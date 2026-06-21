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“Começou a substituir Lionel Messi” - Lamine Yamal, jovem promessa do Barcelona, é considerado o “maior talento” pelo rival da Espanha na Copa do Mundo
O herdeiro do trono
Yamal simplesmente não para de receber elogios, com torcedores, companheiros de equipe e até mesmo técnicos adversários impressionados com o talento que ele demonstra. Sua ascensão ao mais alto nível do futebol em uma idade tão jovem parece quase sem precedentes, e a mais recente pessoa a se juntar ao coro de elogios é o técnico da Arábia Saudita, Georgios Donis.
Antes da partida de sua equipe contra a La Roja, Donis fez uma avaliação impressionante do ponta de 18 anos. “Acho que Yamal é, talvez, neste momento, o maior talento do mundo. Acho que ele começou a substituir Messi no Barcelona da melhor maneira possível”, disse Donis. “Nunca vi um jogador dessa idade fazer tanta diferença, ter essa qualidade e jogar com essa maturidade.”
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O maior trunfo de Yamal
Embora o mundo do futebol muitas vezes se concentre nos dribles, gols e momentos de genialidade de Yamal, Donis acredita que o maior trunfo do jovem é sua compreensão do jogo. Ele observou que Yamal possui um QI futebolístico normalmente reservado a jogadores veteranos que passaram décadas no mais alto nível.
“Para mim, o mais importante não são as habilidades, mas a maturidade; ele sabe o que pode fazer a cada momento, e essa é a maior diferença”, explicou o técnico da Arábia Saudita. Ele acrescentou ainda que enfrentar jogadores dessa qualidade é um prazer para o esporte: “É maravilhoso para o mundo do futebol ver talentos como Lamine Yamal, e é lindo enfrentar jogadores com esse nível de qualidade.”
Comparando épocas de domínio
Donis já está acostumado a enfrentar lendas do Barcelona de diferentes épocas. Ele usou sua experiência anterior como técnico contra o clube, durante o auge de Messi, para contextualizar o quão impressionante a atual sensação adolescente se tornou. Para o técnico saudita, o impacto em campo é surpreendentemente semelhante ao do oito vezes vencedor da Bola de Ouro.
“Lembro-me de quando treinava o Abuel e enfrentamos o Barcelona na época de Messi”, relembrou Donis. “E, de modo geral, vejo que Lamine Yamal é atualmente o talento mais jovem que possui a maior qualidade aliada a essa maturidade.”
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A dependência tática da Espanha
Além do âmbito dos clubes, Yamal tornou-se indispensável para a seleção espanhola. Donis argumenta que a equipe de Luis de la Fuente perde o mesmo poder de penetração quando o astro do Barcelona e Nico Williams não estão em campo, destacando as dificuldades da Espanha com a posse de bola, que carece de um finalização precisa.
“Sempre respondo com honestidade: a Espanha não é a mesma equipe quando Lamine Yamal ou Nico Williams ficam no banco”, afirmou Donis. “A equipe se torna diferente, no sentido de que tem a posse de bola, mas carece do elemento individual e das situações de um contra um quando esses dois jogadores estão ausentes. Isso ficou claramente evidente na última partida; apesar da alta posse de bola, a Espanha não conseguiu encontrar soluções individuais.”