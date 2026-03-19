Começo fulminante no segundo tempo abre caminho! O Mainz 05 avança para as quartas de final da Liga Conferência

“É uma sensação muito boa”, disse o zagueiro Danny da Costa à RTL após a partida, “a equipe fez muitas coisas certas. Acho que merecemos avançar para a próxima fase”. Com relação à final em Leipzig, todos podem sonhar, acrescentou da Costa, “mas é melhor irmos passo a passo, jogo a jogo”.

Stefan Posch, com seu gol de cabeça (46'), e Armindo Sieb (82') garantiram uma noite histórica para o Mainz 05; o Olomouc terminou a partida com dez jogadores após o cartão amarelo-vermelho recebido por Peter Barath (76'). Enquanto o time da Renânia-Palatinado luta contra o rebaixamento na Bundesliga, o sonho da final da Liga de Conferências em Leipzig, no dia 28 de maio, continua. As quartas de final serão disputadas nos dias 9 e 16 de abril, com o Mainz jogando em casa na primeira partida.

“Queremos acreditar em nós mesmos e ser corajosos”, disse o técnico do Mainz, Urs Fischer, antes da partida à RTL. Seus jogadores obedeceram: desde o início, o Mainz buscou um jogo ofensivo. O Mainz controlava o jogo e o adversário, mas aos 20 minutos também teve sorte, quando Danijel Sturm por pouco não abriu o placar para os visitantes.