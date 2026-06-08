Como a Disney ajudou a dar a um astro da Inglaterra uma “vantagem inicial” na Copa do Mundo - com os Três Leões encontrando uma fonte surpreendente de apoio

Seguindo uma orientação do técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, para que os jogadores passassem as férias no mesmo fuso horário do país anfitrião do torneio, Burn optou por viajar para a Flórida com a família. O imponente zagueiro central acredita que a semana extra passada sob o calor e a umidade do Walt Disney World Resort lhe deu uma vantagem crucial sobre aqueles que chegaram mais tarde.

"Refletindo sobre seu estado físico durante o recente amistoso da Inglaterra contra a Nova Zelândia, Burn explicou em declarações destacadas pelo Expressque a transição foi perfeita. "Para ser sincero, não senti tanto o calor assim. Estou aqui há uma semana; fui à Disney com as crianças porque queria ter um pouco de vantagem inicial”, disse ele. “Sinceramente, acho que isso ajudou. Não nos interpretem mal, não foi como uma tarde de sábado em Newcastle, mas me senti muito melhor do que esperava.”