Em um vídeo divulgado pela empresa de mídia “La Derecha Diario”, da Argentina, o comentarista da emissora DirecTV Sports — que transmite grande parte da cobertura da Copa do Mundo na América do Sul — supostamente se referiu à partida entre França e Senegal como um “confronto entre dois países africanos”. No entanto, isso não corresponde à verdade, como já ficou comprovado.
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Comentários racistas de um comentarista argentino contra a França? Vídeo falsificado gera uma enxurrada de críticas
No entanto, até então, uma enxurrada de críticas se abateu sobre Nicolas Haase; além disso, vários meios de comunicação franceses divulgaram seu comentário falsificado — na firme convicção de que estavam noticiando um escândalo de racismo. As declarações, porém, foram adicionadas posteriormente — provavelmente por meio de inteligência artificial —, como comprova a gravação original.
O próprio Haase, no entanto, viu-se obrigado a se pronunciar. “Nas últimas horas, circulou um material de áudio/vídeo manipulado digitalmente, no qual me atribuem palavras que eu nunca disse. Não se trata de uma frase tirada do contexto, mas de uma falsificação intencional do conteúdo original”, escreveu ele no X: “Convido todos que tenham dúvidas a ouvir a transmissão original completa, que está disponível para todos hoje.”
Além disso, Haase pediu que não se acredite imediatamente em tudo o que circula na internet. “Quem me conhece sabe que sempre me comporto com respeito, tanto no trabalho quanto na vida privada. Sou totalmente contra o racismo, a discriminação e qualquer forma de agressão ou violência verbal. Mentiras podem se espalhar rapidamente. A verdade continua na gravação original. Muito obrigado a todos que dedicam seu tempo para verificar as informações antes de repassá-las.”
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Racismo da Argentina contra a França: não é a primeira vez
O vídeo se espalhou rapidamente devido às inúmeras controvérsias dos últimos anos. Desde a final da Copa do Mundo de 2022 entre França e Argentina, os jogadores franceses têm sido alvo constante de cantos, postagens ou comentários racistas que destacam a origem africana de alguns jogadores da seleção francesa.
Além disso, durante as comemorações da conquista do título da Copa América, em julho de 2024, alguns jogadores argentinos se colocaram em má luz ao entoarem um canto racista (entre outros, “Vocês jogam pela França, mas são de Angola”) contra os jogadores da seleção francesa.
Como convidado do podcast “The Bridge” no YouTube, Kylian Mbappé revelou, em abril passado, que chegou a pensar em se aposentar da seleção francesa devido a ataques racistas. O atacante dos “Les Bleus” foi alvo de insultos nas redes sociais após ter perdido um pênalti nas oitavas de final da Euro 2021. “O pior foi quando perdi meu pênalti contra a Suíça. Fui chamado de macaco e pensei comigo mesmo: para mim, a seleção nacional estava no topo, e, na verdade, disse a mim mesmo, você coloca no topo todas as pessoas que te rebaixam ao fundo do poço quando você não marca um gol”, disse o atacante do Real Madrid.