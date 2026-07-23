Começo constrangedor para Ange Postecoglou! O novo técnico do Al-Nassr sofre derrota para o Benfica B na ausência de Cristiano Ronaldo

A grande ausência no primeiro amistoso do Al-Nassr foi a de Ronaldo, e a explicação por trás disso é bastante simples. Tendo acabado de disputar a campanha de Portugal para a Copa do Mundo de 2026, o jogador de 41 anos recebeu um período de descanso antes de se juntar novamente aos companheiros para os trabalhos de pré-temporada, com o clube gerenciando sua carga de trabalho em vez de apressar seu retorno aos gramados, conforme noticiado pelo World Soccer Talk.

A trajetória de Portugal na Copa do Mundo terminou nas oitavas de final, após uma derrota por 1 a 0 para a Espanha, fechando mais uma vez as portas para a busca de Ronaldo pelo único grande troféu que ainda falta em sua coleção. Sem um cronograma definido para seu retorno, o Al-Nassr parece satisfeito em deixar seu capitão se recuperar totalmente antes de recebê-lo de volta ao time.