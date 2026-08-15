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Começo "emocionante"! Xabi Alonso comemora recepção em Stamford Bridge enquanto Morgan Rogers marca na estreia em vitória do Chelsea
Alonso exalta ligação com Stamford Bridge
O ex-técnico de Bayer Leverkusen e Real Madrid recebeu uma calorosa recepção da torcida do Chelsea ao comandar seu primeiro jogo no oeste de Londres. Depois de um verão de transição, Alonso foi rápido em elogiar os torcedores pela atmosfera que criaram durante a vitória sobre os visitantes espanhóis.
Refletindo sobre a experiência, Alonso disse: "Foi emocionante viver minha primeira vez na nova casa. Uma grande recepção dos torcedores para o time e para a nova comissão técnica, para mim também, então estou muito feliz. Queremos criar boas conexões e ter esse apoio. Queremos dar a eles um bom futebol para que eles nos deem energia, e nos conectemos. Ter uma boa atmosfera aqui no estádio será um enorme impulso para o time."
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Contratação recorde, Rogers causa impacto imediato
Em campo, todos os olhares estavam voltados para Morgan Rogers após sua transferência recorde britânica de £ 117 milhões vinda do Aston Villa. O jovem atacante não decepcionou e balançou as redes apenas 11 minutos em sua estreia, completando de perto para o gol. Embora Jon Aramburu tenha conseguido empatar para a Real Sociedad pouco antes do intervalo, a qualidade superior do Chelsea acabou prevalecendo no segundo tempo.
Joao Pedro fez a diferença, recolocando o time em vantagem ao marcar de cabeça após cruzamento do capitão Reece James, antes de fazer o segundo para garantir uma confortável vantagem de dois gols. A atuação dos reforços e das estrelas que retornaram deu muitos motivos de otimismo para a comissão técnica. Alonso observou que a integração de seu elenco está progredindo bem, apesar dos diferentes níveis de condição física dentro do grupo.
Reforços físicos para estrelas que estão voltando
A partida também permitiu a Alonso reintegrar jogadores importantes como James e Maxence Lacroix após suas campanhas na Copa do Mundo. Crucialmente, o espanhol manteve seu sistema 3-4-3 preferido pelo terceiro jogo seguido, a formação que lhe trouxe um sucesso histórico na Bundesliga com o Leverkusen, sinalizando uma mudança permanente em relação ao seu antigo esquema 4-2-3-1.
Alonso explicou a importância da atividade, afirmando: "Foi um último jogo de preparação muito bom. Para alguns jogadores, foi o primeiro e o último. Para nós, houve coisas boas, algumas coisas que podemos melhorar. Isso é normal neste momento para alguns jogadores. Foi ótimo ter todo o time junto. Alguns deles, depois de três dias, puderam jogar por 60 minutos. Foi o último teste."
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O foco se volta para a estreia do Fulham
A vitória sobre a Real Sociedad deu um desfecho adequado a uma pré-temporada irregular do Chelsea, que se recuperou das derrotas anteriores para Tottenham e Juventus para ganhar embalo com vitórias sobre o Milan e o time espanhol, além de um empate por 3 a 3 com o Johor Darul Ta'zim e um eletrizante 6 a 4 contra o Western Sydney Wanderers. Com a agenda de verão agora concluída, o Chelsea volta suas atenções para a estreia na Premier League contra o Fulham, em 24 de agosto, dando a Alonso uma janela de nove dias para ajustar sua tática antes da curta viagem até Craven Cottage.
O técnico concluiu sua avaliação projetando o trabalho pela frente em Cobham nesta semana. Ele acrescentou: "Agora temos uma semana inteira para nos preparar para o Fulham, mas foi uma boa sensação no estádio."
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