Começo brutal para o Manchester City! Bernardo Silva é expulso e Pep Guardiola recebe cartão amarelo, enquanto Vinícius Júnior converte o pênalti e amplia a vantagem do Real Madrid

O Etihad Stadium ficou em silêncio total após apenas 20 minutos, quando Bernardo Silva recebeu um cartão vermelho direto em um momento de puro caos. O Real Madrid, que já vencia por 3 a 0 no placar agregado da primeira partida, avançou com velocidade devastadora quando Vinícius Jr. correu por trás da zaga do City e acertou a trave com um chute forte de pé direito. Como a bola permaneceu em jogo, o brasileiro aproveitou o rebote, mas seu chute certeiro foi bloqueado na linha pelo braço de Silva.

Os árbitros levaram algum tempo para analisar o lance pelo VAR, verificando tanto um possível impedimento na jogada quanto a própria mão na bola. No fim das contas, a decisão foi fatal para a equipe de Pep Guardiola. A mão foi considerada intencional, resultando na expulsão do jogador português e em um pênalti para os visitantes.