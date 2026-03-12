“Comece já a cavar”: o presidente do clube estaria disposto a quebrar todas as regras para garantir o retorno espetacular de Kai Havertz à Bundesliga

Havertz vestiu a camisa do Werkself por dez anos. Em todas as competições, ele disputou 150 partidas oficiais pelo B04, marcando 46 gols e dando 31 assistências. No verão de 2020, ele finalmente se juntou ao Chelsea por uma taxa de transferência de quase 100 milhões de euros, de onde seguiu para o rival Arsenal em 2023.

No entanto, sua relação com os dirigentes do Leverkusen e com grande parte dos torcedores continua boa. Isso ficou claro quando ele entrou em campo na quarta-feira à noite, quando quase toda a BayArena o aplaudiu calorosamente ao entrar no segundo tempo. Antes do apito inicial, Havertz já havia se despedido publicamente do gramado, pois isso não tinha sido possível em sua saída em 2020 devido à pandemia do coronavírus.

De acordo com informações do Sport1, o jogador de 26 anos teria permanecido por muito tempo no vestiário do Leverkusen após o jogo. Lá, ele teria conversado longamente com jogadores e dirigentes antes de ser buscado por um assessor do Arsenal para que os Gunners pudessem iniciar sua viagem de volta para casa.