Nicolo Campo
Traduzido por
Como 1907 demonstra classe incrível ao dar a Roberta Picchi um novo contrato após diagnóstico de câncer de mama
Picchi recebe renovação de contrato
O Como 1907 confirmou que a atacante Picchi foi diagnosticada com câncer de mama após passar por uma bateria de exames médicos. Em uma notável demonstração de solidariedade, o clube agiu rapidamente para renovar o contrato da jogadora de 34 anos até o fim da temporada 2027-28. A medida decisiva garante que a futebolista italiana possa se concentrar totalmente em seu tratamento e reabilitação, sem qualquer incerteza sobre seu futuro em campo.
Clube confirma apoio inabalável
A diretoria do clube reafirmou que sua equipe médica interna trabalhará diretamente com especialistas externos em oncologia para supervisionar o próximo tratamento da jogadora. Confirmando a notícia por meio de um comunicado oficial do clube, o clube italiano anunciou: "O Como 1907 pode confirmar que Roberta Picchi foi diagnosticada com câncer de mama após uma série de exames médicos.
"Roberta agora iniciará seu tratamento, com o apoio da equipe médica do clube durante todo o processo, que trabalhará em estreita colaboração com os especialistas responsáveis por seus cuidados. Todos no Como 1907 estão ao lado de Roberta e darão a ela e à sua família todo o apoio de que precisarem nos próximos meses."
Compromisso garante paz de espírito
A renovação de contrato ressalta o profundo compromisso institucional da equipe de Bérgamo em apoiar sua jogadora durante o desafio mais difícil de sua vida fora de campo. O clube concluiu seu comunicado confirmando o vínculo de longo prazo e pedindo privacidade para a atacante: "Como parte desse compromisso contínuo, o clube também renovou o contrato de Roberta até o fim da temporada 2027-28. Neste momento, pedimos que a privacidade de Roberta seja respeitada enquanto ela se concentra em seu tratamento e recuperação."
- Getty Images Sport
Os testes da próxima campanha resolvem
Em campo, a equipe de Selena Mazzantini terá de se adaptar à vida sem sua experiente atacante quando viajar para enfrentar o Brescia na Coppa Italia Women, em 20 de setembro. Outro teste duro virá uma semana depois, quando o time abrir sua campanha na Serie A Women de 2026-27 com um confronto em casa de alto nível contra o AC Milan no Centro Sportivo SNEF Lambrone. O elenco tentará usar a força da união do grupo para começar bem, ao mesmo tempo em que dedicará seus esforços no início da temporada à recuperação de Picchi.
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