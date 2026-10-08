AFP
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Comissário da MLS, Don Garber, pede que Harry Kane siga Lionel Messi rumo aos Estados Unidos como alvo de transferência "dos sonhos"
Chefe da MLS recebe com satisfação interesse por Kane
Garber expressou seu desejo de ver Kane atravessar o Atlântico. O atacante de 33 anos do Bayern revelou recentemente seu interesse em, no futuro, se mudar para a América do Norte, o que inicialmente gerou discussões sobre uma possível carreira como kicker da NFL.
Kane segue em forma espetacular tanto por clube quanto por seleção e, recentemente, marcou sua 125ª partida pela Inglaterra com seu 91º gol internacional, contra a Tchéquia. No entanto, Garber espera que o artilheiro passe um período na MLS antes de entrar no futebol americano.
Atrair o capitão da Inglaterra para os Estados Unidos representaria mais um enorme golpe para a competição. Garber vê o interesse genuíno de Kane como prova de que a estratégia de longo prazo deles para construir uma liga respeitada globalmente finalmente está dando resultado.
- Getty Images Sport
Realizando um sonho antigo no futebol
Garber acredita que atrair superestrelas globais como Kane é exatamente o que os fundadores da liga imaginaram. Ele destacou como a chegada de Messi ao Inter Miami provou que a MLS pode competir com sucesso contra os tradicionais gigantes europeus e as ofertas lucrativas da Arábia Saudita.
"Eu adoraria que ele fizesse isso", afirmou Garber, em declaração reproduzida pela ESPN. "Acho que, para mim, isso é a realização do sonho que tínhamos de construir uma liga de futebol de verdade que impulsionasse uma nação do futebol. Isso soa coloquial, mas na verdade nós temos isso por escrito.
"Queríamos criar algo que fizesse os Harry Kanes do mundo dizerem: 'Eu meio que gostaria de jogar na MLS.' E acho que Messi provou isso. Foi um processo competitivo, trabalhando para garantir que tivéssemos uma dinâmica que fosse melhor do que voltar para o Barça, construindo uma dinâmica que não o fizesse querer jogar na Arábia Saudita.
O efeito Beckham e Messi
Garber, que se prepara para deixar o cargo de comissário para se tornar presidente no fim do ano, continua eternamente grato a David Beckham. O ex-meio-campista do Manchester United transformou o cenário do futebol nos Estados Unidos quando se juntou ao LA Galaxy.
A chegada revolucionária de Beckham acrescentou credibilidade vital e abriu caminho para que outras estrelas de alto perfil, como Thierry Henry, seguissem o mesmo caminho. Esse embalo acelerou ainda mais quando Beckham ajudou a fundar o Inter Miami e garantiu a contratação de Messi em 2023.
"David colocou esta liga no caminho da credibilidade e do respeito. No auge da carreira, ele veio para Los Angeles", explicou Garber. "Ele chegou à Major League Soccer e mostrou ao mundo que esta liga pode ser competitiva, pode ser respeitada, pode ser divertida, pode ter grandes jogadores.
"Isso atraiu Henry e muitos, muitos outros jogadores logo depois daquilo, então sem David provavelmente não haveria Major League Soccer. Dito isso, a Major League Soccer não seria o fenômeno global que é e não estaria, de certa forma, no coração e na mente de praticamente qualquer pessoa no mundo sem Leo Messi."
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Levando a MLS para o próximo nível
Desde que assumiu o cargo em 1999, Garber supervisionou a transformação dos EUA no maior mercado comercial do mundo para o futebol. O objetivo agora é traduzir esse sucesso fora de campo em domínio consistente dentro de campo contra os melhores clubes da Europa e da América do Sul.
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