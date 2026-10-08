Garber expressou seu desejo de ver Kane atravessar o Atlântico. O atacante de 33 anos do Bayern revelou recentemente seu interesse em, no futuro, se mudar para a América do Norte, o que inicialmente gerou discussões sobre uma possível carreira como kicker da NFL.

Kane segue em forma espetacular tanto por clube quanto por seleção e, recentemente, marcou sua 125ª partida pela Inglaterra com seu 91º gol internacional, contra a Tchéquia. No entanto, Garber espera que o artilheiro passe um período na MLS antes de entrar no futebol americano.

Atrair o capitão da Inglaterra para os Estados Unidos representaria mais um enorme golpe para a competição. Garber vê o interesse genuíno de Kane como prova de que a estratégia de longo prazo deles para construir uma liga respeitada globalmente finalmente está dando resultado.