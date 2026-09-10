No cargo, Garber trabalhará ao lado da liderança da U.S. Soccer para ajudar a levar o esporte a um novo patamar nos Estados Unidos. O foco principal de Garber será ampliar investimentos e parcerias, enquanto a U.S. Soccer busca captar fundos e recursos para expandir o alcance do esporte. A principal forma de fazer isso por parte da federação é por meio do Soccer Forward, que inclui iniciativas como Soccer at Schools, Places to Play, Soccer Forward Fests e o Kang Women's Institute.

"Os próximos anos têm potencial para acelerar a trajetória do futebol neste país, mas apenas se trabalharmos juntos para tirar o máximo proveito deles", disse o CEO e secretário-geral da federação, JT Batson. "Com sua paixão de toda a vida por todas as formas de futebol em todas as comunidades, Don moldou um dos capítulos mais importantes do crescimento nacional do esporte. Ele sabe como reunir pessoas em torno de grandes ideias e fazer as coisas acontecerem. É exatamente disso que este momento precisa, e nossa parceria de longo prazo com Don garantirá influência e apoio sem precedentes em torno de nossas ambições geracionais para o futebol nos Estados Unidos."

O anúncio acontece no momento em que a federação tanto supera quanto entra em pontos de virada legítimos. Durante grande parte da última década, todos os olhares estiveram voltados para a Copa do Mundo de 2026, um torneio que muitos prometeram que mudaria o futebol para sempre. Agora, porém, com esse torneio já encerrado, o foco mudou para construir a partir dele e sustentar qualquer embalo gerado pelo aumento de atenção neste verão.

Há marcos importantes no horizonte, especialmente os Jogos Olímpicos de 2028 e a Copa do Mundo Feminina de 2031, enquanto a U.S. Soccer busca dar continuidade ao crescimento dentro da geração atual e também criar caminhos mais acessíveis para a próxima.

O objetivo de Garber, então, será usar anos de experiência e várias conexões desenvolvidas durante seu período na MLS e, antes disso, na NFL, para reunir líderes e investidores a fim de ajudar no crescimento do esporte nos Estados Unidos.

"Passei mais de quatro décadas trabalhando no esporte profissional e sempre acreditei que nosso maior progresso vem por meio de parcerias fortes e de uma visão compartilhada", disse Garber. "Nunca houve um momento mais importante ou empolgante para o futebol nos Estados Unidos. Estou honrado em trabalhar ao lado de Cindy, JT e da equipe da U.S. Soccer, e em reunir líderes dos negócios, da filantropia, do governo e de toda a comunidade do futebol para garantir que aproveitemos plenamente este momento e criemos um impacto duradouro no esporte para as gerações futuras."