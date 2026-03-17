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Começo brutal para o Manchester City! Bernardo Silva é expulso e Pep Guardiola recebe cartão amarelo, enquanto Vinícius Júnior converte o pênalti e amplia a vantagem do Real Madrid
O desastre acontece quando Silva recebe o cartão vermelho
O Etihad Stadium ficou em silêncio total após apenas 20 minutos, quando Bernardo Silva recebeu um cartão vermelho direto em um momento de puro caos. O Real Madrid, que já vencia por 3 a 0 no placar agregado da primeira partida, avançou com velocidade devastadora quando Vinícius Jr. correu por trás da zaga do City e acertou a trave com um chute forte de pé direito. Como a bola permaneceu em jogo, o brasileiro aproveitou o rebote, mas seu chute certeiro foi bloqueado na linha pelo braço de Silva.
Os árbitros levaram algum tempo para analisar o lance pelo VAR, verificando tanto um possível impedimento na jogada quanto a própria mão na bola. No fim das contas, a decisão foi fatal para a equipe de Pep Guardiola. A mão foi considerada intencional, resultando na expulsão do jogador português e em um pênalti para os visitantes.
- AFP
Vinicius Jr. foi certeiro na cobrança de pênalti
Com a pressão aumentando, Vinicius se posicionou na marca do pênalti e não demonstrou nervosismo, convertendo com tranquilidade a cobrança aos 22 minutos, dando ao Real Madrid uma vantagem de 1 a 0 naquela partida e uma vantagem confortável de 4 a 0 no placar agregado. Foi um golpe duro para o City, que, na verdade, havia começado a partida com grande determinação, acumulando quatro chutes nos primeiros dez minutos, na tentativa de uma improvável reviravolta.
O gol decisivo de Haaland não foi suficiente
O gol pareceu ser o golpe final para os campeões da Premier League, que agora enfrentavam a tarefa impossível de marcar quatro gols com um jogador a menos.
Apesar do gol de empate de Haaland antes do intervalo, o clima no Etihad mudou de esperança para frustração, com a torcida da casa expressando regularmente seu descontentamento com Thibaut Courtois por suas táticas de perda de tempo e com o árbitro pela decisão que mudou o rumo da partida contra Silva.
- AFP
Guardiola recebe cartão amarelo em meio a um início frustrante
Logo após Vinicius converter o pênalti, Guardiola dirigiu-se ao quarto árbitro em protesto, o que resultou em um cartão amarelo para o técnico, em alguns minutos tumultuados para a equipe da casa.
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