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Começo constrangedor para Ange Postecoglou! O novo técnico do Al-Nassr sofre derrota para o Benfica B na ausência de Cristiano Ronaldo
Uma estreia difícil para o novo chefe
A primeira partida de Postecoglou no banco do Al-Nassr durou apenas 60 minutos, divididos em dois tempos de 30 minutos, disputada a portas fechadas em um dos centros de treinamento do Benfica, na capital portuguesa. O formato, solicitado pela comissão técnica para permitir que o elenco treinasse sem a atenção da imprensa, terminou mal para os visitantes, que perderam por 2 a 1 para a equipe reserva do Benfica.
Segundo oAl-Riyadiya, o Al-Nassr teve um início perfeito quando o meio-campista Abdulmalik Al-Jaber abriu o placar aos quatro minutos, mas essa vantagem inicial não durou muito. A jovem equipe portuguesa reagiu, marcou duas vezes e garantiu a vitória, deixando Postecoglou com muito o que refletir.
- Getty Images Sport
Por que Ronaldo ficou de fora
A grande ausência no primeiro amistoso do Al-Nassr foi a de Ronaldo, e a explicação por trás disso é bastante simples. Tendo acabado de disputar a campanha de Portugal para a Copa do Mundo de 2026, o jogador de 41 anos recebeu um período de descanso antes de se juntar novamente aos companheiros para os trabalhos de pré-temporada, com o clube gerenciando sua carga de trabalho em vez de apressar seu retorno aos gramados, conforme noticiado pelo World Soccer Talk.
A trajetória de Portugal na Copa do Mundo terminou nas oitavas de final, após uma derrota por 1 a 0 para a Espanha, fechando mais uma vez as portas para a busca de Ronaldo pelo único grande troféu que ainda falta em sua coleção. Sem um cronograma definido para seu retorno, o Al-Nassr parece satisfeito em deixar seu capitão se recuperar totalmente antes de recebê-lo de volta ao time.
Em busca da coroa tão difícil de conquistar
Ronaldo, que se juntou ao Al-Nassr em janeiro de 2023, conquistou o título da Liga Profissional da Arábia Saudita – o primeiro com o clube – na última temporada. O astro português disputou 37 partidas em todas as competições, marcando 30 gols e dando cinco assistências.
Olhando para o futuro, Ronaldo pretende conquistar mais títulos com o Al-Nassr, priorizando a Liga dos Campeões da AFC – um troféu continental que ainda não foi conquistado pelo clube em toda a sua história.
Ainda há mais testes de pré-temporada pela frente na Europa
Essa derrota marca apenas o início de uma fase exigente da pré-temporada para o Al-Nassr. Mais três amistosos já estão agendados: um confronto contra o Mérida, da Espanha, em 28 de julho; uma viagem para enfrentar o Estrela Amadora, de Portugal, em 1º de agosto; e mais um teste contra o Almería — clube do qual Ronaldo é coproprietário — em 4 de agosto.
Postecoglou e sua comissão técnica esperam que os minutos extras no campo de treinamento ajudem o elenco a entrar no ritmo antes que Ronaldo e outras figuras-chave sejam reintegrados ao grupo. Com a defesa do título se aproximando, as próximas semanas na Europa devem definir a rapidez com que o novo técnico conseguirá imprimir suas ideias na equipe.
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