sua idade em uma participação de 25 minutos contra a Suécia em outubro.

    Outros nomes novos, como Edna Imade, a atacante de 25 anos do Bayern de Munique que marcou dois gols em quatro partidas pela seleção, e Lucia Corrales, que deixou o Barcelona para jogar no London City Lionesses por uma quantia significativa no meio do ano, têm entrado regularmente no elenco e trazido um novo fôlego.

  • Jenni Hermoso Sonia Bermudez Spain Women 2025Getty Images

    Para provar um ponto

    Isso significa que, embora conte com alguns rostos novos e diferentes, a maior parte do que tornou esta seleção espanhola tão forte permanece e permitiu que ela se recuperasse da decepção do verão passado. Trata-se de um elenco repleto de jogadoras de altíssima qualidade, muita experiência e uma reserva de jovens talentos, o que permitiu à La Roja se destacar apesar das circunstâncias instáveis, com ausências de jogadoras, lesões de nomes importantes e controvérsias técnicas nos últimos anos.

    Será que Bermúdez pode oferecer uma história diferente no que diz respeito a este último ponto? Houve ceticismo quando ela assumiu o cargo, dada a sua falta de experiência como treinadora principal, mas a forma como se adaptou na fase final da Liga das Nações foi impressionante. Será que isso é um bom presságio para o futuro? Só saberemos mais a cada jogo que passa, e o confronto de terça-feira contra a Inglaterra seria um grande teste para ela passar, a fim de provar ainda mais o seu valor.

  • Irene Paredes Leah Williamson Spain England Women 2025Getty Images

    A oportunidade bate à porta

    A viagem da Espanha a Londres também é uma grande oportunidade para toda a equipe. Vingança talvez seja uma palavra forte demais para descrever o que está em jogo, já que os três pontos em uma partida das eliminatórias da Copa do Mundo não se comparam ao título que as Lionesses conquistaram ao derrotar a La Roja na final da Euro 2025 no verão passado. Mas haverá uma oportunidade de dar algum tipo de resposta, especialmente considerando que a Inglaterra também saiu vitoriosa quando as duas se enfrentaram pela última vez no gramado sagrado de Wembley, em uma partida da Liga das Nações, embora aquela campanha tenha terminado com a Espanha conquistando o título, enquanto as Lionesses mais uma vez não conseguiram se classificar para a fase final.

    Os altos e baixos desse confronto, seus altos riscos habituais e o fato de essas duas seleções serem as melhores da Europa estão ajudando a criar uma espécie de rivalidade entre Inglaterra e Espanha, do tipo não geográfica que fascina e intriga, especialmente no futebol internacional.

    Nesta última edição, as Lionesses vão tentar lembrar a todos por que foram elas que prevaleceram naquela final da Euro 2025. Mas a Espanha é a atual campeã mundial, tendo levado a melhor sobre a Inglaterra na final da Copa do Mundo Feminina de 2023, e tem aqui uma grande oportunidade de lembrar a todos por que deve ser ela a favorita para sair vitoriosa novamente em 2027.

Eliminatórias Europeias
Inglaterra F crest
Inglaterra F
ENG
Espanha crest
Espanha
ESP