A diretoria do clube reafirmou que sua equipe médica interna trabalhará diretamente com especialistas externos em oncologia para supervisionar o próximo tratamento da jogadora. Confirmando a notícia por meio de um comunicado oficial do clube, o clube italiano anunciou: "O Como 1907 pode confirmar que Roberta Picchi foi diagnosticada com câncer de mama após uma série de exames médicos.

"Roberta agora iniciará seu tratamento, com o apoio da equipe médica do clube durante todo o processo, que trabalhará em estreita colaboração com os especialistas responsáveis por seus cuidados. Todos no Como 1907 estão ao lado de Roberta e darão a ela e à sua família todo o apoio de que precisarem nos próximos meses."