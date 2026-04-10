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"Cometi alguns erros" - Alejandro Garnacho assume a responsabilidade pela queda do Manchester United antes da transferência para o Chelsea, enquanto o ponta admite que a saída conturbada de Old Trafford "doeu"
Saída conturbada do Manchester United
A passagem do jogador de 21 anos por Manchester terminou em clima tenso, após um rompimento muito divulgado em sua relação com o ex-técnico Ruben Amorim. Garnacho tornou-se o centro das tensões no vestiário, recorrendo frequentemente às redes sociais para expressar suas frustrações, o que acabou levando o clube a autorizar sua transferência para Stamford Bridge.
Refletindo sobre a saga que o levou a ser marginalizado antes de sua transferência para Londres, Garnacho admitiu ter contribuído para o clima tóxico. Em entrevista à Premier League, ele disse: “Lembro que nos últimos seis meses eu simplesmente não estava jogando como antes no Manchester United. Comecei a ficar no banco, o que não é (tão) ruim assim, eu tinha apenas 20 anos, mas na minha cabeça era como se eu tivesse que jogar todas as partidas.
“Na minha cabeça, talvez a culpa também seja minha, comecei a fazer algumas coisas erradas. Mas sim, foi apenas esse momento da vida e, às vezes, você tem que tomar decisões, e estou muito orgulhoso de estar aqui e ainda na Premier League, em um clube como este.”
As repercussões foram ampliadas por relatos de problemas disciplinares que atormentaram sua última temporada sob o comando de Amorim.
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Sem ressentimentos
Apesar da separação amarga, que incluiu o irmão de Garnacho fazendo postagens provocativas na internet e o próprio jogador parecendo zombar do clube ao usar uma camisa do Aston Villa com o nome de Marcus Rashford — outro jogador que não tem mais espaço no time —, o atacante insiste que não guarda rancor do United.
“Sabemos da equipe que temos, das coisas que podemos fazer”, continuou ele. “Às vezes é melhor em alguns momentos, e pior. Mas sim, estou muito orgulhoso de estar aqui neste momento. A vida aqui é normal, e estou feliz. Mas sim, no United não tenho nada de ruim a dizer sobre o clube ou qualquer companheiro de equipe, ninguém. Apenas um momento da vida mudou. Minha vida continuou. Então, temos que seguir em frente.”
Questionado se sua saída de Old Trafford o magoou, o ponta respondeu: “Sim, talvez sim, porque eu amava aquele clube, sabe? Eles me deram confiança desde o início, vindo da Espanha, para me trazer para a base, depois me levaram para o time principal, então foram uns quatro ou cinco anos, e um carinho incrível de todos, dos torcedores, do estádio, tudo era muito bom. É que às vezes você tem que mudar para o bem da sua vida ou para dar os próximos passos. Só tenho boas lembranças do Man Utd.”
Obstáculos em Stamford Bridge
A vida no Chelsea não tem sido o recomeço que Garnacho imaginava ao deixar o noroeste. Embora tenha chegado com grandes expectativas, ele tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade sob o comando de Liam Rosenior, que substituiu Enzo Maresca em janeiro. A recente eliminação dos Blues da Liga dos Campeões e uma sequência de maus resultados no campeonato nacional agravaram as frustrações pessoais do jovem jogador.
Com apenas um gol na Premier League nesta temporada, Garnacho tem visto seu tempo de jogo limitado. O jogador da seleção argentina já foi visto como o futuro do ataque do United, mas agora enfrenta a realidade de ser uma opção de rodízio no oeste de Londres. Sua queda de rendimento levou a questionamentos sobre se o investimento de 40 milhões de libras foi sensato para um jogador que ainda tem contrato até 2032.
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Juros de empréstimos da América do Sul
A queda na reputação de Garnacho chamou a atenção de clubes no exterior, com notícias inesperadas ligando-o a uma possível saída temporária da Premier League. O técnico do River Plate, Eduardo Coudet, teria entrado em contato pessoalmente com o jogador para discutir um possível contrato de empréstimo de um ano. Tal transferência teria sido impensável há dois anos, quando ele era a estrela em ascensão de Old Trafford.