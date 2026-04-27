Como a “competição saudável” entre Rodrygo e os “Galácticos” do Real Madrid - Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Jude Bellingham - faz com que “todos se tornem melhores”

Rodrygo faz questão de cuidar de si mesmo dentro e fora de campo, garantindo que esteja sempre pronto quando for chamado — com 71 gols marcados em 297 partidas pelo Real.

Quando questionado sobre os aspectos mais importantes de sua rotina, ele disse: “Para mim, estar pronto para o jogo envolve uma abordagem completa, que realmente incorpora o que significa ‘Power Your Fate’.

“Isso começa muito antes do dia da partida – me esforçar ao máximo, tanto física quanto mentalmente, é uma parte crucial do rigoroso treinamento diário. Mas também envolve uma alimentação inteligente, descansar o suficiente e manter-me sempre hidratado. É a disciplina nesses hábitos diários que me permite controlar meu desempenho e dominar aqueles grandes momentos em campo.”

Rodrygo maximizou seu potencial para se tornar tricampeão da La Liga, com duas conquistas da Liga dos Campeões em seu currículo. Ele também representou seu país em 39 ocasiões na seleção principal.

Questionado sobre o que “Power Your Fate” significa para ele e se isso poderia ser considerado abraçar a mentalidade de que nenhum sonho é grande demais, Rodrygo acrescentou: “‘Power Your Fate’ ressoa profundamente em mim, especialmente após minha lesão recente e meu foco na recuperação. Significa que sua jornada não se resume apenas ao talento – trata-se do trabalho incansável que você dedica para superar desafios e voltar mais forte.

“E sim, nenhum sonho é grande demais se você estiver disposto a se esforçar, manter o foco e estar pronto quando o seu momento chegar. Como atleta em qualquer nível, você precisa acreditar em si mesmo e se comprometer com o processo.”