Após o empate em 1 a 1 contra o Arsenal FC na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões na noite de quarta-feira, Rolfes comentou sobre um possível retorno de Havertz no futuro: “Com o Kai, sempre existe o risco de eu ficar fraco. Ele sabe disso também.”
Traduzido por
“Comece já a cavar”: o presidente do clube estaria disposto a quebrar todas as regras para garantir o retorno espetacular de Kai Havertz à Bundesliga
Na verdade, há alguns anos, o Werkself segue a regra de não trazer de volta jogadores formados no clube que se tornaram estrelas em Leverkusen e depois se transferiram para um clube europeu de ponta, pois eles só poderiam ajudar o clube de forma limitada no outono de suas carreiras.
No caso de Havertz, porém, Rolfes enfatizou que gostaria de quebrar essa regra, caso surgisse uma oportunidade no futuro: “Sempre que conversamos, eu já começo a sondar o terreno”, disse o diretor esportivo do Leverkusen.
- Getty Images Sport
Havertz permaneceu no vestiário do Leverkusen por um bom tempo após o apito final
Havertz vestiu a camisa do Werkself por dez anos. Em todas as competições, ele disputou 150 partidas oficiais pelo B04, marcando 46 gols e dando 31 assistências. No verão de 2020, ele finalmente se juntou ao Chelsea por uma taxa de transferência de quase 100 milhões de euros, de onde seguiu para o rival Arsenal em 2023.
No entanto, sua relação com os dirigentes do Leverkusen e com grande parte dos torcedores continua boa. Isso ficou claro quando ele entrou em campo na quarta-feira à noite, quando quase toda a BayArena o aplaudiu calorosamente ao entrar no segundo tempo. Antes do apito inicial, Havertz já havia se despedido publicamente do gramado, pois isso não tinha sido possível em sua saída em 2020 devido à pandemia do coronavírus.
De acordo com informações do Sport1, o jogador de 26 anos teria permanecido por muito tempo no vestiário do Leverkusen após o jogo. Lá, ele teria conversado longamente com jogadores e dirigentes antes de ser buscado por um assessor do Arsenal para que os Gunners pudessem iniciar sua viagem de volta para casa.
Kai Havertz: seu histórico de desempenho pelo Bayer 04 Leverkusen
Jogos Gols Assistências Minutos jogados 150 46 31 11.322