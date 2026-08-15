O ex-técnico de Bayer Leverkusen e Real Madrid recebeu uma calorosa recepção da torcida do Chelsea ao comandar seu primeiro jogo no oeste de Londres. Depois de um verão de transição, Alonso foi rápido em elogiar os torcedores pela atmosfera que criaram durante a vitória sobre os visitantes espanhóis.

Refletindo sobre a experiência, Alonso disse: "Foi emocionante viver minha primeira vez na nova casa. Uma grande recepção dos torcedores para o time e para a nova comissão técnica, para mim também, então estou muito feliz. Queremos criar boas conexões e ter esse apoio. Queremos dar a eles um bom futebol para que eles nos deem energia, e nos conectemos. Ter uma boa atmosfera aqui no estádio será um enorme impulso para o time."