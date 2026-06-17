Comentários racistas de um comentarista argentino contra a França? Vídeo falsificado gera uma enxurrada de críticas

No entanto, até então, uma enxurrada de críticas se abateu sobre Nicolas Haase; além disso, vários meios de comunicação franceses divulgaram seu comentário falsificado — na firme convicção de que estavam noticiando um escândalo de racismo. As declarações, porém, foram adicionadas posteriormente — provavelmente por meio de inteligência artificial —, como comprova a gravação original.

O próprio Haase, no entanto, viu-se obrigado a se pronunciar. “Nas últimas horas, circulou um material de áudio/vídeo manipulado digitalmente, no qual me atribuem palavras que eu nunca disse. Não se trata de uma frase tirada do contexto, mas de uma falsificação intencional do conteúdo original”, escreveu ele no X: “Convido todos que tenham dúvidas a ouvir a transmissão original completa, que está disponível para todos hoje.”

Além disso, Haase pediu que não se acredite imediatamente em tudo o que circula na internet. “Quem me conhece sabe que sempre me comporto com respeito, tanto no trabalho quanto na vida privada. Sou totalmente contra o racismo, a discriminação e qualquer forma de agressão ou violência verbal. Mentiras podem se espalhar rapidamente. A verdade continua na gravação original. Muito obrigado a todos que dedicam seu tempo para verificar as informações antes de repassá-las.”