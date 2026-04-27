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Como a “competição saudável” entre Rodrygo e os “Galácticos” do Real Madrid - Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Jude Bellingham - faz com que “todos se tornem melhores”
Elenco repleto de estrelas de “Galácticos” no Santiago Bernabéu
Mais um elenco repleto de estrelas internacionais foi reunido no Santiago Bernabéu, com o presidente do clube, Florentino Pérez, famoso por sua política de contratações que visa exclusivamente os melhores nomes do futebol.
Há a promessa de mais transferências notáveis por vir, mas, por enquanto, o Real, 15 vezes campeão da Liga dos Campeões, está focado em restaurar o domínio nas competições nacionais e continentais.
O jogador da seleção brasileira Rodrygo não tem papel a desempenhar nessa busca no momento, tendo sofrido uma infeliz lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) que encerrou sua temporada 2025-26 e frustrou seus sonhos de disputar a Copa do Mundo, mas o atacante de 25 anos faz parte dos planos futuros.
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Os treinos no Real Madrid são competitivos?
Assim que recuperar totalmente a forma física, o sul-americano voltará a integrar o elenco dos Blancos ao lado do compatriota Vini Jr. e dos outros craques Mbappé e Bellingham. Ele está ciente da necessidade de entrar em campo com tudo quando esse dia chegar.
Em entrevista à Powerade e à campanha “Power Your Fate”, Rodrygo disse ao GOAL, quando questionado se os treinos em Valdebebas podem se tornar competitivos com tantos vencedores natos em campo: “O ambiente é incrivelmente competitivo, e isso é de se esperar para corresponder às altas expectativas que temos de nós mesmos.
“Quando você está cercado por jogadores que buscam a excelência, isso naturalmente torna todos melhores. Todos nós compartilhamos a ambição de atingir nosso desempenho máximo. Essa competição saudável impulsiona cada um de nós a estar pronto e a aproveitar nossos momentos individuais quando for preciso.”
Rodrygo é a prova de que nenhum sonho deve ser considerado grande demais
Rodrygo faz questão de cuidar de si mesmo dentro e fora de campo, garantindo que esteja sempre pronto quando for chamado — com 71 gols marcados em 297 partidas pelo Real.
Quando questionado sobre os aspectos mais importantes de sua rotina, ele disse: “Para mim, estar pronto para o jogo envolve uma abordagem completa, que realmente incorpora o que significa ‘Power Your Fate’.
“Isso começa muito antes do dia da partida – me esforçar ao máximo, tanto física quanto mentalmente, é uma parte crucial do rigoroso treinamento diário. Mas também envolve uma alimentação inteligente, descansar o suficiente e manter-me sempre hidratado. É a disciplina nesses hábitos diários que me permite controlar meu desempenho e dominar aqueles grandes momentos em campo.”
Rodrygo maximizou seu potencial para se tornar tricampeão da La Liga, com duas conquistas da Liga dos Campeões em seu currículo. Ele também representou seu país em 39 ocasiões na seleção principal.
Questionado sobre o que “Power Your Fate” significa para ele e se isso poderia ser considerado abraçar a mentalidade de que nenhum sonho é grande demais, Rodrygo acrescentou: “‘Power Your Fate’ ressoa profundamente em mim, especialmente após minha lesão recente e meu foco na recuperação. Significa que sua jornada não se resume apenas ao talento – trata-se do trabalho incansável que você dedica para superar desafios e voltar mais forte.
“E sim, nenhum sonho é grande demais se você estiver disposto a se esforçar, manter o foco e estar pronto quando o seu momento chegar. Como atleta em qualquer nível, você precisa acreditar em si mesmo e se comprometer com o processo.”
Mais títulos para conquistar com o Real Madrid e a Seleção Brasileira
O empenho total de Rodrygo o levou ao topo do futebol mundial. Ele pode não ter a chance de buscar a glória na Copa do Mundo com o Brasil neste verão, mas os maiores prêmios continuam bem no seu radar quando se trata de compromissos com o clube e com a seleção.
“Power Your Fate” é o movimento global da Powerade para inspirar atletas a assumirem o controle de seus resultados por meio da preparação e da hidratação ideal. Como parte da parceria de longa data da Powerade com a Copa do Mundo da FIFA e como bebida esportiva oficial do torneio, o vídeo da campanha mostra como a Powerade dá energia a atletas de todos os níveis para que se empenhem, aproveitem seu momento e transformem o esforço em legado.