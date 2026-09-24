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“Comecei a sentir falta dos Estados Unidos” - técnico da USMNT, Mauricio Pochettino, fala sobre permanecer até 2030, talentos emergentes e a mentalidade da MLS no The Late Run
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"Nós construímos algo"
Pochettino recebeu uma oferta de renovação de contrato antes da Copa do Mundo, mas foi categórico ao afirmar que não discutiria seu futuro com a equipe até depois do torneio. No entanto, durante férias na Europa, percebeu que sentia falta dos Estados Unidos e estava ansioso para continuar ajudando no desenvolvimento da U.S. Soccer.
"Era muito importante para nós mostrar um bom desempenho... e concordamos em conversar depois da Copa do Mundo. E, para ser honesto, depois que a Copa do Mundo terminou... comecei a sentir falta da América, e dos EUA. Construímos algo e criamos uma ligação com os torcedores que foi incrível", disse aos apresentadores Raheem Taylor-Parkes e Chad Ochocinco.
Ele também destacou um grupo emergente de jogadores que ainda pode causar impacto até a Copa do Mundo de 2030. Com nomes como Cavan Sullivan, Julian Hall e Adri Mehmeti entrando no radar da seleção nacional, Pochettino especulou que os Estados Unidos podem ficar ainda melhores.
"É verdade que estávamos vendo um grupo potencial de jovens jogadores de 16, 17, 18 e 19 anos, com a possibilidade de pressionar os outros jogadores", disse Pochettino.
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"Apoiem o futebol neste país"
Pochettino também quer ajudar o futebol a crescer em todo os Estados Unidos. No anúncio de 3 de agosto de seu novo contrato, ele traçou ambições que vão além da seleção nacional.
"Estamos animados com a oportunidade de levar toda a nossa experiência e conhecimento para ainda mais áreas da U.S. Soccer, ao mesmo tempo em que ajudamos a fortalecer os caminhos para jogadores, treinadores e equipes em toda a Federação", disse.
Foi algo que ele repetiu durante sua participação no programa:
"Queremos apoiar a federação nos objetivos que ela tem pela frente e, ao mesmo tempo, apoiar o futebol neste país para reduzir a diferença em relação a outros esportes como futebol americano, beisebol e basquete", disse Pochettino.
Parte desse esforço, admitiu ele, passa por uma mudança de mentalidade:
"Precisamos mudar a mentalidade. Por quê? É verdade. Não quero criticar outro esporte nem comparar com outro esporte, porque o futebol é diferente. Mas a mente do jogador de futebol, ou o processo do cérebro, é diferente do de outro esporte. A educação aqui, quando você é criança. Não digo que não seja boa, mas ela não prepara o jogador para um nível muito, muito alto. Nosso esporte não é entretenimento; é competição. A consequência de perder é enorme", disse Pochettino.
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Opiniões sobre a MLS
Pochettino elogiou a MLS, mas destacou a falta de promoção e rebaixamento como um fator que desestimula a mentalidade americana em relação ao futebol.
"Na MLS, se você está na lanterna depois de seis meses e diz: 'ok, posso me preparar para a próxima temporada porque não há consequência', isso perpetua o hábito de perder que você cria na sua mente. Você começa a aprender a perder e a não ser afetado por isso", disse. "Queremos mudar essa mentalidade."
Como, exatamente, isso vai acontecer, porém, é mais difícil de entender.
"Precisamos da ajuda dos clubes, da federação, de organizações como a MLS. Precisamos mudar um pouco a forma como operamos em todas as competições e fornecer ferramentas aos jogadores para serem mais competitivos", afirmou Pochettino.
Ainda assim, o talento está lá.
"Eles são muito corajosos. Têm capacidade, energia e talento para atuar aos 16, 17, 18 anos. Esse é um dos primeiros pontos. Se você não tem qualidade, não tem caráter e não é corajoso o suficiente, é difícil atuar... precisamos prestar atenção, avaliá-los e tentar identificar do que precisam para formá-los e dar as ferramentas para continuarem melhorando", disse.
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"Duzentos por cento na minha geração"
Pochettino também abordou a questão da mudança de geração no futebol. O argentino jogou profissionalmente de 1989 a 2006 e representou a Argentina na Copa do Mundo de 2002. Ele admitiu que prefere o futebol que jogava semana após semana.
"Duzentos por cento, eu prefiro a minha geração. O futebol não pode ser justo. Estamos construindo um tipo diferente de jogador... [a tecnologia] não é a essência do esporte. É difícil, muito difícil", disse Pochettino. "Você perde os sentimentos espontâneos."
Os amistosos dos Estados Unidos nesta semana não terão VAR, e Pochettino expressou sua empolgação com isso.
"Acho que é bom ver como o jogador é, tentar colocar o jogador em uma situação em que normalmente ele não precisa estar. Se o árbitro não está vendo você, você não pode empurrar, tocar ou fazer coisas diferentes", disse.
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