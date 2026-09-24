Pochettino recebeu uma oferta de renovação de contrato antes da Copa do Mundo, mas foi categórico ao afirmar que não discutiria seu futuro com a equipe até depois do torneio. No entanto, durante férias na Europa, percebeu que sentia falta dos Estados Unidos e estava ansioso para continuar ajudando no desenvolvimento da U.S. Soccer.

"Era muito importante para nós mostrar um bom desempenho... e concordamos em conversar depois da Copa do Mundo. E, para ser honesto, depois que a Copa do Mundo terminou... comecei a sentir falta da América, e dos EUA. Construímos algo e criamos uma ligação com os torcedores que foi incrível", disse aos apresentadores Raheem Taylor-Parkes e Chad Ochocinco.





Ele também destacou um grupo emergente de jogadores que ainda pode causar impacto até a Copa do Mundo de 2030. Com nomes como Cavan Sullivan, Julian Hall e Adri Mehmeti entrando no radar da seleção nacional, Pochettino especulou que os Estados Unidos podem ficar ainda melhores.

"É verdade que estávamos vendo um grupo potencial de jovens jogadores de 16, 17, 18 e 19 anos, com a possibilidade de pressionar os outros jogadores", disse Pochettino.



