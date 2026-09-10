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Comissário da MLS de saída, Don Garber assume novo cargo na U.S. Soccer como presidente da Soccer Forward
- Getty Images Sport
O que é o Soccer Forward?
Soccer Forward, a fundação que Garber vai presidir agora, lidera os esforços da U.S. Soccer para ampliar o acesso em todos os Estados Unidos, fornecendo às comunidades, equipes e programas os recursos necessários para desenvolver o esporte. O foco está tanto no financiamento quanto na melhoria das 119 organizações-membro da U.S. Soccer, que representam todos os 50 estados, além de organizações comunitárias em todo o país.
Uma iniciativa recente, por exemplo, fez a organização firmar parceria com o Bank of America para lançar o "Soccer at Schools", que tem como objetivo tornar o futebol acessível em todas as escolas do país até 2030.
Além disso, a federação tem um foco específico em melhorar o ecossistema em torno do futebol feminino, oferecendo suporte tanto comercial quanto técnico em todos os Estados Unidos.
Entre os embaixadores da organização estão a estrela da seleção masculina dos Estados Unidos Chris Richards, a estrela da seleção feminina dos Estados Unidos Ally Sentnor e as lendas Tony Sanneh e Jozy Altidore.
- NurPhoto
O que Garber estará fazendo?
No cargo, Garber trabalhará ao lado da liderança da U.S. Soccer para ajudar a levar o esporte a um novo patamar nos Estados Unidos. O foco principal de Garber será ampliar investimentos e parcerias, enquanto a U.S. Soccer busca captar fundos e recursos para expandir o alcance do esporte. A principal forma de fazer isso por parte da federação é por meio do Soccer Forward, que inclui iniciativas como Soccer at Schools, Places to Play, Soccer Forward Fests e o Kang Women's Institute.
"Os próximos anos têm potencial para acelerar a trajetória do futebol neste país, mas apenas se trabalharmos juntos para tirar o máximo proveito deles", disse o CEO e secretário-geral da federação, JT Batson. "Com sua paixão de toda a vida por todas as formas de futebol em todas as comunidades, Don moldou um dos capítulos mais importantes do crescimento nacional do esporte. Ele sabe como reunir pessoas em torno de grandes ideias e fazer as coisas acontecerem. É exatamente disso que este momento precisa, e nossa parceria de longo prazo com Don garantirá influência e apoio sem precedentes em torno de nossas ambições geracionais para o futebol nos Estados Unidos."
O anúncio acontece no momento em que a federação tanto supera quanto entra em pontos de virada legítimos. Durante grande parte da última década, todos os olhares estiveram voltados para a Copa do Mundo de 2026, um torneio que muitos prometeram que mudaria o futebol para sempre. Agora, porém, com esse torneio já encerrado, o foco mudou para construir a partir dele e sustentar qualquer embalo gerado pelo aumento de atenção neste verão.
Há marcos importantes no horizonte, especialmente os Jogos Olímpicos de 2028 e a Copa do Mundo Feminina de 2031, enquanto a U.S. Soccer busca dar continuidade ao crescimento dentro da geração atual e também criar caminhos mais acessíveis para a próxima.
O objetivo de Garber, então, será usar anos de experiência e várias conexões desenvolvidas durante seu período na MLS e, antes disso, na NFL, para reunir líderes e investidores a fim de ajudar no crescimento do esporte nos Estados Unidos.
"Passei mais de quatro décadas trabalhando no esporte profissional e sempre acreditei que nosso maior progresso vem por meio de parcerias fortes e de uma visão compartilhada", disse Garber. "Nunca houve um momento mais importante ou empolgante para o futebol nos Estados Unidos. Estou honrado em trabalhar ao lado de Cindy, JT e da equipe da U.S. Soccer, e em reunir líderes dos negócios, da filantropia, do governo e de toda a comunidade do futebol para garantir que aproveitemos plenamente este momento e criemos um impacto duradouro no esporte para as gerações futuras."
- Getty Images
O histórico de Garber com a U.S. Soccer
Além de seu cargo na MLS, Garber também é membro de longa data do Conselho de Administração da U.S. Soccer. Em 2023, ele recebeu o Prêmio Werner Fricker por seu trabalho com a federação.
As colaborações que ele liderou entre a MLS e a U.S. Soccer têm como destaque a Soccer United Marketing, braço de marketing da MLS que cuida da comercialização e da promoção da liga. Além da MLS, porém, a SUM trabalhou extensivamente com a U.S. Soccer até 2022, quando a federação assumiu a tarefa de vender seus próprios direitos de mídia.
Por meio de suas funções, Garber também foi peça fundamental na candidatura que trouxe a Copa do Mundo de 2026 para os EUA.
"Todos nós vimos o que é possível para o futebol neste país, e aproveitar ao máximo a oportunidade que temos pela frente exigirá que todos trabalhemos juntos. Don passou décadas ajudando o jogo a crescer ao reunir pessoas em torno de uma visão compartilhada, e é exatamente disso que se trata o Soccer Forward e do que precisará daqui para frente", disse a presidente da U.S. Soccer, Cindy Parlow Cone. "Sua liderança, seus relacionamentos e sua crença no que é possível para o futebol neste país fazem dele a pessoa certa para nos ajudar a transformar este momento extraordinário em progresso de longo prazo.
"Estou animada para continuar trabalhando ao lado dele enquanto criamos mais oportunidades para que as pessoas joguem, apoiem e vivenciem o futebol em todas as comunidades dos Estados Unidos."
- Major League Soccer
O que vem a seguir para a MLS?
Enquanto Garber assume sua nova função na U.S. Soccer, a MLS já definiu os planos para sua sucessão.
Em agosto, o Conselho de Governadores da MLS escolheu Larry Berg como o próximo comissário da liga, com o cofundador do LAFC superando o ex-executivo da Fox Sports David Nathanson em uma votação. Berg assumirá oficialmente como comissário em janeiro, com Garber passando para uma nova função como presidente da liga em 2027.
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