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Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Mohamed Saeed

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Começo brutal para o Manchester City! Bernardo Silva é expulso e Pep Guardiola recebe cartão amarelo, enquanto Vinícius Júnior converte o pênalti e amplia a vantagem do Real Madrid

Os sonhos europeus do Manchester City parecem estar desmoronando, já que um início desastroso no Etihad Stadium deixou a equipe de Pep Guardiola diante de uma tarefa titânica. Qualquer esperança de uma reviravolta após o resultado da primeira partida parecia estar se esvaindo após um período frenético em que os Citizens ficaram reduzidos a 10 jogadores e sofreram um gol de pênalti. No entanto, Erling Haaland marcou o gol de empate antes do fim do primeiro tempo, oferecendo um vislumbre de esperança.

  • O desastre acontece quando Silva recebe o cartão vermelho

    O Etihad Stadium ficou em silêncio total após apenas 20 minutos, quando Bernardo Silva recebeu um cartão vermelho direto em um momento de puro caos. O Real Madrid, que já vencia por 3 a 0 no placar agregado da primeira partida, avançou com velocidade devastadora quando Vinícius Jr. correu por trás da zaga do City e acertou a trave com um chute forte de pé direito. Como a bola permaneceu em jogo, o brasileiro aproveitou o rebote, mas seu chute certeiro foi bloqueado na linha pelo braço de Silva.

    Os árbitros levaram algum tempo para analisar o lance pelo VAR, verificando tanto um possível impedimento na jogada quanto a própria mão na bola. No fim das contas, a decisão foi fatal para a equipe de Pep Guardiola. A mão foi considerada intencional, resultando na expulsão do jogador português e em um pênalti para os visitantes. 

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    Vinicius Jr. foi certeiro na cobrança de pênalti

    Com a pressão aumentando, Vinicius se posicionou na marca do pênalti e não demonstrou nervosismo, convertendo com tranquilidade a cobrança aos 22 minutos, dando ao Real Madrid uma vantagem de 1 a 0 naquela partida e uma vantagem confortável de 4 a 0 no placar agregado. Foi um golpe duro para o City, que, na verdade, havia começado a partida com grande determinação, acumulando quatro chutes nos primeiros dez minutos, na tentativa de uma improvável reviravolta.

  • O gol decisivo de Haaland não foi suficiente

    O gol pareceu ser o golpe final para os campeões da Premier League, que agora enfrentavam a tarefa impossível de marcar quatro gols com um jogador a menos.

    Apesar do gol de empate de Haaland antes do intervalo, o clima no Etihad mudou de esperança para frustração, com a torcida da casa expressando regularmente seu descontentamento com Thibaut Courtois por suas táticas de perda de tempo e com o árbitro pela decisão que mudou o rumo da partida contra Silva.

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    Guardiola recebe cartão amarelo em meio a um início frustrante

    Logo após Vinicius converter o pênalti, Guardiola dirigiu-se ao quarto árbitro em protesto, o que resultou em um cartão amarelo para o técnico, em alguns minutos tumultuados para a equipe da casa.

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