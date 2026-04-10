"Cometi alguns erros" - Alejandro Garnacho assume a responsabilidade pela queda do Manchester United antes da transferência para o Chelsea, enquanto o ponta admite que a saída conturbada de Old Trafford "doeu"

A passagem do jogador de 21 anos por Manchester terminou em clima tenso, após um rompimento muito divulgado em sua relação com o ex-técnico Ruben Amorim. Garnacho tornou-se o centro das tensões no vestiário, recorrendo frequentemente às redes sociais para expressar suas frustrações, o que acabou levando o clube a autorizar sua transferência para Stamford Bridge.

Refletindo sobre a saga que o levou a ser marginalizado antes de sua transferência para Londres, Garnacho admitiu ter contribuído para o clima tóxico. Em entrevista à Premier League, ele disse: “Lembro que nos últimos seis meses eu simplesmente não estava jogando como antes no Manchester United. Comecei a ficar no banco, o que não é (tão) ruim assim, eu tinha apenas 20 anos, mas na minha cabeça era como se eu tivesse que jogar todas as partidas.

“Na minha cabeça, talvez a culpa também seja minha, comecei a fazer algumas coisas erradas. Mas sim, foi apenas esse momento da vida e, às vezes, você tem que tomar decisões, e estou muito orgulhoso de estar aqui e ainda na Premier League, em um clube como este.”

As repercussões foram ampliadas por relatos de problemas disciplinares que atormentaram sua última temporada sob o comando de Amorim.