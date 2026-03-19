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1. FSV Mainz 05 v SK Sigma Olomouc - UEFA Conference League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

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Começo fulminante no segundo tempo abre caminho! O Mainz 05 avança para as quartas de final da Liga Conferência

Após o empate sem gols na partida de ida, um gol marcado logo após o reinício da segunda parte, em casa, abre caminho para a classificação do Mainz.

O dia 19 de março de 2026 entrará para a história do clube de Mainz: pela primeira vez, o time da Bundesliga chegou às quartas de final de uma competição europeia. Na partida de volta das oitavas de final da Conference League, o time de Mainz derrotou na noite de quinta-feira o Sigma Olomouc, campeão da Copa da República Tcheca, por 2 a 0 (0 a 0) e, após o empate em 0 a 0 na partida de ida, avançou para a próxima fase.

  • “É uma sensação muito boa”, disse o zagueiro Danny da Costa à RTL após a partida, “a equipe fez muitas coisas certas. Acho que merecemos avançar para a próxima fase”. Com relação à final em Leipzig, todos podem sonhar, acrescentou da Costa, “mas é melhor irmos passo a passo, jogo a jogo”.

    Stefan Posch, com seu gol de cabeça (46'), e Armindo Sieb (82') garantiram uma noite histórica para o Mainz 05; o Olomouc terminou a partida com dez jogadores após o cartão amarelo-vermelho recebido por Peter Barath (76'). Enquanto o time da Renânia-Palatinado luta contra o rebaixamento na Bundesliga, o sonho da final da Liga de Conferências em Leipzig, no dia 28 de maio, continua. As quartas de final serão disputadas nos dias 9 e 16 de abril, com o Mainz jogando em casa na primeira partida.

    “Queremos acreditar em nós mesmos e ser corajosos”, disse o técnico do Mainz, Urs Fischer, antes da partida à RTL. Seus jogadores obedeceram: desde o início, o Mainz buscou um jogo ofensivo. O Mainz controlava o jogo e o adversário, mas aos 20 minutos também teve sorte, quando Danijel Sturm por pouco não abriu o placar para os visitantes.

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  • 1. FSV Mainz 05 v SK Sigma Olomouc - UEFA Conference League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Stefan Posch dá um golpe de mestre pelo Mainz no início do segundo tempo

    A partida ficou cada vez mais equilibrada, mas foi o Mainz quem criou a próxima jogada de perigo: Phillipp Mwene chutou de longe, mas a bola passou por pouco à direita do gol (35'). Pouco antes do apito para o intervalo, Nelson Weiper desperdiçou a próxima chance com uma cabeçada (45').

    O segundo tempo começou com um estrondo: Paul Nebel cruzou pela direita e Posch cabeceou para abrir o placar. Animado com o gol, o Mainz continuou buscando o ataque, enquanto o Olomouc mal conseguia sair da sua área. No decorrer do segundo tempo, o jogo perdeu um pouco de ritmo, e os visitantes permaneceram praticamente inofensivos. A expulsão de Barath favoreceu o Mainz, e a cobrança de falta de Nebel acertou a trave (78.). Mas Sieb ampliou o placar.

  • FSV Mainz 05 x Sigma Olomouc 2 a 0 (0 a 0): Dados da partida


    Jogo

    FSV Mainz 05 x Sigma Olomouc

    Resultado

    2 a 0 (0 a 0); Jogo de ida: 0 a 0; Total: 2 a 0

    Gols

    1:0 Posch (46'), 2:0 Sieb (83')

    Competição

    Conference League, oitavas de final, jogo de volta


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