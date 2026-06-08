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Como a Disney ajudou a dar a um astro da Inglaterra uma “vantagem inicial” na Copa do Mundo - com os Três Leões encontrando uma fonte surpreendente de apoio
Adaptando-se ao Estado do Sol
Seguindo uma orientação do técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, para que os jogadores passassem as férias no mesmo fuso horário do país anfitrião do torneio, Burn optou por viajar para a Flórida com a família. O imponente zagueiro central acredita que a semana extra passada sob o calor e a umidade do Walt Disney World Resort lhe deu uma vantagem crucial sobre aqueles que chegaram mais tarde.
"Refletindo sobre seu estado físico durante o recente amistoso da Inglaterra contra a Nova Zelândia, Burn explicou em declarações destacadas pelo Expressque a transição foi perfeita. "Para ser sincero, não senti tanto o calor assim. Estou aqui há uma semana; fui à Disney com as crianças porque queria ter um pouco de vantagem inicial”, disse ele. “Sinceramente, acho que isso ajudou. Não nos interpretem mal, não foi como uma tarde de sábado em Newcastle, mas me senti muito melhor do que esperava.”
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Conciliando a vida em família com a preparação de alto nível
Embora a viagem tivesse como foco principal a família, os benefícios físicos foram evidentes para o jogador de 34 anos. Burn observou que cerca de metade do elenco seguiu conselhos semelhantes para se antecipar ao jet lag e às mudanças climáticas. Para um jogador que admite não estar naturalmente acostumado aos verões escaldantes dos Estados Unidos, o sol da Flórida proporcionou exatamente o tipo de condicionamento necessário para o futebol da Copa do Mundo.
O zagueiro também reservou um tempo para aproveitar o lado recreativo do resort, indicando sua atração favorita para os torcedores que forem aos Estados Unidos. “Os brinquedos! Meus filhos adoraram os brinquedos. Guardiões da Galáxia é o melhor brinquedo. Se você for à Disney, esse é o lugar certo”, acrescentou Burn. Apesar de algumas tardes chuvosas durante a pré-temporada da Inglaterra, ele se sente mais bem preparado do que a maioria para o calor intenso esperado nos próximos jogos.
Ganhando ritmo para o torneio
A vitória da Inglaterra por 1 a 0 sobre a Nova Zelândia serviu como um trampolim fundamental para a seleção, que busca implementar os princípios táticos de Tuchel. Para Burn, que subiu de divisão até chegar ao auge do futebol internacional, a magnitude do momento começa a se tornar real à medida que os Três Leões se preparam para a fase de grupos.
“Ainda não parece que estamos na Copa do Mundo, mas chegar aqui e ver os torcedores, todo o entusiasmo e ficar animado com isso... então, sim, fiquei feliz com o resultado”, disse Burn. “Acho que lidamos muito bem com a pressão, conquistamos uma vitória e não levamos gols. Podemos aproveitar isso. Foi revigorante ver o que fizemos de bom, especialmente em outubro e novembro, e revisar nossos princípios. Sabíamos que hoje não seria um jogo incrível, em que estaríamos jogando com toda a força.”
Os Três Leões buscam a redenção
Os Três Leões esperam conquistar o troféu da Copa do Mundo, que não entra em seu palmarés desde o histórico triunfo de 1966. Para pôr fim a essa seca de 60 anos, a Inglaterra precisa primeiro superar a fase de grupos, na qual foi sorteada para o Grupo L ao lado de Croácia, Gana e Panamá.
A Inglaterra também buscará deixar para trás uma série de resultados adversos em competições internacionais. Os Três Leões ficaram em segundo lugar na Euro 2020 e na Euro 2024, após derrotas para a Itália e a Espanha, respectivamente, enquanto foram eliminados nas semifinais das duas últimas Copas do Mundo pela Croácia em 2018 e pela França em 2022.