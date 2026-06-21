“Começou a substituir Lionel Messi” - Lamine Yamal, jovem promessa do Barcelona, é considerado o “maior talento” pelo rival da Espanha na Copa do Mundo

Yamal simplesmente não para de receber elogios, com torcedores, companheiros de equipe e até mesmo técnicos adversários impressionados com o talento que ele demonstra. Sua ascensão ao mais alto nível do futebol em uma idade tão jovem parece quase sem precedentes, e a mais recente pessoa a se juntar ao coro de elogios é o técnico da Arábia Saudita, Georgios Donis.

Antes da partida de sua equipe contra a La Roja, Donis fez uma avaliação impressionante do ponta de 18 anos. “Acho que Yamal é, talvez, neste momento, o maior talento do mundo. Acho que ele começou a substituir Messi no Barcelona da melhor maneira possível”, disse Donis. “Nunca vi um jogador dessa idade fazer tanta diferença, ter essa qualidade e jogar com essa maturidade.”